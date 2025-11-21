ETV Bharat / bharat

फर्जी ई-कॉमर्स और निवेश ऐप के जरिए 285 करोड़ रुपये की ठगी, ED ने 8.46 करोड़ रुपये किए जब्त

नकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और इनवेस्टमेंट एप्लीकेशन के जरिए किए गए घोटाले का पर्दाफाश करते हुए ईडी ने 8.46 करोड़ रुपये जब्त कर लिए हैं.

Enforcement Directorate
प्रवर्तन निदेशालय (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 21, 2025 at 1:51 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: सुनियोजित साइबर क्राइम के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और इनवेस्टमेंट एप्लीकेशन के जरिए किए गए बड़े ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के सिलसिले में 8.46 करोड़ रुपये जब्त किए हैं.

इस संबंध में ईडी ने 92 बैंक खातों के अलावा क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन डीसीएक्स और कई दूसरे क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में फैले फंड का पता लगाया.

यह जांच कडप्पा पुलिस की एफाईआर से शुरू हुई, और अब इसने एक देशव्यापी रैकेट का पर्दाफाश किया है जिसने पीड़ितों से 285 करोड़ रुपये की ठगी की.

धोखाधड़ी कैसे की गई
ईडी अधिकारियों के अनुसार, धोखेबाजों ने व्हाट्सऐप और टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए भेजे गए बल्क प्रमोशनल मैसेज के जरिए लोगों को टारगेट किया.

मैसेज में पार्ट-टाइम काम से अधिक रिटर्न, शॉपिंग पर आधारित रिवॉर्ड सिस्टम और जल्दी मुनाफा कमाने वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम का वादा किया गया था. जो लोग इसमें रुचि रखते थे, उन्हें नकली मोबाइल एप्लीकेशन और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए रजिस्टर करने के लिए लुभाया गया, जहां उन्हें छोटे-मोटे ऑनलाइन काम करने के लिए कहा गया.

पीड़ितों को डिजिटल वॉलेट में क्रेडिट हुए नकली रिवॉर्ड पॉइंट दिखाए गए, और उनका भरोसा जीतने के लिए शुरू में उन्हें थोड़ा मुनाफ़ा दिया गया. हालांकि, कमाई जारी रखने के लिए, पीड़ितों को पहले ऑनलाइन वॉलेट में पैसे जमा करने के लिए मजबूर किया गया.

ये पैसे शेल कंपनियों से जुड़े बैंक अकाउंट या यूपीआई आईडी पर भेजे गए, जिनमें से कई WhatsApp एजेंट के ज़रिए ऑपरेट होती थीं.

एक बार जब बड़े इंनवेस्टमेंट सिक्योर हो गए, तो क्रिमिनल्स ने विड्रॉल ऑप्शन बंद कर दिए. जब ​​पीड़ित ने नकली कस्टमर सर्विस नंबर पर कॉन्टैक्ट किया, तो उनसे प्रोसेसिंग चार्ज, टैक्स और वेरिफिकेशन फीस के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे जमा करने के लिए कहा गया. आखिरकार, वेबसाइट ब्लॉक कर दी गईं और कम्युनिकेशन लाइन काट दी गईं, जिससे पीडि़च बेबस हो गए.

कम समय में भारी मात्रा में धन का आवागमन
ईडी ने पाया कि 30 प्राइमरी बैंक अकाउंट के जरिए 285 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, और सिर्फ़ 15 दिनों तक बड़े पैमाने पर ट्रांज़ैक्शन किए गए.

बाद में पैसे को 80 और अकाउंट में ट्रांसफर किया गया और बाद में हवाला और क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया. जांच करने वालों ने बताया कि आरोपियों ने क्वाइनडीसीएक्स के जरिए 4.81 करोड़ रुपये की क्रिप्टो एक्सचेंज की, ताकि ट्रेल मिटाया जा सके.

चल रही जांच
अधिकारी अब लेयर्ड ट्रांजैक्शन नेटवर्क के पीछे के मास्टरमाइंड और बेनिफिशियरी की पहचान कर रहे हैं.

ईडी के कई राज्यों और इंटरनेशनल चैनलों पर जांच बढ़ाने के साथ और भी जब्ती और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है. अधिकारियों ने लोगों को बहुत ज़्यादा रिटर्न का वादा करने वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में सावधान किया है, और उनसे पेमेंट करने से पहले ऐप्स और प्लेटफॉर्म को वेरिफ़ाई करने की अपील की है.

साइबरक्राइम एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मामला क्रिप्टो और डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बढ़ते गलत इस्तेमाल को दिखाता है, और ज़्यादा रेगुलेटरी कंट्रोल और पब्लिक जागरुकता की ज़रूरत पर ज़ोर देता है.

