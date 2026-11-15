ETV Bharat / bharat

झारखंड स्थापना दिवस आज, अलग राज्य के 26 साल पूरे, कई कार्यक्रम होंगे आयोजित

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: आज झारखंड अलग राज्य के रूप में गठन के 26 वर्ष पूरे हो गए हैं. 15 नवंबर 2000 को झारखंड को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था. तब से राज्य अपनी अलग पहचान बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बिहार से अलग राज्य के रूप में गठित झारखंड ने अपने अस्तित्व के 26 वर्ष पूरे कर लिए हैं. इस दौरान राज्य ने कई राजनीतिक उथल-पुथल देखी हैं. हर वर्ष झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भव्य आयोजन किए जाते हैं. इस वर्ष भी भव्य समारोह का आयोजन किया गया है.

झारखंड के बारे में