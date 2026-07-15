जंतर-मंतर पर CJP आंदोलन का 26वां दिन, सोनम वांगचुक का अनशन 18वें दिन भी जारी, सरकार की चुप्पी पर उठे सवाल
कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और सोनम वांगचुक के अनशन के बाद भी सरकार ने साध रखी चुप्पी, कई बार की अपील अब तक बेअसर
Published : July 15, 2026 at 11:53 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का शांतिपूर्ण आंदोलन बुधवार को 26वें दिन में प्रवेश कर गया. वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन लगातार 18वें दिन भी जारी है और उनका वजन 8.5 किलो से अधिक कम हो चुका है.
आंदोलनकारी परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. CJP का कहना है कि छात्रों के न्याय के लिए अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की लगातार अपील के बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक कोई संवाद शुरू नहीं किया है.
सरकार पर संवाद से बचने का आरोप: CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल देखने को नहीं मिली है. संगठन का आरोप है कि बार-बार संवाद की अपील करने के बावजूद सरकार ने आंदोलनकारियों की मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. उन्होंने कहा कि जब एक सामाजिक कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहा है, तब सरकार का मौन रहना चिंताजनक है. यह केवल एक व्यक्ति का अनशन नहीं बल्कि देशभर के छात्रों की आवाज है.
जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन का आज 18वां दिन है,— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 15, 2026
18 दिन से देश सुन रहा है,
लेकिन सत्ता खामोश है।🥺😳 pic.twitter.com/HgC1iPtItk
परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही की मांग: आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में देश की परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना तथा जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना शामिल है. CJP का कहना है कि हाल के वर्षों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं ने लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित किया है. संगठन का आरोप है कि इन मामलों में अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से छात्रों का भरोसा लगातार कमजोर हुआ है. इसी वजह से आंदोलन केवल एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग को लेकर चलाया जा रहा है.
'धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें' के नारों के साथ जारी प्रदर्शन: जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी लगातार "धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें" जैसे नारों के साथ शांतिपूर्ण विरोध दर्ज करा रहे हैं. आंदोलन स्थल पर छात्र, युवा और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि लगातार पहुंचकर अपना समर्थन भी दे रहे हैं. मंगलवार देर रात अभिजीत और संगठन के चीफ स्पोकपर्सन सौरभ दास नगीना ने जिले के सांसद चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की. बुधवार को उनका धरना स्थल पर आने की संभावना है. CJP का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती और बातचीत शुरू नहीं करती, तब तक आंदोलन और अनशन दोनों जारी रहेंगे.
सरकार की चुप्पी पर CJP का सवाल: संगठन ने कहा कि अब सवाल यह नहीं है कि विपक्ष का कौन-सा नेता आंदोलन के समर्थन में आया या नहीं, बल्कि असली सवाल यह है कि प्रधानमंत्री आंदोलनकारियों से बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री को अब तक जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया गया. CJP ने कहा कि इन मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, जबकि देश के लाखों छात्र परीक्षा प्रणाली में सुधार और न्याय की मांग कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें :