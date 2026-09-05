जब धरती बन रही थी, तब भी था बस्तर, 3.65 अरब साल पुरानी चट्टान मिली, भारत का ओल्डेस्ट रॉक
आईआईएसईआर भोपाल और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के अध्ययन में सामने आया चौंकाने वाला तथ्य. बस्तर भारतीय भूभाग का सबसे प्राचीन हिस्सा. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 5:54 PM IST|
Updated : September 5, 2026 at 6:23 PM IST
भोपाल: भारत के भू-वैज्ञानिक इतिहास में छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुई एक खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है. दरअसल छत्तीसगढ़ के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में वैज्ञानिकों को ऐसी चट्टानों के प्रमाण मिले हैं, जिनकी उम्र करीब 3.65 अरब साल आंकी गई है. इसका मतलब है कि जब पृथ्वी की शुरुआती ठोस परत आकार ले रही थी, तब आज का बस्तर क्षेत्र भी उसके प्राचीन भू-भाग का हिस्सा बन चुका था.
आईआईएसईआर भोपाल और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के अध्ययन ने भारत के सबसे पुराने ज्ञात भू-भाग को लेकर चली आ रही धारणा को नया मोड़ दिया है. आखिर इन चट्टानों में ऐसा क्या मिला और इससे पृथ्वी के इतिहास की कौन-सी गुत्थी सुलझ सकती है?
अब तक सिंहभूम था सबसे पुराना, बस्तर ने बदल दी कहानी
बता दें, अब तक भारत के सबसे पुराने भू-भाग की बात होती थी तो झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र सबसे पहले सामने आता था. सिंहभूम क्रेटान को देश के प्राचीनतम स्थिर भू-भागों में गिना जाता रहा है, जिनकी उम्र करीब 3.5 अरब साल आंकी गई है. लेकिन बस्तर क्रेटान से मिले नए प्रमाण इस तस्वीर को और पुराना कर रहे हैं.
आईआईएसईआर भोपाल के अर्थ एंड एनवायरनमेंटल साइंसेज विभाग के वैज्ञानिकों कौशिक सत्पथी, प्रीतम नासिपुरी और अभिजीत भट्टाचार्य तथा दक्षिण कोरिया के कोरिया बेसिक साइंस इंस्टीट्यूट के कीवूक यी ने इस पर अध्ययन किया है. शोध में बस्तर क्षेत्र की कुछ चट्टानों में ऐसे खनिज मिले, जिनकी उम्र करीब 3.65 अरब साल निर्धारित की गई. यानी भारत की धरती के प्राचीन इतिहास की समयरेखा करीब 15 करोड़ साल और पीछे जा सकती है.
3.65 अरब साल पुरानी चट्टान की उम्र कैसे पता चली
किसी चट्टान की उम्र अरबों साल बाद कैसे पता लगाई जा सकती है. इसको लेकर प्रीतम नासिपुरी ने बताया कि वैज्ञानिकों ने दक्षिण-पश्चिम बस्तर क्षेत्र, खासकर भोपालपटनम और बीजापुर के आसपास से चट्टानों के नमूने लिए. इनमें मौजूद जिरकॉन नाम के बेहद महत्वपूर्ण खनिज कणों को अलग किया गया. नासिपुरी के अनुसार जिरकॉन की खासियत यह है कि इसके निर्माण के समय इसमें मौजूद कुछ रेडियोधर्मी तत्व समय के साथ एक निश्चित दर से बदलते रहते हैं.
इसी प्राकृतिक घड़ी का इस्तेमाल वैज्ञानिक चट्टान की उम्र पता करने के लिए करते हैं. शोधकर्ताओं ने जिरकॉन के नमूनों की यूरेनियम-सीसा समस्थानिक जांच के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला तकनीकों का इस्तेमाल किया. वहीं अलग-अलग उपकरणों से मिले आंकड़ों ने चट्टानों की अत्यंत प्राचीन उम्र की पुष्टि की.
