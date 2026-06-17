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रांची में द्वितीय दक्षिण एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आगाज, पांच देशों के खिलाड़ी दिखा रहे दम

खिलाड़ियों के साथ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, टीएफआई प्रसिडेंट व जेटीए के पदाधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )