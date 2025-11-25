ETV Bharat / bharat

नारायणपुर में 28 हार्डकोर नक्सलियों का सरेंडर, माओवादियों के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी को लगा तगड़ा झटका

बस्तर आईजी सुंदरराज पी और नारायणपुर एसपी के सामने दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया.

28 माओवादियों ने किया सरेंडर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 25, 2025 at 7:34 PM IST

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ सरकार की नई नक्सल पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर एक बार फिर 28 माओवादियों ने हथियार डाल दिए हैं. बस्तर के नक्सल प्रभावित दंडकारण्य में एक्टिव माओवादियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर संविधान में अपनी आस्था जताई. सरेंडर करने वाले माओवादियों ने पुनर्वास से पुनर्जीवन (पूना मार्गेम) नीति में अपनी आस्था जताते हुए अपने हथियार भी पुलिस को सौंप दिए. सरेंडर करने वाले सभी माओवादी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (DSZC) में सक्रिय रहे हैं.

दंडकारण्य में आज विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच 28 वर्दीधारी नक्सली पुलिस के वाहन में सवार होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय नारायणपुर पहुंचे. बड़ी संख्या में माओवादियों के सरेंडर किए जाने की खबर को जिला प्रशासन ने काफी गोपनियता के साथ अंजाम तक पहुंचाया. माओवादियों को जिला मुख्यालय लाने के लिए भी भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया. जिन 28 सक्रिय माओवादियों ने सरेंडर किया वो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य रहे हैं. सरेंडर करने वाले सभी माओवादी लंबे वक्त से हिंसक वारदातों में शामिल रहे हैं.

89 लाख के इनामी माओवादियों का सरेंडर

सरेंडर करने वालों में कुतुल एरिया कमेटी का खूंखार डीवीसी मेंबर दिनेश उर्फ पंडी भी शामिल है. दिनेश पर कुल 8 लाख का इनाम शासन की ओर से रखा गया था. जिन 28 माओवादियों ने आज सरेंडर किया में 19 महिला नक्सली और 9 पुरुष माओवादी शामिल हैं. सभी पर कुल 89 लाख का इनाम घोषित था. नक्सलियों ने पुलिस के सामने INSAS रायफल, SLR, .303 बंदूक सहित कई हथियार सौंपे.

दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी को लगा तगड़ा झटका

माओवादियों के सरेंडर करने के दौरान बस्तर आईजी सुंदरराज पी और नारायणपुर एसपी रॉबिनसन गुड़िया मौजूद रहे. बस्तर आईजी और एसपी के सामने सरेंडर माओवादियों ने समाज की मुख्यधारा में जुड़कर आगे का जीवन बिताने का फैसला लिया. जिला प्रशासन की ओर से कहा गया कि सरेंडर माओवादियों के पुनर्वास को लेकर जो भी शासन की योजना है उसे मुहैया कराया जाएगा.

पूना मार्गेम (पुनर्वास से पुनर्जीवन) अभियान

छत्तीसगढ़ शासन की ओर से चलाया जा रहा ‘पूना मार्गेम (पुनर्वास से पुनर्जीवन)’ अभियान नक्सलियों को आत्मसमर्पण कर शांतिपूर्ण जीवन की ओर लौटने के लिए प्रेरित करता है. इस नीति के तहत समर्पण करने वाले नक्सलियों को सुरक्षा, कानूनी सहायता, आर्थिक सहायता और पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं.

परिवार और समाज प्रमुख ने भेंट किया पौधा

सरेंडर करने वाले माओवादियों को उनके परिजनों और समाज के प्रमुख लोगों ने इस मौके पर एक पौधा भी भेंट किया. समाज प्रमुखों ने कहा कि ये पौधा जैसे जैसे बढ़ा होगा वैसे वैसे सरेंडर नक्सलियों के जीवन में भी खुशहाली आएगी. शासन की योजनाओं का लाभ लेकर सरेंडर माओवादी आम लोगों की तरह समाज में रहेंगे और परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगे.

