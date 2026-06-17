रांची में द्वितीय दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आगाज, पांच देशों के खिलाड़ी दिखा रहे दम
द्वितीय दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप-2026 का आगाज रांची में हो गया है. पांच देशों के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : June 17, 2026 at 5:10 PM IST
रांची:राजधानी रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में बुधवार से द्वितीय दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप-2026 का भव्य शुभारंभ हुआ. प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और दीप प्रज्ज्वलित कर चैंपियनशिप का उद्घाटन किया.
इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका की पुरुष एवं महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं. उद्घाटन के साथ ही विभिन्न मुकाबलों की शुरुआत हुई और खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल का प्रदर्शन कर दर्शकों का उत्साह बढ़ाया.
पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन
चैंपियनशिप के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन चर्चा का विषय रहा. भारतीय महिला टीम की कप्तान और झारखंड की बेटी अरुणा यादव ने शानदार खेल दिखाते हुए टीम का नेतृत्व किया. वहीं भारतीय पुरुष टीम के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अमरदीप ने भी बेहतरीन प्रदर्शन कर दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं. स्थानीय खेल प्रेमियों के लिए यह गर्व का क्षण रहा कि झारखंड के खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं.
मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह
उद्घाटन समारोह के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि अनुशासन, संघर्ष और टीम भावना का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से राज्यों और देशों के बीच खेल संबंध मजबूत होते हैं और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्राप्त होता है.
इस दौरान मीडिया से बातचीत में मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर भी रोचक अंदाज में प्रतिक्रिया दी. मंत्री ने कहा कि इन खिलाड़ियों को देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और उसका उपयोग चुनाव के दौरान भी किया जाएगा. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “इस बार हम लोग थ्रो नहीं, बल्कि कैच करेंगे.” उनके इस बयान को राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है.
राज्य सरकार खेलों के विकास के प्रति गंभीरः मंत्री
थ्रोबॉल खिलाड़ियों और खेल को सरकारी सहायता नहीं मिलने संबंधी सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास के लिए गंभीर है. उन्होंने कहा कि खेल मंत्री खिलाड़ियों और खेल गतिविधियों को लेकर काफी सजग हैं. साथ ही मुख्यमंत्री भी राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस दिशा में आवश्यक पहल करेगी, लेकिन खेल संगठनों को भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आगे आना होगा.
खिलाड़ियों के लिए की गई बेहतरीन व्यवस्था
झारखंड थ्रोबॉल एसोसिएशन के चेयरपर्सन राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने आए सभी देशों के खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए बेहतरीन व्यवस्था की गई है. उन्होंने विश्वास जताया कि सभी प्रतिभागी रांची से सुखद अनुभव लेकर लौटेंगे.
TFI के प्रेसिडेंट ने की आयोजन की सराहना
वहीं थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ने झारखंड के खेल बुनियादी ढांचे और खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की सराहना की. उन्होंने कहा कि रांची तेजी से अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है.
भारतीय टीम आत्मविश्वास से लबरेजः सोनू
वहीं भारतीय टीम के कप्तान सोनू ने कहा कि टीम पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी है. उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय खिलाड़ी सभी मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि गुरुवार को प्रतियोगिता के ओवरऑल परिणाम सामने आएंगे और उन्हें पूरा भरोसा है कि अंक तालिका में भारतीय टीम शीर्ष स्थानों पर रहेगी.
दक्षिण एशियाई स्तर की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के आयोजन से रांची एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में सफल रहा है. खेल प्रेमियों को आने वाले दिनों में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे.
ये भी पढ़ें-
स्वर्णिम मुक्का-सुनहरा भविष्य: गोड्डा की शिक्षा कुमारी बनीं झारखंड की नई बॉक्सिंग स्टार
महिला टी-20 विश्व कप को लेकर रांची में जबरदस्त उत्साह, भारतीय टीम के खिताब जीतने की उम्मीद
पुणे में चमके रांची के युवा स्क्वैश खिलाड़ी, गर्ल्स अंडर-11 वर्ग में शारण्या बनीं चैंपियन, अनैशा ने हासिल किया तीसरा स्थान