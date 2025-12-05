ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में हाथियों के कंकाल मिले, वॉइल्डलाइफ कंजर्वेशन पर सवाल; फॉरेस्ट अधिकारी जांच में जुटे

तमिलनाडु के वेल्लोर में सदगर हिल फॉरेस्ट एरिया में एक ही समय में तीन हाथी मरे हुए मिले. इन मौतों की जांच हो रही है.

December 5, 2025

वेल्लोर (तमिलनाडु): तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में सदगर हिल फॉरेस्ट एरिया में एक ही समय में तीन हाथी मरे हुए मिले. वन अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं.

तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में पेरानम्बट्टू के पास सदगर हिल करीब 2,000 एकड़ एरिया में फैला हुआ है. इस पहाड़ी पर मौजूद एक पानी की धारा के पास तीन हाथियों के मरे होने की जानकारी मिलने पर, पेरानम्बट्टू फॉरेस्ट अधिकारी मौके पर पहुंचे. वहां गए फॉरेस्ट अधिकारियों को हाथियों के शव मिले, जो काफी समय से सड़ रहे थे और कंकाल में बदल गए थे.

फॉरेस्ट अधिकारी इन हाथियों की मौत के कारणों की जांच कर रहे हैं. अधिकारियों ने कहा है कि हाथियों की मौत कैसे हुई, यह वेटेरिनरी कमिटी की जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा.

हाल ही में पेरानम्बट्टू फॉरेस्ट एरिया में अलग-अलग जगहों पर दो हाथी मरे हुए पाए गए थे. ऐसे में, तीन और हाथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत की घटना ने फॉरेस्ट एक्टिविस्ट्स को परेशान कर दिया है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगातार हो रही हाथियों की मौतों पर करीब से नजर रख रहा है और जांच कर रहा है. घटनाओं का यह सिलसिला एक बार फिर वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन के उपायों की जरूरत पर जोर देता है.

इस बारे में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा, “अभी यह साफ नहीं है कि हाथियों की मौत कैसे हुई. मौत का समय और कारण तुरंत नहीं बताया जा सकता, क्योंकि शव पूरी तरह से सड़ चुके थे. इसके लिए, जानवरों के डॉक्टरों की एक टीम डिटेल में जांच कर रही है. जहरीला पानी या खाना, इलेक्ट्रिक फेंस, प्राकृतिक कारणों सहित सभी एंगल से जांच चल रही है.

उन्होंने कहा, इस इलाके में हाल ही में हाथियों की मौतों में बढ़ोतरी के कारण, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक स्पेशल मॉनिटरिंग टीम बनाई है और पेट्रोलिंग एक्टिविटीज को मजबूत किया है. क्या यह घटना आम लोगों या जमीन मालिकों की गलतियों की वजह से हुई? जांच से यह भी कन्फर्म हो जाएगा.

उन्होंने कहा, "हम वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन में कोई लापरवाही नहीं होने देंगे.”

