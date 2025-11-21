ETV Bharat / bharat

फर्जी ई-कॉमर्स और निवेश ऐप के जरिए 285 करोड़ रुपये की ठगी, ED ने 8.46 करोड़ रुपये किए जब्त

प्रवर्तन निदेशालय ( IANS )

हैदराबाद: सुनियोजित साइबर क्राइम के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और इनवेस्टमेंट एप्लीकेशन के जरिए किए गए बड़े ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के सिलसिले में 8.46 करोड़ रुपये जब्त किए हैं. इस संबंध में ईडी ने 92 बैंक खातों के अलावा क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन डीसीएक्स और कई दूसरे क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में फैले फंड का पता लगाया. यह जांच कडप्पा पुलिस की एफाईआर से शुरू हुई, और अब इसने एक देशव्यापी रैकेट का पर्दाफाश किया है जिसने पीड़ितों से 285 करोड़ रुपये की ठगी की. धोखाधड़ी कैसे की गई

ईडी अधिकारियों के अनुसार, धोखेबाजों ने व्हाट्सऐप और टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए भेजे गए बल्क प्रमोशनल मैसेज के जरिए लोगों को टारगेट किया. मैसेज में पार्ट-टाइम काम से अधिक रिटर्न, शॉपिंग पर आधारित रिवॉर्ड सिस्टम और जल्दी मुनाफा कमाने वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम का वादा किया गया था. जो लोग इसमें रुचि रखते थे, उन्हें नकली मोबाइल एप्लीकेशन और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए रजिस्टर करने के लिए लुभाया गया, जहां उन्हें छोटे-मोटे ऑनलाइन काम करने के लिए कहा गया. पीड़ितों को डिजिटल वॉलेट में क्रेडिट हुए नकली रिवॉर्ड पॉइंट दिखाए गए, और उनका भरोसा जीतने के लिए शुरू में उन्हें थोड़ा मुनाफ़ा दिया गया. हालांकि, कमाई जारी रखने के लिए, पीड़ितों को पहले ऑनलाइन वॉलेट में पैसे जमा करने के लिए मजबूर किया गया. ये पैसे शेल कंपनियों से जुड़े बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी पर भेजे गए, जिनमें से कई WhatsApp एजेंट के ज़रिए ऑपरेट होती थीं.