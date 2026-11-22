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कोटा में नेशनल हाईवे पर डेढ़ घंटे में तीन दुर्घटनाएं, 12 की मौत, 11 घायल, वजह रोड साइड खड़े वाहन

कोटा : शहर के लिए शनिवार रात से लेकर रविवार सुबह हादसों भरी रही. हाईवे पर तीन अलग-अलग हादसे हुए. इन हादसों में महज डेढ़ घंटे का अंतर है. तीनों हादसों में हाईवे पर खड़े वाहनों से दूसरे वाहन टकराए. इन तीन दुर्घटनाओं में 12 लोग काल का ग्रास बन गए. जबकि 11 लोग जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं. कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम का कहना है कि सड़क किनारे खड़े हुए ट्रक के मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की भी लापरवाही है. इस संबंध में वह उन्हें पत्र भी लिखने वाली है. इसके अलावा परिवहन विभाग के साथ मिलकर हाईवे पर मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग का अभियान चलाएंगे, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके.

केस 02: खड़ी पिकअप को कंटेनर ने रौंदा: सुकेत थाना अधिकारी महावीर भार्गव ने बताया कि नेशनल हाईवे 52 पर रेलवे ओवरब्रिज के नजदीक अरनिया गांव के एरिया में देव ढाबा के सामने एक पिकअप पंचर हो गई थी. इसमें सवार तीन जने नीचे उतरकर पिकअप के टायर को बदल रहे थे. इसी दौरान देर रात करीब 1:30 बजे पीछे से तेज रफ्तार एक कंटेनर ने इन्हें टक्कर मार दी. इसमें सवार झालावाड़ जिले के असनावर थाना इलाके के पनवासा निवासी 43 वर्षीय भेरूलाल गोस्वामी पुत्र लालचंद और 24 वर्षीय लोकेश माली पुत्र रोशन की मौत हो गई. जबकि झालावाड़ के मंडावर थाना के डूंगरी निवासी 75 वर्षीय मोहनलाल पुत्र अमरलाल भूल गंभीर रूप से घायल है. तीनों को झालावाड़ के एसआरजी चिकित्सालय ले जाया गया था. दुर्घटना के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया. दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर और प्याज से भरी पिकअप को जब्त कर लिया गया. मामले में कंटेनर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

केस 01- खड़े ट्रक में घुसी क्रूजर : शहर के नांता थाना इलाके में नेशनल हाईवे 52 के कोटा बाइपास पर खड़े ट्रक में शनिवार देर रात करीब 1 बजे क्रूजर के खड़े ट्रक में घुस जाने का मामला आया. इसमें क्रूजर सवार 9 लोगों की मौत हो गई. जबकि 8 गंभीर घायल हो गए. ये लोग खाटूश्याम जी से वापस लौट रहे थे. कोटा के नांता थाना इलाके में नेशनल हाईवे 52 के बाइपास पर शंभूपुरा के नजदीक एक्सीडेंट हुआ. इस दुर्घटना के सभी मृतक धुले, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. इसमें ट्रक चालक भी घायल हुआ है.

केस 03: खड़े कंक्रीट मिक्सर ट्रक से टकराई एसयूवी : शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में नेशनल हाईवे 27 के कोटा बाइपास पर शनिवार देर रात करीब ढाई बजे एक एसयूवी खड़े कंक्रीट मिक्सर ट्रक (ट्रांसिट मिक्सर) से भिड़ गई. इसमें मूल रूप से मध्य प्रदेश के श्योपुर और हाल स्वामी विवेकानंद नगर निवासी 42 वर्षीय गिरजा शंकर गौतम की मौत हो गई. वह काफी देर तक इसमें फंस रहा था. उनकी 40 वर्षीय पत्नी अनिता गौतम गंभीर रूप से घायल हो गई. जबकि 13 वर्षीय बेटी अवनी भी घायल हुई है. उद्योग नगर थाना अधिकारी आनंद यादव ने बताया कि कंक्रीट मिक्सर ट्रक करीब 7–8 घंटे से ब्रेकडाउन के बाद नया नोहर से हैंगिंग ब्रिज की तरफ जाने वाली लेन पर खड़ा था. उसको ले जाने वाली लोडिंग मशीन खराब हो जाने के चलते मौके पर खड़ी थी. ट्रक को समय से हटाया जाता, तो यह दुर्घटना नहीं होती.

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NHAI के पेट्रोलिंग व्हीकल की बढ़े मॉनिटरिंग : एसपी तेजस्विनी गौतम का कहना है कि इस तरह की दुर्घटनाओं में एनएचएआई की भी लापरवाही है. इनके पेट्रोलिंग व्हीकल को मॉनिटरिंग रखनी चाहिए और तत्काल ऐसे खड़े हुए ट्रक्स को ले-बाय में ले जाना चाहिए. इस तरह के हादसों को रोकने के लिए पुलिस हैंगिंग ब्रिज और शहर के कुछ इलाकों में नाकेबंदी करेगी. रात 1 से सुबह 5 बजे तक नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की जाएगी. ड्राइवर की नींद के संबंध में भी जांच की जाएगी. यह देखा जाएगा कि ट्रक ड्राइवर कितनी देर से व्हीकल चल रहा है. परिवहन विभाग के साथ मिलकर ओवरलोड, पॉल्यूशन कंट्रोल और फिटनेस को भी चेक किया जाएगा. एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि काफी समय से पुलिस वहां खड़ी रही. पुलिस के वाहनों में घायलों को भेजा गया. एनएचएआई की क्रेन काफी समय तक नहीं पहुंची थी. घटनास्थल पर भी काफी अंधेरा था. ऐसे में थानाधिकारी महावीर मीणा ने किसी चालक जगाया. इसके बाद क्रेन को मौके पर मंगवा लिया गया.

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'इंजन चालू ही था, नींद भी कारण' : एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप अग्रवाल का कहना है कि कई मामले ऐसे होते हैं. जिसमें किसी की लापरवाही नहीं कहा जा सकता है. जैसे खाटूश्याम जी से लौट रहे श्रद्धालुओं की दुर्घटना वाले मामले में ट्रक का इंजन बंद नहीं हुआ था. ट्रक चालक को लगा था कि कोई ब्लास्ट हुआ है या टायर फट गया है. इसीलिए वह नीचे उतर कर देख रहा था. नीचे उतरकर वह चेक कर ही रह था और 30 से 40 सेकंड के बीच पीछे से आई क्रूजर गाड़ी अंदर घुस गई थी. ट्रक चालक भी दुर्घटना में घायल हो गया था. इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि क्रूजर चालक व सवार काफी लंबी जर्नी कर रहे थे. चालक नींद जैसी स्थिति में था.