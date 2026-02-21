ETV Bharat / bharat

कर्नाटक के हक्की पिक्की समुदाय के 26 लोग अफ्रीका में गिरफ्तार, रिहा

कर्नाटक के हक्की पिक्की समुदाय के लोग को जिन्हें घाना में गिरफ्तार किया गया था उन्हें भारत सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त कराया गया.

Hakkipikki community people
अफ्रीका के घाना में हक्की पिक्की समुदाय के सदस्य (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 21, 2026 at 8:33 AM IST

शिवमोग्गा: कर्नाटक के दावणगेरे और शिवमोग्गा के 26 हक्की पिक्की (कर्नाटक में आदिवासी समुदाय) लोगों को जिन्हें अफ्रीका के घाना में बिना रजिस्ट्रेशन वाली जड़ी-बूटियां बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, भारतीय दूतावास के जरिए रिहा कर दिया गया है. यह बात हक्कीपिक्की जनजाति के कर्नाटक राज्य अध्यक्ष पुनीत कुमार ने कही.

हक्कीपिक्की जनजाति के लोग हर्बल प्रोडक्ट बेचने के लिए बिजनेस वीजा पर अफ्रीका गए थे. घाना में लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी कि वे बिना रजिस्ट्रेशन वाली जड़ी-बूटियाँ बेच रहे थे. इस मामले में वहाँ के अधिकारियों ने हक्कीपिक्की जनजाति को गिरफ्तार कर लिया था. पुनीत कुमार ने मीडिया को बताया.

12 महिलाओं और 14 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया. कर्नाटक हक्कीपिक्की ट्राइबल ऑर्गनाइजेशन के स्टेट प्रेसिडेंट पुनीत कुमार ने विदेश मंत्रालय से अपील की थी कि गिरफ्तार किए गए भारतीयों को तुरंत सुरक्षित घर वापस लाया जाए.

'पिछले हफ्ते, 17 फरवरी को हमारे राज्य की हक्कीपिक्की कम्युनिटी के लोग घाना के अकरा से करीब आधा किलोमीटर दूर एक शहर में जड़ी-बूटियाँ बेचने गए थे. फिर उन्हें वहाँ के फूड एंड ड्रग अथॉरिटी (FDA) के अधिकारियों ने अरेस्ट कर लिया. उन्हें तीन दिन की कस्टडी में रखा गया.

मुझे सोशल मीडिया पर इस मामले के बारे में पता चला और मैंने उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की लेकिन कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ. बाद में जब मुझे वहां कुछ दोस्तों से इस मामले के बारे में पता चला तो मैंने तुरंत वहां इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट किया और उन्हें मामले की जानकारी दी. वे और मैं भी इस बारे में जानकारी लेंगे. उन्होंने उनकी रिहाई का इंतजाम करने का वादा किया था. वादे के मुताबिक उन्हें 19 फरवरी को रिहा कर दिया गया.

उन्होंने कहा, 'मैं इंडियन एम्बेसी को धन्यवाद देता हूं. आज मिली जानकारी के अनुसार, सभी लोग बाहर सुरक्षित हैं. कोई दिक्कत नहीं है.' कुछ दिन पहले ही, 8 हक्कीपिक्की लोग जड़ी-बूटियां बेचने गए थे. उस समय उनके वीजा कैंसिल हो गए थे और उन्हें अपने देश लौटने में मुश्किल हो रही थी. केंद्र सरकार ने दखल दिया और आठ लोगों को भारत लौटने के लिए वीजा दिलाया.

