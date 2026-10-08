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विदेश में लापता हुआ पौड़ी का युवक, परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल, तलाश की लगाई गुहार

अबू धाबी से लापता हुआ पौड़ी का युवक ( फोटो सोर्स- Family Members )

पौड़ी: संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी से पौड़ी के एक युवक के लापता होने का मामला सामने आया है. युवक पिछले करीब 5 सालों से विदेश में होटल लाइन में नौकरी कर रहा था. जिससे आखिरी बार 24 सितंबर की रात परिजनों की फोन पर बातचीत हुई थी. इसके बाद से उसका मोबाइल फोन बंद है और परिवार का उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया है. जिससे परिजन बेहद चिंता में है. उन्होंने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है.

होटल लाइन में काम करता था युवराज: जानकारी के मुताबिक, पौड़ी के उदयरामपुर कलालघाटी निवासी युवराज पुत्र गोविंद सिंह (उम्र 28 वर्ष) पिछले करीब पांच साल से विदेश में रहकर होटल लाइन में काम कर रहा था. वो यूएई की राजधानी अबू धाबी से लापता बताया जा रहा है. परिजनों के मुताबिक, 24 सितंबर की रात युवराज ने अपनी मां मीना देवी से फोन पर बातचीत की थी. इसके बाद 27 सितंबर से उसका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा है.