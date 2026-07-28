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शादी न होने से डिप्रेशन में 29 युवाओं ने की आत्महत्या, जलगांव पुलिस सर्वे से चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई

जलगांव: शादी की बढ़ती उम्र, सही साथी मिलने में देरी, समाज की उम्मीदों का बढ़ता बोझ और उससे होने वाला मानसिक तनाव अब गंभीर सामाजिक चिंता का विषय बन गए हैं. जलगांव जिला पुलिस के 1 जनवरी से 30 जून, 2026 के बीच किए गए एक सर्वे के डेटा से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस सर्वे के मुताबिक, शादी न कर पाने की निराशा में 29 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली.

इन छह महीनों में जिले में कुल 443 आत्महत्याएं दर्ज की गईं. इस आंकड़े में 383 पुरुष, 29 महिलाएं, 8 लड़के और 11 लड़कियां शामिल हैं. डेटा से पता चलता है कि पुरुषों में आत्महत्या के ज्यादा मामले कई वजहों से होते हैं, जैसे समाज का दबाव, पैसे की दिक्कतें, परिवार की जिम्मेदारियां और मानसिक तनाव.

आत्महत्या के पीछे क्या कारण हैं?

खास तौर पर, यह बात सामने आई है कि शादी न कर पाने की निराशा में 29 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली. समाज इस मामले को गंभीर चिंता की नजर से देख रहा है. इसी दौरान, जिले के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में आत्महत्या के लिए उकसाने के 12 मामले दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा, पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि बच्चों और किशोरों में आत्महत्या के मुख्य कारण पारिवारिक झगड़े, पढ़ाई का दबाव, रोमांटिक रिश्ते और भावनात्मक तनाव हैं. इस तरह, ये आंकड़े बताते हैं कि आत्महत्या की समस्या सिर्फ युवाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज के अलग-अलग उम्र के समूह में फैली हुई है.

एक्सपर्ट की राय

मनोचिकित्सक समय पर मानसिक तनाव के संकेतों को पहचानने की अहमियत पर जोर देते हैं. परिवार के सदस्यों को डिप्रेशन (अवसाद) से जूझ रहे लोगों से समय-समय पर बातचीत करनी चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए.