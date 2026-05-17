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ओडिशा के रेलवे स्टेशन से 29 नाबालिगों को बचाया गया, जांच में जुटी पुलिस

ओडिशा के रेलवे स्टेशन से 29 नाबालिगों को बचाया गया ( ETV Bharat )

बालासोर: ओडिशा के बालासोर रेलवे पुलिस ने बीती रात सोरो रेलवे स्टेशन से 29 स्टूडेंट्स को बचाया. स्टूडेंट्स की उम्र 18 साल से कम थी और उन्हें किस मकसद से ट्रेन से ले जाया जा रहा था. इन छात्रों को किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था इसका पता नहीं चल पाया है. पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुटी है. इसके अलावा रेलवे पुलिस ने स्टूडेंट्स को ले जा रहे व्यक्ति को हिरासत में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है. कपटीपाड़ा इलाके का एक युवक इन 29 स्टूडेंट्स को बस से अंगुल ले जाने के लिए स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था. रेलवे पुलिस को शक हुआ कि इतने सारे स्टूडेंट्स कहां और किस वजह से जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनके पहचान पत्र चेक किए.