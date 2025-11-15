ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: कित्तूर रानी चेन्नम्मा चिड़ियाघर में 28 काले हिरण की मौत, जांच के आदेश

बेंगलुरु/बेलगावी: कर्नाटक के बेलगावी जिले में कित्तूर रानी चेन्नम्मा चिड़ियाघर में 28 काले हिरण (blackbucks) की मौत हो गई है. वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 13 नवंबर को 8 काले हिरणों की मौत हुई थी. 15 नवंबर को 20 और हिरणों की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ वन अधिकारी मौके पर पहुंचकर जाँच कर रहे हैं. राज्य के वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) एनई क्रांति ने ईटीवी भारत को बताया, "काले हिरणों की मौत बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण हुई है. बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा स्थित पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर पहुंचेंगे और जांच करेंगे. गुरुवार को 8 काले हिरणों की मौत हुई थी. आज 20 की मौत हो गई."

काले हिरण (File/ ANI)

वन मंत्री ने दिए जांच के आदेश

कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर बी खंड्रे ने काले हिरणों की मौत पर चिंता व्यक्त की है और जांच के आदेश दिए हैं. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, इन काले हिरणों की मौत किसी संक्रामक बीमारी से हुई है. मंत्री ने चिड़ियाघर में किसी अन्य जानवर को संक्रमित होने से बचाने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.