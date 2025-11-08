ETV Bharat / bharat

ओडिशा में फ्लैट की बालकनी गिरने से तीन लोगों की मौत, कई लोग घायल

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ANI )

कटक: (ओडिशा): कटक के बक्सी बाजार स्थित मनीसाहू चौक पर एक फ्लैट की बालकनी गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में कई अन्य घायल हो गए. सूचना मिलने पर कटक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और घायलों को निकालकर कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए पहुंचाया. और फ्लैट की बालकनी अचानक ढह गई

बालकनी गिरने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है. खबर के मुताबिक आज शाम 4:45 बजे फ्लैट की बालकनी अचानक ढह गई और एस्बेस्टस की छत वाले एक घर पर गिर गई. इससे घर के अंदर मौजूद लोग घायल हो गए. ओडिशा में शौचालय टंकी हादसा

इससे पहले ओडिशा के कटक जिले में 3 नवंबर को को एक दुखद घटना में शौचालय की टंकी में गिरने से तीन नाबालिग बच्चों की जान चली गई थी. यह घटना बडम्बा ब्लॉक के अंतर्गत रागादीपाड़ा गांव में हुई थी. तीनों मृतकों की पहचान शुभम नायक (3), शिवानी नायक (7) और अंकित नायक (9) के रूप में की गई है, जो बडम्बा थाना क्षेत्र के इच्छापुर गांव के रहने वाले थे.