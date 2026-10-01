उत्तराखंड: भागीरथी पर्वत-2 रेस्क्यू ऑपरेशन, 9 पर्वतारोहियों समेत 260 ट्रैकर्स-पोर्टर्स पहुंचे गंगोत्री
भागीरथी-2 के 9 पर्वतारोहियों समेत 260 ट्रैकर्स और पोर्टर्स सुरक्षित गंगोत्री पहुंचे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 1, 2026 at 8:11 PM IST
उत्तरकाशी: उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अचानक बदले मौसम और भारी बर्फबारी के बीच जिला प्रशासन का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी रहा. प्रशासन की ओर से चलाए गए अभियान में अभी तक भागीरथी पर्वत-2 के 9 पर्वतारोहियों समेत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद कुल 260 ट्रैकर्स, पोर्टर्स और अन्य लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है. इनमें 67 लोगों को 28 और 29 सितंबर को हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित निकाला गया, जबकि 193 लोगों को संयुक्त रेस्क्यू टीमों ने पैदल ट्रैक कर सुरक्षित गंगोत्री पहुंचाया गया.
भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से 26 और 27 सितंबर को उत्तरकाशी जिले के लिए जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी प्रशांत कुमार आर्य ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में संचालित सभी ट्रेकिंग और पर्वतारोहण अभियानों को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित स्थानों पर रुकने के निर्देश दिए थे. इसके बाद प्रशासन ने उच्च हिमालय में मौजूद ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों की स्थिति पर लगातार निगरानी शुरू की. उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम खराब होने और लगातार बर्फबारी के कारण कई ट्रेकिंग एवं पर्वतारोहण दल अलग-अलग कैंपों में रुक गए थे. इनकी सुरक्षित निकासी के लिए जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर रेस्क्यू अभियान चलाया. अभियान के दौरान 28 और 29 सितंबर को कुल 67 ट्रैकर्स और पोर्टर्स को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित हर्षिल हेलीपैड पहुंचाया गया.
सेटेलाइट फोन से लगातार संपर्क: इसी दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में संपर्क स्थापित होने के बाद कुछ ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों ने मौसम में सुधार के बीच स्वयं गंगोत्री लौटने की तैयारी शुरू की. प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 28 सितंबर को एनडीआरएफ, एमआरटी, आईटीबीपी की 35वीं वाहिनी और वन विभाग की संयुक्त टीम को गंगोत्री से भोजबासा की ओर रवाना किया.
संयुक्त टीम ने उच्च हिमालयी क्षेत्र में पहुंचकर विभिन्न कैंपों और ट्रेकिंग मार्गों पर मौजूद दलों की स्थिति का जायजा लिया. टीमों ने ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों को मौसम एवं मार्ग की स्थिति के अनुसार सुरक्षित मार्गदर्शन दिया. अभियान के दौरान टीमों ने सेटेलाइट फोन के माध्यम से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को नियमित रूप से स्थिति की जानकारी दी.
गोमुख क्षेत्र से भी लोगों को सुरक्षित निकाला: संयुक्त रेस्क्यू टीमों ने गोमुख ग्लेशियर की ओर गए लोगों की भी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की. बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के बीच टीमों ने उच्च हिमालयी मार्गों पर ट्रेकिंग करते हुए अलग-अलग स्थानों पर मौजूद लोगों को सुरक्षित मार्ग से गंगोत्री की ओर लाया.
इसी अभियान के तहत भागीरथी पर्वत-2 पर मौजूद नौ सदस्यीय पर्वतारोहण दल की सुरक्षा पर भी विशेष निगरानी रखी गई. भोजबासा क्षेत्र में मौजूद दलों को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया. संयुक्त टीम की निगरानी में भागीरथी-2 का अंतिम पर्वतारोहण दल भी बर्फीले और चुनौतीपूर्ण रास्ते से सुरक्षित निकाला गया. बृहस्पतिवार, एक अक्टूबर को दल के सदस्यों को सुरक्षित गंगोत्री पहुंचा दिया गया.
28 सितंबर को संयुक्त टीमों ने पैदल ट्रैक कर 121 ट्रैकर्स और पोर्टर्स को सुरक्षित गंगोत्री पहुंचाया. इसके बाद 30 सितंबर और एक अक्टूबर को भी कुल 72 ट्रैकर्स और पोर्टर्स को उच्च हिमालयी क्षेत्रों से पैदल ट्रैक कर सुरक्षित बाहर निकाला गया. इस तरह हेलीकॉप्टर और पैदल रेस्क्यू अभियान के माध्यम से कुल 260 ट्रैकर्स, पोर्टर्स एवं अन्य लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया. पूरे अभियान के दौरान जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एमआरटी, आईटीबीपी और वन विभाग की टीमों के बीच लगातार समन्वय बना रहा. कठिन मौसम और बर्फबारी के बावजूद संयुक्त टीमों ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मोर्चा संभाले रखा और चरणबद्ध तरीके से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.
-प्रशांत आर्य, जिलाधिकारी, उत्तरकाशी-
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