खात्मे की ओर बड़ा रहा माओवादी संगठन

हाल के वर्षों में बस्तर में कई बड़े नक्सली नेताओं और सदस्यों ने सरेंडर किया है. बड़े माओवादी नेताओं के आत्मसमर्पण और शीर्ष नेतृत्व के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद से संगठन में भगदड़ की स्थिति है.

31 मार्च 2026 नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ शासन ने 31 मार्च 2026 तक माओवाद के खात्मे की डेडलाइन रखी है. जिस तरह से माओवादी लगातार सरेंडर कर रहे हैं उससे तय समय सीमा के भीतर नक्सलवाद के खात्मे की उम्मीद पूरी होती नजर आ रही है.

सरकार की सरेंडर पॉलिसी काफी कारगर साबित हो रही है. हम जल्द ही नारायणपुर जिले को नक्सल मुक्त जिला घोषित करेंगे. हमारी अपील है कि जो भी बचे हुए माओवादी हैं वो हथियार डालकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएं. कुतुल एरिया कमेटी में जो भी नक्सली थे वो अब खत्म होने की राह पर हैं. नक्सलवाद से मुक्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं. डीवीसी मेंबर और कैडरों के सरेंडर से इस क्षेत्र में शांति लौट रही है. शासन की पूना मार्गेम (पुनर्वास से पुनर्जीवन) योजना रंग ला रही है. इस योजना का लाभ उठाते हुए तेजी से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं: सुंदराज पी. बस्तर आईजी

इस साल कुल 287 माओवादियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है. पिछले साल सरेंडर करने वाले माओवादियों की संख्या सिर्फ 16 थी. शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं, पुलिस का मित्रवत व्यवहार, सुरक्षा बलों पर बढ़ता ग्रामीणों का विश्वास, लगातार किया जा रहा ग्रामीणों से संवाद, ये वो तमाम कारण हैं जिसके चलते नक्सली सरेंडर करने के लिए सामने आ रहे हैं. हमें उम्मीद है कि जल्द ही पूरा इलाका नक्सलमुक्त हो जाएगा: रॉबिनसन गुड़िया, एसपी, नारायणपुर

छत्तीसगढ़ में बड़े नक्सली सरेंडर

30 अक्टूबर: कोंडागांव में एक लाख की महिला नक्सली समेत 3 माओवादियों का सरेंडर.

29 अक्टूबर: बीजापुर में 51 नक्सलियों का सरेंडर. आत्मसमर्पण करने वालों में 9 महिला नक्सली भी शामिल.

17 अक्टबूर 2025: बस्तर में 210 नक्सलियों का सरेंडर. सरेंडर माओवादियों पर 9 करोड़ 18 लाख का इनाम था.

15 अक्टूबर 2025: सुकमा में 27 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, 16 पर 50 लाख का इनाम था.

08 अक्टूबर 2025: नारायणपुर में 70 लाख के 10 नक्सली सहित 16 माओवादियों का सरेंडर.

24 सितंबर 2025: दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों का सरेंडर, 64 लाख रुपये का इनाम इनपर घोषित था. सरेंडर माओवादियों में 21 महिलाएं शामिल.

20 अगस्त 2025: नारायणपुर में 30 लाख के इनामी 2 महिला माओवादी समेत 8 नक्सलियों का आत्मसमर्पण.

12 जुलाई, 2025: 9 महिला माओवादी सहित 23 नक्सलियोंं का सुकमा में सरेंडर, इन पर 1.18 करोड़ का था इनाम.

11 जुलाई, 2025: अबूझमाड़ में 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया.

6 जून, 2025: दंतेवाड़ा में 2 इनामी नक्सली सहित 7 भाकपा-माओवादी कार्यकर्ताओं का सरेंडर.

2 जून, 2025: सुकमा में 25 लाख के सामूहिक इनाम वाले 16 भाकपा-माओवादियों का आत्मसमर्पण.

18 अप्रैल, 2025: सुकमा में 9 महिला माओवादी सहित 22 नक्सलियों का समर्पण, 45.5 लाख का इनाम था घोषित.

29 जनवरी, 2025: नारायणपुर के कुतुल में 7 महिला माओवादी सहित 29 नक्सलियों का आत्मसमर्पण.

