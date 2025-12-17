ETV Bharat / bharat

एक महीने में 26 लाख लोगों ने किए भगवान अय्यप्पन के दर्शन, ऑनलाइन बुकिंग 10 जनवरी तक फुल

16 नवंबर को मंडला मकरविलक्कू पूजा सीजन शुरू होने के बाद से 16 दिसंबर तक कुल 26,81,460 भक्तों ने भगवान अय्यप्पा के दर्शन किए.

26 lakh people darshan
एक महीने में 26 लाख लोगों ने किए भगवान अय्यप्पन के दर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 17, 2025 at 1:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पंबा (केरल): केरल में सबरीमला अय्यप्पन मंदिर 16 नवंबर को मंडला और मकरविलक्कू पूजा सीजन के लिए खोला गया था. इसके बाद अलग-अलग राज्यों से अय्यप्पा भक्त हर दिन लाखों की संख्या में भगवान अय्यप्पन के दर्शन करने के लिए सबरीमला पहुंच रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक 16 नवंबर को मंडला मकरविलक्कू पूजा सीजन शुरू होने के बाद से 16 दिसंबर तक कुल 26,81,460 भक्तों ने भगवान अय्यप्पा के दर्शन किए. इनमें 25,60,297 लोग ऐसे थे, जिन्होंने पंबा से यात्रा करके सबरीमाला में दर्शन किए. वहीं, 46690 भक्तों ने एरुमेली और अझुताकाडवु के पारंपरिक जंगल के रास्तों से यात्रा की और 74,473 भक्तों ने सबरीमाला पहुंचकर दर्शन किए.

भक्तों की संख्या में इजाफा होने की उम्मीद
त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TTD) के अधिकारियों ने बताया है कि इस पूजा सीजन में आठ दिसंबर को सबसे अधिक 1,01,844 और 24 नवंबर को 1,00,867 भक्तों ने दर्शन किए. देवस्वोम अधिकारियों ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ने की संभावना है.

रोजाना 80 हजार भक्तों को दर्शन की इजाजत
अभी सबरीमला में रोजाना 80000 भक्तों को दर्शन की इजाजत दी जा रही है. एरुमेली रास्ते से रोजाना 1500 से 2500 भक्त तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, जबकि पुल्लुमेडु के रास्ते 4,000 से 5,000 भक्त सबरीमाला पहुंच रहे हैं.

ऑनलाइन बुकिंग 10 जनवरी तक फुल
गौरतलब है कि सबरीमाला दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग 10 जनवरी तक फुल है. ऑन-द-स्पॉट बुकिंग के आधार पर रोज 10,000 से 15,000 भक्तों को दर्शन की इजाजत दी जा रही है. इस सीजन के लिए, मंडला पूजा इस महीने की 27 तारीख को और मकरविलक्कू पूजा अगले महीने की 14 तारीख को होगी.

देवस्वोम बोर्ड ने कहा है कि भक्त भगवान अय्यप्पन के बिना डरे दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सबरीमाला में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तीन-लेवल का सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है.

यह भी पढ़ें- लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सुनवाई और 92 वर्षीय महिला को मिला न्याय, लोक अदालत ने पेश की अनूठी मिसाल

TAGGED:

SABARIMALA TEMPLE
KERALA
SABARIMALA AYYAPPAN TEMPLE
DARSHAN AT SABARIMALA
SABARIMALA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.