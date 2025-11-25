कहां छुपा है 26/11 मुंबई टेरर अटैक का मास्टरमाइंड आतंकी साजिद मीर, दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान से उसका क्या है कनेक्शन
मुंबई में हुए भयानक 26/11 हमले में दो सबसे अहम सवाल लोकल एंगल और रहस्यमयी आतंकी साजिद मीर की पहचान से जुड़े हैं.
By IANS
Published : November 25, 2025 at 2:05 PM IST
नई दिल्ली: मुंबई में हुए भयानक 26/11 हमले को 17 साल हो गए हैं. इसमें 160 से ज़्यादा जानें गईं. यह शायद देश के सबसे बड़े हमलों में से एक था और जिसने कभी न सोने वाले शहर को लगभग 48 घंटों के लिए थम सा दिया था, जब लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने इसमें तबाही और तबाही मचाई थी.
17 साल बाद, जांच करने वाले हमले से जुड़े कई रहस्यों को सुलझाने में कामयाब रहे हैं. हालांकि, अब भी बहुत सारे सवाल अनसुलझे हैं, और दो सबसे अहम सवाल लोकल एंगल और रहस्यमयी साजिद मीर की पहचान से जुड़े हैं.
मीर की असली पहचान सामने लाना हमेशा से सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक चुनौती रहा है. असल में, मीर ने हमले में सबसे अहम भूमिका निभाई थी. हमलों से पहले, वह पहली बार एक क्रिकेट फैन के तौर पर भारत आया था.
अधिकारियों का कहना है कि इसी दौरे के दौरान उन्होंने उन टारगेट की पहचान की, जिन्हें निशाना बनाया जाना था. ताज महल होटल, ओबेरॉय, ट्राइडेंट और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सभी मशहूर जगहें हैं.
लेकिन, इन्वेस्टिगेटर इस बात से हैरान थे कि टेररिस्ट ने नरीमन हाउस की पहचान कर ली थी, जिसे अब चबाड हाउस के नाम से जाना जाता है. इलाके के कई लोगों को ऐसी जगह के बारे में पता नहीं था, और इन्वेस्टिगेटर को लगा कि इस टारगेट की पहचान किसी ऐसे व्यक्ति ने की होगी, जो शहर को बहुत अच्छी तरह जानता हो. इससे यह सवाल उठता है कि क्या हमले में दाऊद इब्राहिम का हाथ था. वह मुंबई में पैदा हुआ और पला-बढ़ा, और उसके ऑपरेशन के एरिया पूरे शहर में फैले हुए थे.
इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मीर ने टारगेट की पहचान करने से पहले दाऊद और उसके आदमियों से सलाह ली थी. इसके अलावा, दाऊद और टाइगर मेमन ने ही 1993 में शहर में हुए सीरियल बम धमाकों के दौरान टारगेट की पहचान की थी और इसलिए, मुंबई 26/11 हमले के लिए, उसकी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ी होगी. दाऊद से सलाह लेने के बाद, मीर एक क्रिकेट फैन के तौर पर भारत आया.
अपने दौरे के दौरान, वह इन सभी जगहों पर गया. इसके बाद उसने डेविड हेडली के साथ कई मीटिंग कीं. मीर ने हेडली को उन टारगेट के बारे में बताया जिन पर उसने निशाना साधा था. इसके बाद हेडली को इन सभी टारगेट की डिटेल में जांच करने और उनका मैप देने का काम सौंपा गया. कई रिक्वेस्ट के बावजूद, पाकिस्तान ने लगातार मीर के होने से इनकार किया.
बाद में उसने मीर को अपने देश का कोई मौलवी बताने की भी कोशिश की. हालांकि, भारत जो सबूत इकट्ठा कर रहा है, उससे साफ पता चलता है कि हमले के समय मीर ISI का एजेंट था. भारतीय अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि मीर शुरू में पाकिस्तानी सेना का हिस्सा था और बाद में उसे ISI में शामिल कर लिया गया.
उनके रोल में बदलाव खास तौर पर मुंबई 26/11 हमले के सिलसिले में हुआ था. उन्होंने हमले की हर डिटेल पर नजर रखी थी. इसमें भर्ती, प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग भी शामिल थी. मीर ने 10 आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए मेजर इकबाल और मेजर समीर अली को शामिल किया था.
हमले में पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की भूमिका का पता लगाने के लिए तीन ISI अधिकारियों के बारे में रहस्य को सुलझाना बहुत जरूरी है. इससे भी ज़्यादा जरूरी यह है कि वे उस समय सेवारत अधिकारी थे, और इससे हमला और भी ज़्यादा दुस्साहसी हो जाता है.
पाकिस्तान आमतौर पर ऐसे हमलों को अंजाम देने के लिए रिटायर्ड अधिकारियों को तैनात करता है, लेकिन सेवारत अधिकारियों को शामिल करने से सिर्फ यह पता चलता है कि साजिश कितनी गहरी थी. वहीं हेडली ने FBI के साथ प्ली बार्गेन डील के कारण पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की भूमिका के बारे में बहुत कम बात की, अब बहुत कुछ तहव्वुर राणा पर निर्भर करेगा.
उसकी जांच अब भी चल रही है, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को उम्मीद है कि राणा इस पहेली को सुलझाने में मदद करेगा. राणा से न सिर्फ हमले में उसके रोल या हेडली के साथ उसके रिश्ते के बारे में बहुत कुछ उम्मीद की जाएगी. राणा, जिसने कबूल किया है कि वह पाकिस्तान का पुराना आर्मी ऑफिसर है, वह सरकार के रोल के बारे में पूरी जानकारी दे पाएगा.
सबसे जरूरी बात, वह मीर के आसपास के रहस्य को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा. अधिकारियों का कहना है कि मीर बहुत खतरनाक आदमी है. मीर से जुड़ा एक डिटेल्ड डोजियर तैयार करना होगा, ताकि पाकिस्तान दोबारा उसकी सर्विस न ले सके. मीर जैसे काबिल आदमी को तैनात करना भारत के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी खतरा है, क्योंकि उसके पास जो स्किलसेट है, वह मुंबई 26/11 हमले में साफ दिखी थी.
ये भी पढ़ें - 26/11 Mumbai Attack: साउथ की 'मेजर' समेत मुंबई अटैक पर बनी ये फिल्में, जिसने हमले के दर्द को किया बयां