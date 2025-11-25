ETV Bharat / bharat

26/11 की बरसी: गेटवे ऑफ इंडिया पर 'नेवरएवर' मेमोरियल बनाएगा NSG, शपथ लेगा

गेटवे ऑफ इंडिया पर 'नेवरएवर' मेमोरियल बनाएगा NSG ( सांकेतिक तस्वीर IANS )

मुंबई: नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) 26/11 मुंबई आतंकी हमलों की 17वीं बरसी पर बुधवार को गेटवे ऑफ इंडिया पर एक इवेंट करेगा और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के अपने वादे को फिर से पक्का करेगा. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 'नेवरएवर' थीम वाला यह मेमोरियल और शपथ समारोह, उन लोगों को सम्मान देगा जिन्होंने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी. इसके जरिए दुखद घटना में बचे लोगों और पीड़ितों को भी सम्मानित किया जाएगा. मेमोरियल जोन में शहीद हुए नायकों की तस्वीरें

एक अधिकारी ने कहा कि इस इवेंट का मकसद यह पक्का करना है कि ऐसी घटना दोबारा कभी न हो. उन्होंने कहा कि एक खास मेमोरियल जोन में शहीद हुए हीरो की तस्वीरें और नाम होंगे, साथ ही फूलों की माला और मोमबत्तियां भी जलाई जाएंगी. अधिकारियों के मुताबिक श्रद्धांजलि मोमबत्तियों के मोम से एक 'लिविंग मेमोरियल' भी बनाया जाएगा, जिसे भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों के लिए संभालकर रखा जाएगा. इस यादगार पहल के तहत, शहर के 11 कॉलेजों और 26 स्कूलों के छात्र इस इवेंट में हिस्सा लेंगे.