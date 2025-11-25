ETV Bharat / bharat

26/11 की बरसी: गेटवे ऑफ इंडिया पर 'नेवरएवर' मेमोरियल बनाएगा NSG, शपथ लेगा

नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 17वीं बरसी पर बुधवार को गेटवे ऑफ इंडिया पर एक इवेंट करेगा.

NSG
गेटवे ऑफ इंडिया पर 'नेवरएवर' मेमोरियल बनाएगा NSG (सांकेतिक तस्वीर IANS)
ETV Bharat Hindi Team

November 25, 2025

मुंबई: नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 17वीं बरसी पर बुधवार को गेटवे ऑफ इंडिया पर एक इवेंट करेगा और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के अपने वादे को फिर से पक्का करेगा. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि 'नेवरएवर' थीम वाला यह मेमोरियल और शपथ समारोह, उन लोगों को सम्मान देगा जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी. इसके जरिए दुखद घटना में बचे लोगों और पीड़ितों को भी सम्मानित किया जाएगा.

मेमोरियल जोन में शहीद हुए नायकों की तस्वीरें
एक अधिकारी ने कहा कि इस इवेंट का मकसद यह पक्का करना है कि ऐसी घटना दोबारा कभी न हो. उन्होंने कहा कि एक खास मेमोरियल जोन में शहीद हुए हीरो की तस्वीरें और नाम होंगे, साथ ही फूलों की माला और मोमबत्तियां भी जलाई जाएंगी.

अधिकारियों के मुताबिक श्रद्धांजलि मोमबत्तियों के मोम से एक 'लिविंग मेमोरियल' भी बनाया जाएगा, जिसे भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों के लिए संभालकर रखा जाएगा. इस यादगार पहल के तहत, शहर के 11 कॉलेजों और 26 स्कूलों के छात्र इस इवेंट में हिस्सा लेंगे.

गेटवे ऑफ इंडिया वेन्यू पर शपथ बूथ
अधिकारी ने कहा कि स्टूडेंट्स शांति, सतर्कता और नेशनल सिक्योरिटी के लिए युवाओं के कमिटमेंट को मजबूत करने के लिए नेवरएवर थीम के तहत शपथ लेने वाले सेरेमनी में हिस्सा लेंगे. गेटवे ऑफ इंडिया वेन्यू पर एक शपथ बूथ और मैसेज लिखने वाला कॉर्नर लोगों को शपथ में हिस्सा लेने और मरने वालों और बचे हुए लोगों के लिए मैसेज शेयर करने में मदद करेगा.

क्यूरेटेड ऑडियो-विज़ुअल सेगमेंट
अधिकारी ने कहा कि प्रोग्राम में बचे हुए लोगों और शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने के साथ-साथ क्यूरेटेड ऑडियो-विज़ुअल सेगमेंट भी शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि शाम को गेटवे ऑफ इंडिया को तिरंगे से रोशन किया जाएगा, जिस पर 'नेवरएवर' शब्द प्रोजेक्ट किया जाएगा, जो मुंबई और देश की हिम्मत और मजबूती की हमेशा रहने वाली भावना का प्रतीक है.

बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई के कई हिस्सों में पाकिस्तान के 10 आतंकवादियों द्वारा एक साथ किए गए हमलों में सुरक्षाकर्मियों और विदेशियों सहित 166 लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा घायल हुए थे.

