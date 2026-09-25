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असम एक्टिविस्ट प्रणब डोले की रिहाई के लिए केन्या में 26 आदिवासी जनजातियों ने रैली निकाली

सात महाद्वीपों की 26 आदिवासी जनजातियों के प्रतिनिधि केन्या में इकट्ठा हुए और आदिवासी परिवारों के लिए न्याय की मांग की.

26 Indigenous Tribes Rally in Kenya
असम एक्टिविस्ट प्रणब डोले की रिहाई के लिए केन्या में 26 आदिवासी जनजातियों ने रैली निकाली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2026 at 11:35 AM IST

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तेजपुर: असम से आदिवासी अधिकारों का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुंचा दिया गया. ऐसा पहली बार हुआ है. सात महाद्वीपों की 26 आदिवासी जनजातियों के प्रतिनिधियों ने एक्टिविस्ट प्रणब डोले की गिरफ्तारी और काजीरंगा से जुड़े भूमि अधिकारों की चिंताओं पर अपनी आवाज उठाई.

सात महाद्वीपों की 26 आदिवासी जनजातियों के प्रतिनिधि केन्या में इकट्ठा हुए. वे असम के आदिवासी अधिकार एक्टिविस्ट प्रणब डोले की रिहाई और काजीरंगा नेशनल पार्क के पास भूमि विवाद में शामिल आदिवासी और आदिवासी परिवारों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं.

ग्रेटर काजीरंगा भूमि और मानवाधिकार संरक्षण समिति के संयोजक डोले को 12 जुलाई, 2026 को काजीरंगा के पास इंगले पाथर में एक प्रस्तावित लग्जरी होटल प्रोजेक्ट के विरोध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. कई आदिवासी और आदिवासी परिवारों ने प्रस्तावित प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए दावा किया है कि वे पीढ़ियों से विवादित जमीन पर खेती और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.

यह मुद्दा बाद में काज़ीरंगा इलाके में मूल निवासियों के जमीन के अधिकार, समुदाय की सहमति और विकास पर एक बड़ी बहस के तौर पर सामने आया. केन्या में मीटिंग कर रहे अंतरराष्ट्रीय मूल निवासियों के प्रतिनिधियों ने डोले और प्रभावित परिवारों के साथ एकजुटता दिखाई, और उनकी चिंताओं को दूर करने और चल रहे ज़मीन विवाद में न्याय की मांग की.

डोले की गिरफ्तारी प्रस्तावित हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई, जिसमें अधिकारियों ने प्रदर्शनों के दौरान कथित अपराधों पर केस दर्ज किए. डोले के समर्थकों का कहना है कि उनका कैंपेन मूल निवासियों और आदिवासी समुदायों के ज़मीन के अधिकारों और हितों की रक्षा पर केंद्रित है.

केन्या में दिखाई गई एकजुटता ने काज़ीरंगा जमीन विवाद को एक अंतरराष्ट्रीय मूल निवासियों के अधिकारों का पहलू दिया है, जिससे असम के सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित इलाकों में से एक के आसपास रहने वाले समुदायों की चिंताओं पर ध्यान गया है.

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