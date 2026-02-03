ETV Bharat / bharat

शिरडी का श्री साईनाथ अस्पताल दृष्टिबाधितों के लिए वरदान, 32 नेत्रहीनों को मिली रोशनी

शिरडी: महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा ट्रस्ट के श्री साईनाथ अस्पताल ने समाज के लिए एक प्रेरणा देने वाली मिसाल कायम की है. यहां, मार्च 2025 और जनवरी 2026 के बीच, 28 डोनर ने पूरे राज्य में 32 जरूरतमंद मरीजों को आंखों की रोशनी दी. इस अस्पताल ने साईं बाबा का मंत्र, "मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है," को अपनाते हुए, एक मिसाल कायम की है.

साईं बाबा ट्रस्ट शिरडी में दो अस्पताल श्री साईंनाथ हॉस्पिटल और श्री साईं बाबा हॉस्पिटल चलाता है. जहां श्री साईंनाथ हॉस्पिटल मरीजों को फ्री इलाज देता है, वहीं श्री साईं बाबा अस्पताल रियायती दर पर स्टेट-ऑफ-द-आर्ट मेडिकल इलाज देता है. मुफ्त इलाज, आधुनिक मेडिकल सुविधाओं और भक्ति से मिली ताकत के मेल की वजह से, देश के अलग-अलग हिस्सों से सैकड़ों मरीज हर दिन इलाज के लिए यहां आते हैं.

शिरडी का साईनाथ अस्पताल दृष्टिबाधितों के लिए वरदान (ETV Bharat)

हाल ही में, साईनाथ हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है. यहां अलग-अलग बीमारियों का इलाज किया जा रहा है. यहां से कई मरीज़ पूरी तरह ठीक होकर घर लौट रहे हैं. इस तरह यह अस्पताल कई मरीजों के लिए उम्मीद का सेंटर बन गया है. साईं ट्रस्ट की सोशल अपील पर, कई परिवार अपने प्रियजनों की मौत के बाद उनकी आंखें डोनेट करने के लिए आगे आए हैं. दुख की घड़ी में लिए गए इस फैसले ने कई लोगों की जिंदगी रोशन की है, और समाज के लिए एक नई मिसाल कायम किया है.

संस्थान के श्री साईनाथ हॉस्पिटल ने पहले भी कई सफल कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी की हैं. पूरी प्रक्रिया जानकार डॉक्टरों की देखरेख में वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, जिसमें आधुनिक नेत्र बैंक और उन्नत चिकित्सा उपकरण का इस्तेमाल होता है. इस वजह से, साईनाथ हॉस्पिटल ने कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के क्षेत्र में भरोसेमंद होने का नाम बनाया है.