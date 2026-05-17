ओडिशा के रेलवे स्टेशन से 29 नाबालिगों को बचाया गया, जांच में जुटी पुलिस
रेलवे पुलिस ने ओडिशा के एक स्टेशन पर संदिग्ध पाए गए 29 नाबालिग स्टूडेंट्स बचाया जिसमें 24 छात्राएं हैं.
Published : May 17, 2026 at 12:25 PM IST
बालासोर: ओडिशा के बालासोर रेलवे पुलिस ने बीती रात सोरो रेलवे स्टेशन से 29 स्टूडेंट्स को बचाया. स्टूडेंट्स की उम्र 18 साल से कम थी और उन्हें किस मकसद से ट्रेन से ले जाया जा रहा था. इन छात्रों को किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था इसका पता नहीं चल पाया है. पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुटी है.
इसके अलावा रेलवे पुलिस ने स्टूडेंट्स को ले जा रहे व्यक्ति को हिरासत में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है. कपटीपाड़ा इलाके का एक युवक इन 29 स्टूडेंट्स को बस से अंगुल ले जाने के लिए स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था. रेलवे पुलिस को शक हुआ कि इतने सारे स्टूडेंट्स कहां और किस वजह से जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनके पहचान पत्र चेक किए.
चूंकि उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए रेलवे पुलिस का शक और बढ़ गया. इसके लिए सभी स्टूडेंट्स और संबंधित युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और चाइल्ड लाइन को सूचित किया गया. चाइल्ड लाइन के सदस्य रेलवे स्टेशन पहुंचे और 29 स्टूडेंट्स को बचाया. दूसरी ओर आरोप है कि सभी स्टूडेंट्स धर्म बदलने जा रहे थे. वहीं पुलिस ने स्टूडेंट्स को ले जा रहे व्यक्ति को हिरासत में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी.
चाइल्ड लाइन सुपरवाइजर तपस्विनी राउत ने ईटीवी भारत से कहा, 'बचाए गए 29 स्टूडेंट्स में से 24 नाबालिग लड़कियां और 5 नाबालिग लड़के हैं. उन्हें बचाकर सोरो और बालासोर में रखा गया है. शुरुआती जांच में दो बातें सामने आई है, एक यह कि वे धार्मिक ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं और दूसरी यह कि वे समर कोर्स करने जा रहे हैं. कल (सोमवार) फिर से उनकी काउंसलिंग होने के बाद असली बातें सामने आएंगी.'