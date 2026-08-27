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फंडामेंटल जेनेटिक्स की परीक्षा रद्द, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जारी किया आदेश

फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल जेनेटिक्स की परीक्षा 19 अगस्त को आयोजित हुई थी. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.

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फंडामेंटल जेनेटिक्स की परीक्षा रद्द (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2026 at 5:17 PM IST

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रायपुर: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एग्रीकल्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल जेनेटिक्स की परीक्षा 19 अगस्त को आयोजित की गई थी. इस पेपर के लीक होने की खबर 26 अगस्त को विश्वविद्यालय प्रबंधन को मीडिया के माध्यम से मिली थी. जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जांच के लिए थाना प्रभारी को पत्र लिखा था.

अब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने एग्रीकल्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल का जेनेटिक्स की परीक्षा को रद्द कर दिया है. इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. उक्त परीक्षा सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी.

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फंडामेंटल जेनेटिक्स की परीक्षा रद्द (ETV Bharat)

फंडामेंटल जेनेटिक्स की परीक्षा रद्द

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी संजय नैयर ने कहा, "विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 19 अगस्त को आयोजित हुए बीएससी फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है. उक्त परीक्षा सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी. सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वह विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूचनाओं को नियमित रूप से देखते रहे. संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित कॉलेज या फिर डीन कार्यालय के संपर्क में रहे."

9 अगस्त को आयोजित बीएससी फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स की परीक्षा रद्द कर दी गई है. अब ये परीक्षा सितंबर महीने के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी: संजय नैयर, जनसंपर्क अधिकारी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय

परीक्षा रद्द किए जाने की जानकारी भेजी गई

19 अगस्त 2026 को आयोजित हुए परीक्षा को रद्द किए जाने के आदेश को प्रबंधन ने रजिस्ट्रार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, डीन कृषि महाविद्यालय, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कवर्धा, जांजगीर चंपा, भाटापारा, कांकेर, बेमेतरा, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा, कुरूद, जशपुर, महासमुंद, नारायणपुर, गरियाबंद, छुईखदान, साजा, मार्रा, लोरमी शंकरगढ़ प्रतापपुर और पखांजूर को इसकी कॉपी भेजी गई है.

22 अगस्त को प्रोफेसर समेत 6 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

इससे पहले दो अलग-अलग केस में 7 अगस्त और 20 अगस्त के पेपर लीक होने की FIR तेलीबांधा थाने में दर्ज है. इस मामले में पुलिस ने 22 अगस्त को दुर्ग के कृषि कॉलेज के एक प्रोफेसर सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था. हालांकि, तीसरे पेपर को लेकर तेलीबांधा थाना प्रभारी अजय झा का कहना है कि अब तक थाने में सिर्फ 2 पेपर लीक होने की ही आधिकारिक FIR दर्ज है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी से मिले जांच पत्र के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई और कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है.

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