3.65 अरब साल पहले बस्तर कैसा रहा होगा
नासिपुरी बताते हैं कि 3.65 अरब साल पहले की पृथ्वी आज जैसी नहीं थी. उस समय पृथ्वी की सतह बेहद गर्म थी और उसका भूगर्भीय ढांचा लगातार बदल रहा था. शोध में मिली चट्टानों के अध्ययन से संकेत मिलता है कि बस्तर क्षेत्र में उस दौर में गहरी भूगर्भीय प्रक्रियाएं सक्रिय थीं. चट्टानों के निर्माण और परिवर्तन के दौरान अत्यधिक तापमान और दबाव की परिस्थितियां मौजूद रही होंगी. यही वजह है कि यह खोज केवल किसी पुरानी चट्टान की उम्र बताने तक सीमित नहीं है. इससे वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी की शुरुआती ठोस परत किस तरह विकसित हुई और बाद में स्थिर भू-भाग तथा महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण कैसे हुआ.
प्लेट टेक्टोनिक्स की शुरुआत समझने में मिलेगी मदद
भू-वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की सतह कई बड़ी प्लेटों में बंटी है, जो बेहद धीमी गति से खिसकती रहती हैं. इसी प्रक्रिया को प्लेट टेक्टोनिक्स कहा जाता है. आज पर्वतों का निर्माण, भूकंप और महाद्वीपों की गति जैसी कई घटनाओं को इसी प्रक्रिया से समझा जाता है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि पृथ्वी के शुरुआती इतिहास में प्लेट टेक्टोनिक्स कब और कैसे शुरू हुई?
भू-वैज्ञानिकों का कहना है कि बस्तर की प्राचीन चट्टानें इस सवाल का जवाब खोजने के लिए महत्वपूर्ण सुराग दे सकती हैं. इनके निर्माण की परिस्थितियों से यह समझने में मदद मिल सकती है कि शुरुआती पृथ्वी में चट्टानों का पिघलना, दोबारा जमना और भू-पर्पटी का निर्माण किन प्रक्रियाओं से हुआ.
दुनिया के चुनिंदा प्राचीन भू-भागों में बस्तर
दरअसल अरबों साल पुरानी चट्टानों का सुरक्षित मिलना अपने आप में बेहद दुर्लभ है. पृथ्वी पर लगातार होने वाली ज्वालामुखीय गतिविधियों, प्लेटों की गति, क्षरण और भूगर्भीय बदलावों के कारण शुरुआती पृथ्वी की ज्यादातर चट्टानें नष्ट या बदल चुकी हैं. ग्रीनलैंड, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में भी पृथ्वी के शुरुआती दौर की अत्यंत प्राचीन चट्टानें मिली हैं. अब बस्तर से मिले प्रमाण भारत को भी इस वैश्विक मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान देते हैं.
भारत ही नहीं, पूरी पृथ्वी के इतिहास की बड़ी खोज
प्रीतम नासिपुरी बताते हैं "इस खोज का महत्व इसलिए भी बड़ा है, क्योंकि बस्तर क्रेटान को अब केवल भारत के भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ में नहीं देखा जाएगा. यहां सुरक्षित अरबों साल पुराने प्रमाण वैज्ञानिकों को यह समझने का अवसर देते हैं कि पृथ्वी की शुरुआती सतह, महाद्वीपीय क्रस्ट और भूगर्भीय गतिविधियां किस तरह विकसित हुईं. सबसे अहम बात यह है कि ये चट्टानें पृथ्वी के शुरुआती इतिहास की प्राकृतिक प्रयोगशाला जैसी हैं. इनके भीतर बंद भूगर्भीय संकेतों को पढ़कर वैज्ञानिक उस समय की परिस्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं, जब आज के महाद्वीपों और स्थिर भू-भागों का स्वरूप बनना शुरू ही हुआ था."