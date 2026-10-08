विदेश में लापता हुआ पौड़ी का युवक, परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल, तलाश की लगाई गुहार
पौड़ी का युवक 5 साल से होटल लाइन में नौकरी करता था.जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी से लापता बताया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 8, 2026 at 4:25 PM IST
पौड़ी: संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी से पौड़ी के एक युवक के लापता होने का मामला सामने आया है. युवक पिछले करीब 5 सालों से विदेश में होटल लाइन में नौकरी कर रहा था. जिससे आखिरी बार 24 सितंबर की रात परिजनों की फोन पर बातचीत हुई थी. इसके बाद से उसका मोबाइल फोन बंद है और परिवार का उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया है. जिससे परिजन बेहद चिंता में है. उन्होंने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है.
होटल लाइन में काम करता था युवराज: जानकारी के मुताबिक, पौड़ी के उदयरामपुर कलालघाटी निवासी युवराज पुत्र गोविंद सिंह (उम्र 28 वर्ष) पिछले करीब पांच साल से विदेश में रहकर होटल लाइन में काम कर रहा था. वो यूएई की राजधानी अबू धाबी से लापता बताया जा रहा है. परिजनों के मुताबिक, 24 सितंबर की रात युवराज ने अपनी मां मीना देवी से फोन पर बातचीत की थी. इसके बाद 27 सितंबर से उसका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा है.
परिजनों ने युवराज की मंगेतर से भी संपर्क किया, जो विदेश में ही रहती है. मंगेतर के मुताबिक, युवराज 27 सितंबर को किसी काम से कमरे से बाहर निकला था, लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं लौटा. इसके बाद से ही उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है. परिवार की मानें तो युवराज घर का मुख्य कमाने वाला सदस्य है. वो परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर करने और माता-पिता की मदद के लिए विदेश में नौकरी कर रहा था. उसके पिता गोविंद सिंह मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं.
विदेश से एग्जिट होने की जानकारी: युवराज के अचानक लापता होने से परिवार की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. परिजनों ने युवराज की तलाश को लेकर भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया है. परिवार का कहना है कि उन्हें दूतावास की ओर से युवराज के एग्जिट होने की जानकारी दी गई है, लेकिन इसके बाद वो कहां गया और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है.
परिजनों का कहना है कि यदि वो विदेश से निकल चुका है, तो भारत पहुंचने संबंधी भी उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है. युवराज के पिता गोविंद सिंह ने बताया कि उनका बेटा करीब पांच साल से विदेश में होटल में नौकरी कर रहा था. 24 सितंबर को उसकी मां से आखिरी बार बात हुई थी.
होटल मैनेजर ने दो दिन की छुट्टी पर जाने की दी जानकारी: होटल के मैनेजर से संपर्क करने पर पता चला कि युवराज दो दिन की छुट्टी लेकर गया था और उसे तीसरे दिन काम पर लौटना था, लेकिन वो वापस नहीं पहुंचा. इसके बाद से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है. उन्होंने बताया कि परिवार ने स्थानीय स्तर पर राजनीतिक और प्रशासनिक लोगों से भी मदद की गुहार लगाई है.
क्या बोले युवराज के भाई दीपक? परिजनों का कहना है कि वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं और विदेश से जुड़े मामले की ज्यादा जानकारी नहीं रखते, ऐसे में उन्हें सरकारी स्तर पर मदद की जरूरत है. युवराज के भाई दीपक ने बताया कि 24 सितंबर को आखिरी बार भाई से बातचीत हुई थी. इसके बाद 27 सितंबर से उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है.
विदेश निकल चुका है तो भारत में कहां पहुंचा? उन्होंने बताया कि परिवार लगातार अपने स्तर पर जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है. यदि युवराज विदेश से निकल चुका है, तो वो भारत में कहां पहुंचा, इसकी भी जानकारी परिवार को नहीं मिल रही है.
एसडीएम और विधानसभा अध्यक्ष से लगा चुके गुहार: परिवार ने इस संबंध में एसडीएम कोटद्वार को शिकायती पत्र भी दिया है. इसके अलावा परिजनों ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी से मुलाकात कर युवराज की तलाश में मदद की गुहार लगाई. मामले में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की ओर से परिवार को जल्द उचित कार्रवाई और समाधान का आश्वासन दिया गया है.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल: वहीं, युवराज के अचानक लापता होने से उसके घर में चिंता और मातम का माहौल है. माता-पिता, भाई और बहन का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार अब भारत सरकार, भारतीय दूतावास और संबंधित अधिकारियों से युवराज की जल्द तलाश कर उसे सुरक्षित घर वापस लाने की गुहार लगा रहा है.
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