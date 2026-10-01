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उत्तराखंड: भागीरथी पर्वत-2 रेस्क्यू ऑपरेशन, 9 पर्वतारोहियों समेत 260 ट्रैकर्स-पोर्टर्स पहुंचे गंगोत्री

भागीरथी पर्वत-2 रेस्क्यू ऑपरेशन, 9 पर्वतारोहियों समेत 260 ट्रैकर्स-पोर्टर्स पहुंचे गंगोत्री ( PHOTO- जिला प्रशासन )

उत्तरकाशी: उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अचानक बदले मौसम और भारी बर्फबारी के बीच जिला प्रशासन का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी रहा. प्रशासन की ओर से चलाए गए अभियान में अभी तक भागीरथी पर्वत-2 के 9 पर्वतारोहियों समेत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद कुल 260 ट्रैकर्स, पोर्टर्स और अन्य लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है. इनमें 67 लोगों को 28 और 29 सितंबर को हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित निकाला गया, जबकि 193 लोगों को संयुक्त रेस्क्यू टीमों ने पैदल ट्रैक कर सुरक्षित गंगोत्री पहुंचाया गया.