झारखंड स्थापना दिवस आज, अलग राज्य के 26 साल पूरे, कई कार्यक्रम होंगे आयोजित
झारखंड अलग राज्य गठन के आज 26 साल पूरे हो चुके हैं. इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं.
Published : November 15, 2026 at 5:00 AM IST
रांची: आज झारखंड अलग राज्य के रूप में गठन के 26 वर्ष पूरे हो गए हैं. 15 नवंबर 2000 को झारखंड को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था. तब से राज्य अपनी अलग पहचान बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बिहार से अलग राज्य के रूप में गठित झारखंड ने अपने अस्तित्व के 26 वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस दौरान राज्य ने कई राजनीतिक उथल-पुथल देखी हैं. हर वर्ष झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किए जाते हैं. इस वर्ष भी भव्य समारोह का आयोजन किया गया है.
झारखंड के बारे में
- संसद ने 2 अगस्त 2000 को बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित कर अलग झारखंड राज्य का गठन किया.
- 15 नवंबर 2000 को बिहार से 18 जिलों को अलग करके झारखंड बनाया गया.
- यह देश का 28वां राज्य बना.
- ‘झारखंड’ शब्द दो शब्दों—‘झार’ और ‘खंड’—से मिलकर बना है. ‘झार’ का अर्थ है जंगल और ‘खंड’ का अर्थ है भूमि.
- भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड राज्य का गठन हुआ, जो एक अलग राज्य का तोहफा था.
- 26 वर्षों में राज्य ने कई राजनीतिक उतार-चढ़ाव देखे हैं.
इन सबके बीच राज्य स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने की तैयारी है, जिसके तहत आज से राजकीय समारोह का आगाज होगा. आज ‘रन फॉर क्लीननेस’ का आयोजन होगा. वहीं स्थापना दिवस का समापन वर्तमान सरकार के दूसरे वर्षगांठ के अवसर पर 28 नवंबर को खेल गांव, रांची में आयोजित कार्यक्रम के साथ संपन्न होगा.
रन फॉर क्लीननेस का आयोजन
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 15 नवंबर को सुबह 7:00 बजे से सभी जिलों में ‘रन फॉर क्लीननेस’ का आयोजन होगा. इसके तहत लोग अपने-अपने जिले के प्रमुख चौक-चौराहों और महत्वपूर्ण स्थलों से छठ घाटों तक दौड़ लगाएंगे. इसके बाद छठ घाट और आसपास के क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा.
राज्य-स्तरीय कार्यक्रम
स्थापना दिवस के मौके पर 17 से 26 नवंबर तक राज्य-स्तरीय कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर खेल-कूद, नाटक, नृत्य, संगीत और निबंध लेखन प्रतियोगिताएं शामिल हैं. विजेता टीमों को मुख्य कार्यक्रम के दौरान पुरस्कृत किया जाएगा.
योजनाओं एवं कार्यक्रमों संबंधी जानकारी
26 नवंबर से 28 नवंबर तक खेल गांव, रांची में मेला और प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा. इसमें विभागीय स्टॉल के साथ-साथ हर जिले का एक-एक स्टॉल और अन्य स्टॉल लगाए जाएंगे. विभागीय स्टॉल में विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों और जनोपयोगी सेवाओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.
खेल गांव में मुख्य कार्यक्रम
वर्तमान सरकार के द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर 28 नवंबर को खेल गांव में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, शुभारंभ तथा लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण मुख्यमंत्री के हाथों किया जाएगा.
उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान
पंचायत, प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को भी इस दौरान सम्मानित किया जाएगा. 26 नवंबर से 28 नवंबर तक सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित की जाएंगी. 28 नवंबर को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के हाथों सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड के टॉपर विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जाएगा.
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