हिमाचल में आपदा में लापता 28 लोग 6 महीने बाद मृत घोषित, परिजनों को मिलेगा इतने करोड़ का मुआवजा
मानसून सीजन में आयी आपदा में मंडी जिले में 28 लोग लापता हुए थे, जिन्हें प्रशासन ने मृत मान लिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 18, 2025 at 11:02 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जून महीने में आई भीषण आपदा के छह महीने बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. आपदा में लापता हुए 29 लोगों में से 28 को मृत घोषित कर दिया गया है. केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने संबंधित परिजनों को मृत्यु प्रमाणपत्र जारी कर दिए. इसके साथ ही प्रत्येक मृतक के परिजन को चार-चार लाख रुपए की राहत राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
6 महीने बाद 28 लापता मृत घोषित
प्रशासन की ओर से जारी किए गए प्रमाणपत्रों में थुनाग उपमंडल के 18, करसोग के एक, धर्मपुर के दो और गोहर उपमंडल के सात लोग शामिल हैं. वहीं, एक व्यक्ति की पहचान अब तक सुनिश्चित न होने के कारण उसका मृत्यु प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सका है.
28 जून को आई आपदा में सराज क्षेत्र के देजी गांव और गोहर के स्यांज क्षेत्र में सबसे अधिक तबाही मची थी. देजी गांव में छोटी बच्ची नितिका के माता-पिता और दादी बाढ़ में बह गए थे, जबकि गोहर के पखरैर गांव निवासी मुकेश के माता-पिता, पत्नी और दो बच्चों सहित कुल 11 लोग बाढ़ की चपेट में आकर लापता हो गए थे. लापता लोगों की तलाश के लिए SDRF और NDRF की टीमें लंबे समय तक अभियान चलाती रहीं, लेकिन आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका.
केदारनाथ आपदा के आधार पर लापता लोगों को मृत घोषित करने का प्रस्ताव
मृत्यु प्रमाणपत्र जारी न होने के कारण प्रभावित परिवारों को मिलने वाला मुआवजा लंबे समय से अटका हुआ था. इस समस्या के समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने केदारनाथ आपदा के आधार पर लापता लोगों को मृत घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था. केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद संबंधित पंचायतों के माध्यम से लापता लोगों की सूची सार्वजनिक की गई और आपत्तियां मांगी गईं. किसी भी प्रकार की आपत्ति न आने पर प्रशासन ने मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी की. अब इन 28 मृतकों के स्वजनों को कुल करीब 1.12 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की जाएगी.
उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि, "केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद लापता लोगों को मृत घोषित किया गया है. 29 में से 28 लोगों के मृत्यु प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए हैं और अब मुआवजा राशि जल्द ही जारी की जाएगी."
मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही मिलेगी आर्थिक सहायता
वहीं, एसडीएम थुनाग रमेश कुमार ने बताया कि, "थुनाग उपमंडल में कुल 19 लोग लापता हुए थे, जिनमें से हमने हिमाचल से संबंधित 18 लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं. एक व्यक्ति पश्चिम बंगाल का है, उसकी प्रकिया जारी है. उसे छोड़ कर सभी के परिजनों को प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हैं. परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेगा. उसके बाद ही परिजनों को सरकार द्वारा एवं इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दी जानी वाली सहायता प्रदान की जाती है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में आपदा से 3 साल में कितने लोगों की हुई मौत? कितने प्रभावितों को मिली राहत राशि?
ये भी पढ़ें: 'डोंट क्रॉस द लिमिट, वरना अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा खामियाजा', जयराम ठाकुर ने दी चेतावनी