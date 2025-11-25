ETV Bharat / bharat

कहां छुपा है 26/11 मुंबई टेरर अटैक का मास्टरमाइंड आतंकी साजिद मीर, दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान से उसका क्या है कनेक्शन

26/11 Terror Attack: आतंकियों ने ताज होटल को बनाया था निशाना. ( IANS )

By IANS

नई दिल्ली: मुंबई में हुए भयानक 26/11 हमले को 17 साल हो गए हैं. इसमें 160 से ज़्यादा जानें गईं. यह शायद देश के सबसे बड़े हमलों में से एक था और जिसने कभी न सोने वाले शहर को लगभग 48 घंटों के लिए थम सा दिया था, जब लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने इसमें तबाही और तबाही मचाई थी. 17 साल बाद, जांच करने वाले हमले से जुड़े कई रहस्यों को सुलझाने में कामयाब रहे हैं. हालांकि, अब भी बहुत सारे सवाल अनसुलझे हैं, और दो सबसे अहम सवाल लोकल एंगल और रहस्यमयी साजिद मीर की पहचान से जुड़े हैं. मीर की असली पहचान सामने लाना हमेशा से सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक चुनौती रहा है. असल में, मीर ने हमले में सबसे अहम भूमिका निभाई थी. हमलों से पहले, वह पहली बार एक क्रिकेट फैन के तौर पर भारत आया था. अधिकारियों का कहना है कि इसी दौरे के दौरान उन्होंने उन टारगेट की पहचान की, जिन्हें निशाना बनाया जाना था. ताज महल होटल, ओबेरॉय, ट्राइडेंट और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सभी मशहूर जगहें हैं. लेकिन, इन्वेस्टिगेटर इस बात से हैरान थे कि टेररिस्ट ने नरीमन हाउस की पहचान कर ली थी, जिसे अब चबाड हाउस के नाम से जाना जाता है. इलाके के कई लोगों को ऐसी जगह के बारे में पता नहीं था, और इन्वेस्टिगेटर को लगा कि इस टारगेट की पहचान किसी ऐसे व्यक्ति ने की होगी, जो शहर को बहुत अच्छी तरह जानता हो. इससे यह सवाल उठता है कि क्या हमले में दाऊद इब्राहिम का हाथ था. वह मुंबई में पैदा हुआ और पला-बढ़ा, और उसके ऑपरेशन के एरिया पूरे शहर में फैले हुए थे. इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मीर ने टारगेट की पहचान करने से पहले दाऊद और उसके आदमियों से सलाह ली थी. इसके अलावा, दाऊद और टाइगर मेमन ने ही 1993 में शहर में हुए सीरियल बम धमाकों के दौरान टारगेट की पहचान की थी और इसलिए, मुंबई 26/11 हमले के लिए, उसकी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ी होगी. दाऊद से सलाह लेने के बाद, मीर एक क्रिकेट फैन के तौर पर भारत आया. अपने दौरे के दौरान, वह इन सभी जगहों पर गया. इसके बाद उसने डेविड हेडली के साथ कई मीटिंग कीं. मीर ने हेडली को उन टारगेट के बारे में बताया जिन पर उसने निशाना साधा था. इसके बाद हेडली को इन सभी टारगेट की डिटेल में जांच करने और उनका मैप देने का काम सौंपा गया. कई रिक्वेस्ट के बावजूद, पाकिस्तान ने लगातार मीर के होने से इनकार किया.