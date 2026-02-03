शिरडी का श्री साईनाथ अस्पताल दृष्टिबाधितों के लिए वरदान, 32 नेत्रहीनों को मिली रोशनी
शिरडी का साईनाथ अस्पताल मानवता की मिसाल बना: 28 डोनर ने 32 लोगों को दृष्टि का तोहफा दिया.
Published : February 3, 2026 at 6:41 PM IST
शिरडी: महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा ट्रस्ट के श्री साईनाथ अस्पताल ने समाज के लिए एक प्रेरणा देने वाली मिसाल कायम की है. यहां, मार्च 2025 और जनवरी 2026 के बीच, 28 डोनर ने पूरे राज्य में 32 जरूरतमंद मरीजों को आंखों की रोशनी दी. इस अस्पताल ने साईं बाबा का मंत्र, "मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है," को अपनाते हुए, एक मिसाल कायम की है.
साईं बाबा ट्रस्ट शिरडी में दो अस्पताल श्री साईंनाथ हॉस्पिटल और श्री साईं बाबा हॉस्पिटल चलाता है. जहां श्री साईंनाथ हॉस्पिटल मरीजों को फ्री इलाज देता है, वहीं श्री साईं बाबा अस्पताल रियायती दर पर स्टेट-ऑफ-द-आर्ट मेडिकल इलाज देता है. मुफ्त इलाज, आधुनिक मेडिकल सुविधाओं और भक्ति से मिली ताकत के मेल की वजह से, देश के अलग-अलग हिस्सों से सैकड़ों मरीज हर दिन इलाज के लिए यहां आते हैं.
हाल ही में, साईनाथ हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है. यहां अलग-अलग बीमारियों का इलाज किया जा रहा है. यहां से कई मरीज़ पूरी तरह ठीक होकर घर लौट रहे हैं. इस तरह यह अस्पताल कई मरीजों के लिए उम्मीद का सेंटर बन गया है. साईं ट्रस्ट की सोशल अपील पर, कई परिवार अपने प्रियजनों की मौत के बाद उनकी आंखें डोनेट करने के लिए आगे आए हैं. दुख की घड़ी में लिए गए इस फैसले ने कई लोगों की जिंदगी रोशन की है, और समाज के लिए एक नई मिसाल कायम किया है.
संस्थान के श्री साईनाथ हॉस्पिटल ने पहले भी कई सफल कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी की हैं. पूरी प्रक्रिया जानकार डॉक्टरों की देखरेख में वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, जिसमें आधुनिक नेत्र बैंक और उन्नत चिकित्सा उपकरण का इस्तेमाल होता है. इस वजह से, साईनाथ हॉस्पिटल ने कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के क्षेत्र में भरोसेमंद होने का नाम बनाया है.
श्री साईनाथ अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मैथिली पीतांबरे ने कहा कि, नेत्रदान सिर्फ एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक पवित्र काम है जो किसी और की जिंदगी में रोशनी लाता है. साईं संस्थान में अब तक किए गए कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सफल रहे हैं, और वे भविष्य में भी जरूरतमंद मरीजों को सबसे अच्छी चिकित्सा सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
कॉर्नियल ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट डॉ. सौदामिनी निघुटे ने कहा कि समय पर नेत्र दान और मेडिकल नियमों के अनुसार किया गया प्रत्यारोपण आंखों की रोशनी वापस ला सकता है. उन्होंने कहा कि साईं संस्थान के पास जरूरी सुविधाएं, प्रशिक्षित जनशक्ति और अनुभव है. ऐसे में उन्होंने जरूरतमंद मरीजों से बिना किसी झिझक के हॉस्पिटल से संपर्क करने को कहा.
मरीज़ के रिश्तेदार रावसाहेब अरखड़े ने कहा कि संस्थान ने कॉर्नियल प्रत्यारोपण की जरूरतमंदों से अपील की है कि वे अस्पताल से संपर्क करें और जरूरी जांच करवाएं.
चिकित्सा अधीक्षक ने कहा कि, इलाज करने वाले मरीजों को मेडिकल जांच के बाद नियमों के हिसाब से कॉर्नियल प्रत्यारोपण की सुविधा दी जाएगी. साईं बाबा संस्थान नेत्रदान और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के जरिए समाज में सेवा, दया और इंसानियत के मूल्यों को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहा है, और संस्थान नागरिकों से इस पवित्र पहल में हिस्सा लेने और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की अपील करता है.
ये भी पढ़ें: अमेरिका की अंकिता पटेल ने साईं बाबा को अर्पित किया 1 करोड़ रुपये के सोने का मुकुट