ETV Bharat / bharat

'संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे राहुल गांधी', 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने लिखा खुला पत्र

इसमें कहा गया है कि उन्होंने (राहुल गांधी) सार्वजनिक रूप से धमकी दी है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्त रिटायर हुए, तो वह उन्हें परेशान करेंगे. फिर भी, इतने तीखे आरोपों के बावजूद उन्होंने निराधार आरोप लगाने और लोक सेवकों को उनके कर्तव्य पालन के दौरान धमकाने की अपनी जवाबदेही से बचने के लिए निर्धारित शपथ पत्र के साथ कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की है.

राहुल गांधी ने धमकी दी पत्र में आगे कहा गया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने बार-बार चुनाव आयोग पर हमला करते हुए कहा है कि उनके पास इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है और उन्होंने दावा किया कि उनके पास 100 प्रतिशत सबूत हैं. अविश्वसनीय रूप से असभ्य बयानबाजी करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जो मिला है वह एक परमाणु बम है और जब यह फटेगा, तो चुनाव आयोग के पास छिपने की कोई जगह नहीं होगी. उन्होंने यह भी धमकी दी है कि चुनाव आयोग में ऊपर से नीचे तक जो भी इस काम में शामिल है, वह उन्हें नहीं बख्शेंगे. उनके अनुसार, चुनाव आयोग देशद्रोह कर रहा है.

उन्होंने पत्र में लिखा, "हम, नागरिक समाज के वरिष्ठ नागरिक इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर बल प्रयोग से नहीं, बल्कि इसकी आधारभूत संस्थाओं के विरुद्ध जहरीली बयानबाजी की बढ़ती लहर से हमला हो रहा है. कुछ राजनीतिक नेता, वास्तविक नीतिगत विकल्प प्रस्तुत करने के बजाय, अपनी नाटकीय राजनीतिक रणनीति के तहत भड़काऊ लेकिन निराधार आरोपों का सहारा ले रहे हैं."

नई दिल्ली: देश के 272 प्रतिष्ठित नागरिकों ने एक पत्र लिखकर राहुल गांधी की आलोचना की है. यह पत्र लिखने वालों में 16 जज, 123 रिटायर नौकरशाह (जिनमें 14 राजदूत शामिल हैं) और 133 रिटायर सशस्त्र बल अधिकारी शामिल हैं. सभी ने एक खुला पत्र लिखकर विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत के चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के प्रयासों की निंदा की है.

चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम बताया

इसके अलावा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के कई वरिष्ठ नेता, वामपंथी गैर-सरकारी संगठन, वैचारिक रूप से दृढ़निश्चयी विद्वान, और जीवन के अन्य क्षेत्रों के कुछ ध्यान आकर्षित करने वाले लोग, एसआईआर के खिलाफ इसी तरह की तीखी बयानबाजी में शामिल हो गए हैं, यहां तक कि यह भी घोषित कर दिया है कि आयोग 'भाजपा की बी-टीम' की तरह काम करके पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आया है.

'आरोपों में संयम बरतें'

इस संबंध में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने ANI से कहा, "मैं हाइड्रोजन बम और परमाणु बम निर्यात करने की बात कहने पर कड़ी आपत्ति जताता हूं. हमें अपनी न्यायपालिका, चुनाव आयोग और कार्यपालिका पर पूरा भरोसा है. चुनाव आयोग की ईमानदारी पर सवाल उठाना और यह कहना कि रिटायरमेंट के बाद भी उन पर कार्रवाई की जाएगी, बेहद गलत है और विपक्ष के नेता को ऐसी बातें कहने का कोई अधिकार नहीं है. न सिर्फ देश, बल्कि हम सभी एकजुट हैं और इसीलिए हमने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं. कृपया अपने आरोपों में संयम बरतें क्योंकि उनमें कोई दम या तथ्य नहीं है."

'ऐसे व्यवहार को माफ नहीं करना चाहिए'

पूर्व सांसद एसएन ढींगरा कहते हैं, "पिछले कुछ समय से विपक्ष के नेता नियमित रूप से भारत के चुनाव आयोग पर बेबुनियाद हमले कर रहे हैं. वह एसआईआर के खिलाफ विरोध कर रहे हैं. केवल एक गलत सोच वाला व्यक्ति ही एसआईआर के खिलाफ विरोध कर सकता है. केवल आतंकवादी ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसमें वे 'बम' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. हमें संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के ऐसे व्यवहार को न तो माफ करना चाहिए और न ही बर्दाश्त करना चाहिए."

'संवैधानिक संस्थाओं पर हमला'

जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने एआनआई से कहा , "हम अपने देशवासियों को यह बताना चाहते हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं. उन्होंने भारतीय सेना और फिर सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर भी हमला किया. अगर चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, तो वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए है, जिन लोगों ने धोखाधड़ी से वोटिंग कार्ड का प्रबंधन किया है, उन्हें भारत में चुनावों में वोट देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए."

उन्होंने कहा कि एक बांग्लादेशी या रोहिंग्या को भारत में चुनाव में वोट क्यों देना चाहिए? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को निशाना बनाकर एक दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया. उन्हें एक रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए. जब ​​आप (कांग्रेस) 60 साल तक सत्ता में थे, तब बूथ कैप्चरिंग और पुनर्मतदान होता था... राहुल गांधी को चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का रोना क्यों रोना चाहिए? उन्हें अपना अतीत देखना चाहिए.

यह भी पढ़ें- श्री सत्य साईं बाबा की शिक्षा, प्रेम और सेवा भावना दुनिया भर में लोगों का मार्गदर्शन करती है: पीएम मोदी