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जुए की रेड से मची थी भगदड़ या मामला कुछ और? भावनगर में कुएं में गिरने से 3 लोगों की हुई मौत

पुलिस का कहना है कि, उन्होंने कोई छापेमारी नहीं की. हालांकि, परिवार वालों का कहना है कि, पीड़ित छापेमारी की डर से भाग रहे थे.

3 Die After Falling in Well in Bhavnagar's Ukharla, Family Alleges Police Raid
गुजरात में भावनगर जिले में स्थित उखरला गांव की तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2026 at 6:16 PM IST

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भावनगर: गुजरात के भावनगर जिले में रात के समय संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं में गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई. उनके शव मंगलवार सुबह बरामद कर लिए गए. पुलिस ने यह जानकारी दी. यह घटना उखरला गांव में रात के समय हुई, जहां सोमवार देर रात कुछ लोग खेत में एकत्र हुए थे.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे. वहीं, मृतकों के परिजनों ने आशंका जताई है कि वे पुलिस की छापेमारी के डर से भागते हुए कुएं में गिर गए. उन्होंने न्याय की मांग की है. वहीं पुलिस ने स्पष्ट किया है कि, उनके तरफ से कोई छापेमारी नहीं की गई थी.

उखरला गांव में एक कुएं में डूबने से तीन लोगों की मौत हो गई
खबर के मुताबिक, भावनगर जिले के उखरला गांव के वाडी इलाके में रात के समय तीन लोग जुआ खेल रहे थे. सूत्रों के अनुसार, शोर सुनकर 10 से 12 लोग भाग गए. भागते समय कुएं में डूबने की घटना सामने आई है. मृतकों में राहुल पोपटभाई चौहान, अजीत बुधाभाई सिंधु और नीलेश बिजलभाई डाभी शामिल हैं.

मृतकों में से एक के रिश्तेदार ने दावा किया कि ये लोग जुआ खेल रहे थे. इसी दौरान किसी ने उन्हें पुलिस के वहां छापा मारने की सूचना दी, जिसके बाद भागने की कोशिश में तीनों लोग कुएं में गिर गए. हालांकि, वर्तेज पुलिस थाने के उपनिरीक्षक डी. एन. जडेजा ने ने पुलिस की छापेमारी के दावे से इनकार किया और कहा कि खेत में लोगों के एकत्र होने की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है.

उन्होंने कहा कि, पुलिस को खेत में एक शव पड़े होने की सूचना मिली थी. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से तलाश अभियान चलाया. इस दौरान कुएं में तीन शव मिले. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भावनगर के सर टी. अस्पताल ले जाया गया है."

"हमें सुबह 112 पर कॉल आया कि उखरला गांव में तीन लोग कुएं में गिर गए हैं. हम तुरंत वहां पहुंचे और मृतकों को सर टी अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, हमने रात में कोई छापेमारी नहीं की और न ही कोई छापेमारी के लिए गया. हमें नहीं पता कि लोग वहां क्यों जमा हुए थे. हालांकि, घटना की जांच शुरू कर दी गई है” - डी.एन. जडेजा, पीएसआई, वर्तेज पुलिस स्टेशन, भावनगर

मृतक के रिश्तेदार जगदीशभाई सिंधा ने बताया कि, उनके चाचा का बेटा उखरला गांव में जुआ खेलने गया हुआ था. वहां पुलिस छापेमारी का शोर सुनाई दिया. उन्होंने कहा कि, पता नहीं उस समय पुलिस की रेड हुई थी या किसी और ने भ्रम फैलाया था. हालांकि, पीड़ित परिवारों ने इस घटना को लेकर न्याय की मांग की है.

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