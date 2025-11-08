ETV Bharat / bharat

ओडिशा में फ्लैट की बालकनी गिरने से तीन लोगों की मौत, कई लोग घायल

ओडिशा में फ्लैट की बालकनी गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई. घायलों को तुरंत अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया.

balcony collapse in cuttack
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 8, 2025 at 8:48 PM IST

कटक: (ओडिशा): कटक के बक्सी बाजार स्थित मनीसाहू चौक पर एक फ्लैट की बालकनी गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में कई अन्य घायल हो गए. सूचना मिलने पर कटक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और घायलों को निकालकर कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए पहुंचाया.

और फ्लैट की बालकनी अचानक ढह गई
बालकनी गिरने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है. खबर के मुताबिक आज शाम 4:45 बजे फ्लैट की बालकनी अचानक ढह गई और एस्बेस्टस की छत वाले एक घर पर गिर गई. इससे घर के अंदर मौजूद लोग घायल हो गए.

ओडिशा में शौचालय टंकी हादसा
इससे पहले ओडिशा के कटक जिले में 3 नवंबर को को एक दुखद घटना में शौचालय की टंकी में गिरने से तीन नाबालिग बच्चों की जान चली गई थी. यह घटना बडम्बा ब्लॉक के अंतर्गत रागादीपाड़ा गांव में हुई थी. तीनों मृतकों की पहचान शुभम नायक (3), शिवानी नायक (7) और अंकित नायक (9) के रूप में की गई है, जो बडम्बा थाना क्षेत्र के इच्छापुर गांव के रहने वाले थे.

स्थानीय एसडीपीओ बिस्वजीत मोहंती के अनुसार, ये 3 बच्चे अलग-अलग परिवारों से थे. ये सभी अपने चाचा के घर आए थे. हर दिन की तरह, आज भी, ये 3 मासूम बच्चे घर के पीछे वाले हिस्से में खेल रहे थे. खेलते-खेलते वे शौचालय की टंकी में गिर गए. सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और बाद में शवों का पोस्टमार्टम किया गया. पुलिस ने मौत का एक अलग मामला दर्ज किया. प्रारंभिक जांच से पता चला है कि वे डूब गए क्योंकि शौचालय की टंकी में पानी था.

खबर के मुताबिक, शौचालय की टंकी 12 साल पुरानी थी. इसका ऊपरी कवर जर्जर हो चुका था. इसलिए कोई भी वहां नहीं जाता है. लेकिन जब ये 3 बच्चे दौड़ने और खेलने के लिए वहां खड़े थे, तो वह टूट गया और बच्चे उसमें गिर गए. बच्चे रो रहे थे, लेकिन उनकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था. काफी देर तक पानी में रहने के बाद, उनकी मौत हो चुकी थी.

