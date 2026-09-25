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असम एक्टिविस्ट प्रणब डोले की रिहाई के लिए केन्या में 26 आदिवासी जनजातियों ने रैली निकाली

असम एक्टिविस्ट प्रणब डोले की रिहाई के लिए केन्या में 26 आदिवासी जनजातियों ने रैली निकाली ( ETV Bharat )

तेजपुर: असम से आदिवासी अधिकारों का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंचा दिया गया. ऐसा पहली बार हुआ है. सात महाद्वीपों की 26 आदिवासी जनजातियों के प्रतिनिधियों ने एक्टिविस्ट प्रणब डोले की गिरफ्तारी और काजीरंगा से जुड़े भूमि अधिकारों की चिंताओं पर अपनी आवाज उठाई. सात महाद्वीपों की 26 आदिवासी जनजातियों के प्रतिनिधि केन्या में इकट्ठा हुए. वे असम के आदिवासी अधिकार एक्टिविस्ट प्रणब डोले की रिहाई और काजीरंगा नेशनल पार्क के पास भूमि विवाद में शामिल आदिवासी और आदिवासी परिवारों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. ग्रेटर काजीरंगा भूमि और मानवाधिकार संरक्षण समिति के संयोजक डोले को 12 जुलाई, 2026 को काजीरंगा के पास इंगले पाथर में एक प्रस्तावित लग्जरी होटल प्रोजेक्ट के विरोध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. कई आदिवासी और आदिवासी परिवारों ने प्रस्तावित प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए दावा किया है कि वे पीढ़ियों से विवादित जमीन पर खेती और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.