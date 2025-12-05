ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु में हाथियों के कंकाल मिले, वॉइल्डलाइफ कंजर्वेशन पर सवाल; फॉरेस्ट अधिकारी जांच में जुटे

वेल्लोर (तमिलनाडु): तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में सदगर हिल फॉरेस्ट एरिया में एक ही समय में तीन हाथी मरे हुए मिले. वन अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं.

तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में पेरानम्बट्टू के पास सदगर हिल करीब 2,000 एकड़ एरिया में फैला हुआ है. इस पहाड़ी पर मौजूद एक पानी की धारा के पास तीन हाथियों के मरे होने की जानकारी मिलने पर, पेरानम्बट्टू फॉरेस्ट अधिकारी मौके पर पहुंचे. वहां गए फॉरेस्ट अधिकारियों को हाथियों के शव मिले, जो काफी समय से सड़ रहे थे और कंकाल में बदल गए थे.

फॉरेस्ट अधिकारी इन हाथियों की मौत के कारणों की जांच कर रहे हैं. अधिकारियों ने कहा है कि हाथियों की मौत कैसे हुई, यह वेटेरिनरी कमिटी की जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा.

हाल ही में पेरानम्बट्टू फॉरेस्ट एरिया में अलग-अलग जगहों पर दो हाथी मरे हुए पाए गए थे. ऐसे में, तीन और हाथियों की रहस्यमयी तरीके से मौत की घटना ने फॉरेस्ट एक्टिविस्ट्स को परेशान कर दिया है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगातार हो रही हाथियों की मौतों पर करीब से नजर रख रहा है और जांच कर रहा है. घटनाओं का यह सिलसिला एक बार फिर वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन के उपायों की जरूरत पर जोर देता है.