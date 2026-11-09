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चेन्नई एयरपोर्ट पर छाया दिवाली के पटाखों का धुआं, 26 उड़ानें प्रभावित

चेन्नई: दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने से हुए स्मॉग की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट पर 26 फ्लाइट्स के आने और जाने में देरी हुई. रायपुर से इंडिगो की एक फ्लाइट को भी बेंगलुरु डायवर्ट कर दिया गया.

दिवाली के मौके पर चेन्नई और उसके आस-पास के इलाकों में लोगों ने खूब पटाखे फोड़े. सुबह बारिश की वजह से पटाखे कम फोड़े गए, लेकिन शाम को जब बारिश रुकी तो लोगों ने पटाखे फोड़े. खासकर शाम 6 बजे के बाद से अलग-अलग इलाकों में पटाखे फोड़े जाने का सिलसिला बढ़ गया. रात 10 बजे के बाद भी लगातार पटाखे फोड़े जा रहे थे.

दिवाली के दौरान ऐसे स्मॉग की आशंका को देखते हुए चेन्नई एयरपोर्ट कंट्रोल रूम में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने सावधानी के कदम उठाए. इसके बाद रनवे की विजिबिलिटी पर लगातार नजर रखी गई. फ्लाइट्स को तभी लैंड और टेक ऑफ करने दिया गया जब रनवे साफ दिखाई दे रहा था.

इससे चेन्नई शहर में हवा में धुआं और प्रदूषण बढ़ गया. खासकर मीनांबक्कम एयरपोर्ट के आसपास के रिहायशी इलाकों में लगातार पटाखे फोड़ने से एयरपोर्ट रनवे के आसपास धुआं जमा हो गया. इससे फ्लाइट्स के लैंडिंग और टेक ऑफ में दिक्कतें हुईं.

इस स्थिति में कल शाम 7 बजे के बाद बढ़े स्मॉग के कारण चेन्नई आने वाली फ्लाइट्स को तुरंत लैंड करने की इजाजत नहीं मिली और उन्हें लैंड करने के लिए इंतजार करना पड़ा. इसके चलते, कोलकाता, दिल्ली, पुणे, श्रीलंका, बैंकॉक, तिरुवनंतपुरम, सिंगापुर, रायपुर, सिलीगुड़ी, त्रिची और कुआलालंपुर जैसी जगहों से आने वाली 11 फ्लाइट्स आसमान में चक्कर लगाते हुए इंतजार करती रहीं.

बाद में रनवे विजिबिलिटी बेहतर होने के बाद 10 फ़्लाइट चेन्नई में लैंड हुई. हालांकि रायपुर से 156 यात्रियों को लेकर चेन्नई आ रही इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट को काफी देर तक हवा में इंतज़ार करने के बाद बेंगलुरु डायवर्ट कर दिया गया, लेकिन वह लैंड नहीं कर पाई.

इसी तरह चेन्नई से निकलने वाली फ्लाइट्स भी स्मॉग की वजह से लेट हो गई. कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, पुणे, त्रिची, श्रीलंका, दुबई, कुआलालंपुर, सिंगापुर, हांगकांग और अबू धाबी जैसी जगहों पर जाने वाली 15 फ्लाइट्स लेट हो गई.

इस वजह से कल रात चेन्नई एयरपोर्ट पर कुल 26 फ्लाइट्स पर असर पड़ा, जिसमें 11 आने वाली और 15 जाने वाली फ्लाइट्स शामिल थी साथ ही, रायपुर से इंडिगो की एक फ्लाइट को बेंगलुरु डायवर्ट कर दिया गया, जिससे 156 पैसेंजर्स पर असर पड़ा. फ्लाइट सर्विस में इस देरी से पैसेंजर्स को बहुत दिक्कत हुई.

2025 में दिवाली के त्योहार के दौरान पटाखों के धुएं की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक पर भी असर पड़ा था. उस समय, कुल 15 फ्लाइट्स, जिनमें 7 आने वाली फ्लाइट्स और 8 जाने वाली फ्लाइट्स शामिल थी, लेट हुई. हालांकि कोई भी फ्लाइट चेन्नई में लैंड नहीं कर पाई और उसे दूसरे एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिया गया. ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रभावित फ्लाइट्स की संख्या बढ़ी है और एक फ्लाइट को बेंगलुरु वापस भेज दिया गया.