इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 9.33 करोड़ रुपये की हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त, दो यात्री गिरफ्तार
IGI एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आए दो भारतीय यात्रियों को भारी मात्रा में संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड (उच्च गुणवत्ता वाला गांजा) के साथ गिरफ्तार किया गया.
Published : October 31, 2026 at 10:12 AM IST
नई दिल्ली: इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट के टर्मिनलों पर सतर्कता बरतते हुए सीमा शुल्क (कस्टम) अधिकारियों ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक बड़े प्रयास को विफल कर दिया है. दिल्ली कस्टम्स की टीम ने टर्मिनल-3 पर बैंकॉक से आए दो भारतीय यात्रियों को भारी मात्रा में संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड (उच्च गुणवत्ता वाला गांजा) की तस्करी के आरोप में पकड़ा है. बरामद किए गए मादक पदार्थ की कुल मात्रा 26.67 किलोग्राम दर्ज की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 9.33 करोड़ रुपये बताई जा रही है.
प्रोफाइलिंग के आधार पर ग्रीन चैनल पर कार्रवाई
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जब बैंकॉक से उड़ान संख्या AI2335 के जरिए दो भारतीय नागरिक आईजीआई हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पहुंचे. कस्टम्स विभाग के अधिकारियों ने संदिग्ध प्रोफाइलिंग और खुफिया इनपुट के आधार पर दोनों यात्रियों पर नजर रखी. जब यात्री बिना सीमा शुल्क चुकाए जाने वाले 'ग्रीन चैनल' को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया और उनके सामान की एक्स-रे स्क्रीन तथा गहन तलाशी ली.
26.67 kg of Hydroponic Weed Seized at IGI Airport Customs officers at T-3, IGI Airport, have booked a case of smuggling of suspected hydroponic weed (Marijuana) against two Indian passengers arriving from Bangkok on 28.10.2026 (Flight AI2335). 🔍 On the basis of profiling, both passengers were diverted at the Green Channel for X-ray screening and search of their baggage. 📦 26 polythene pouches of green substance were recovered from two trolley bags, 13 pouches in each. Net weight: 26,670 g. Prima facie positive for Marijuana/hydroponic weed. ₹Value: about ₹9.33 crore. ⚖️ Substance seized u/s 43(a) and both passengers arrested u/s 43(b) of the NDPS Act, 1985 on 28.10.2026. Cases booked u/s 8, 20, 23 & 29. Investigation is in progress. Vigilance in action. 🇮🇳 @FinMinIndia @cbic_india @Delhicustoms @Drug_Free_India @Cascadeglobal #NDPS #IGIAirport #NashaMuktBharatAbhiyaan #CustomsInAction— Delhi Customs (Airport & General) (@AirportGenCus) October 30, 2026
सामान से बरामद हुए 26 पॉलीथीन पाउच
यात्रियों के पास मौजूद दो ट्रॉली बैगों की जांच करने पर अधिकारियों को चौंकाने वाली बरामदगी हुई. दोनों ट्रॉली बैगों के भीतर छुपाकर रखे गए हरे रंग के पदार्थ से भरे कुल 26 पॉलीथीन पाउच बरामद किए गए. प्रत्येक बैग में 13-13 पाउच बेहद शातिर तरीके से पैक करके रखे गए थे. जब इन पाउचों में मौजूद सामग्री का प्राथमिक परीक्षण किया गया, तो परीक्षण रिपोर्ट में मारिजुआना v हाई-ग्रेड हाइड्रोपोनिक वीड की पुष्टि हुई.
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज और गिरफ्तारी
बरामद मादक पदार्थ को एनडीपीए अधिनियम, 1985 की धारा 43(a) के तहत मौके पर ही जब्त कर लिया गया. इसके साथ ही तस्करी के आरोपी दोनों यात्रियों को अधिनियम की धारा 43(b) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया. कस्टम विभाग ने एनडीपीएस कानून की धारा 8 (प्रतिबंधित पदार्थों पर रोक), 20 (गांजे से जुड़े अपराध), 23 (तस्करी एवं अवैध आयात) और 29 (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया है. फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट के तार भारत में कहां-कहां जुड़े हैं. सीमा शुल्क अधिकारियों का कहना है कि हवाई अड्डों पर किसी भी प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए सतर्कता अभियान लगातार जारी रहेगा.
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