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जुए की रेड से मची थी भगदड़ या मामला कुछ और? भावनगर में कुएं में गिरने से 3 लोगों की हुई मौत

भावनगर: गुजरात के भावनगर जिले में रात के समय संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई. उनके शव मंगलवार सुबह बरामद कर लिए गए. पुलिस ने यह जानकारी दी. यह घटना उखरला गांव में रात के समय हुई, जहां सोमवार देर रात कुछ लोग खेत में एकत्र हुए थे.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे. वहीं, मृतकों के परिजनों ने आशंका जताई है कि वे पुलिस की छापेमारी के डर से भागते हुए कुएं में गिर गए. उन्होंने न्याय की मांग की है. वहीं पुलिस ने स्पष्ट किया है कि, उनके तरफ से कोई छापेमारी नहीं की गई थी.

उखरला गांव में एक कुएं में डूबने से तीन लोगों की मौत हो गई

खबर के मुताबिक, भावनगर जिले के उखरला गांव के वाडी इलाके में रात के समय तीन लोग जुआ खेल रहे थे. सूत्रों के अनुसार, शोर सुनकर 10 से 12 लोग भाग गए. भागते समय कुएं में डूबने की घटना सामने आई है. मृतकों में राहुल पोपटभाई चौहान, अजीत बुधाभाई सिंधु और नीलेश बिजलभाई डाभी शामिल हैं.

मृतकों में से एक के रिश्तेदार ने दावा किया कि ये लोग जुआ खेल रहे थे. इसी दौरान किसी ने उन्हें पुलिस के वहां छापा मारने की सूचना दी, जिसके बाद भागने की कोशिश में तीनों लोग कुएं में गिर गए. हालांकि, वर्तेज पुलिस थाने के उपनिरीक्षक डी. एन. जडेजा ने ने पुलिस की छापेमारी के दावे से इनकार किया और कहा कि खेत में लोगों के एकत्र होने की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है.