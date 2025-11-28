ETV Bharat / bharat

टूटो.. बिखरो.. फिर से खड़ा हो.. जीरो से हीरो बनो.. तभी कहलाओगे चिराग पासवान.. लोग कहने लगे अगला किंगमेकर

चिराग पासवान को भविष्य का राजनीतिक किंगमेकर कहा जाने लगा है. आज स्थापना दिवस के मौके पर पटना में चिराग नाम की गूंज थी.

CHIRAG PASWAN
चिराग पासवान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 28, 2025 at 8:07 PM IST

पटना : ''प्रखंड हो या दिल्ली, चिराग पासवान से हिली. इस बार ही हमलोग चाह रहे थे कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बनें, लेकिन नीतीश चाचा अभी ठीक ठाक हैं अभी चलने दीजिए.'' ये कहना है सासाराम से पटना आए लोग जनशक्ति पार्टी (रा) के प्रखंड प्रमुख शिव पासवान का.

इसी तरह मधुबनी से आए अनिल मिंज कहते हैं कि, ''भले ही 2025 में चिराग पासवान बिहार के पॉलिटिक्स में नहीं आए. लेकिन अगले चुनाव (2030) में चिराग पासवान बिहार की राजनीति में न केवल किंग मेकर रहेंगे, बल्कि उनके हाथ में सत्ता भी आएगी.''

चिराग पासवान (ETV Bharat)

चिराग में राजनीतिक संभावना : वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का मानना है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति के वैसे चेहरे हैं जिसमें भविष्य की संभावनाएं हैं. आगामी वर्षों में चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अपने विरोधी दलों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं. जिस तरीके से चिराग पासवान पार्टी को आगे करने के लिए मेहनत कर रहे हैं. उन्हें इसी तरीके की मेहनत आगे भी करनी होगी.

"राजनीति में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद सरीखे बड़े नेताओं की राजनीति अब आखिरी दौर में है. इसीलिए चिराग पासवान के पास भविष्य की संभावनाएं हैं. चिराग पासवान की सबसे बड़ी खासियत है कि अभी तक की राजनीति में वह किसी खास जाति के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं. भले ही उनकी पार्टी की स्थापना दलित की राजनीति को फोकस करके की गई हो लेकिन चिराग पासवान की राजनीति में अभी तक नहीं दिख रही है कि वह किसी जाति के लिए राजनीति कर रहे हैं."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय (ETV Bharat)

'चिराग के मन में का बा' : चिराग पासवान कई बार खुले मंच से कह चुके हैं कि उन्हें दिल्ली की राजनीति पसंद नहीं है. वह बिहार में रहकर बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं. जानकारों का कहना है कि चिराग पासवान के दिल में मुख्यमंत्री बनने कई इच्छा है, इसीलिए वह सतरंज की चाल की तरह बिसात बिछा रहे हैं. वह धीरे-धीरे सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होना चाहते हैं. चिराग को भी बता है कि अभी भविष्य की राजनीति बची हुई है इस वजह से वह धीरे-धीरे कदम बढ़ा रहे हैं.

चिराग पासवान (ETV Bharat)

लोजपा का स्थापना दिवस : चिराग पासवान को लेकर यह बात इसलिए आज की जा रही है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी ने आज अपना 25 वां स्थापना दिवस समारोह मनाया. 25 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पर पटना के बापू सभागार में स्थापना दिवस आयोजित किया गया. पार्टी की स्थापना दिवस समारोह में पूरे बिहार से कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, लेकिन खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके.

चिराग नहीं हुए शामिल : पार्टी के 25 वां स्थापना दिवस समारोह में संगठन के सभी जिलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था. पटना के बापू सभागार में आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शामिल नहीं हो पाए. दोपहर तक उम्मीद थी कि वह कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन बाद में बताया गया कि उनकी तबीयत खराब हो गई इसी कारण वह शामिल नहीं हो पाएंगे. उन्होंने फोन के जरिए कुछ देर तक अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.

स्थापना दिवस समारोह कई मायनों में खास : पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विधायक और सांसद कार्यक्रम में मौजूद रहे. पहली बार पार्टी की स्थापना दिवस समारोह में पार्टी के 19 विधायक और 4 सांसद मौजूद रहे. 25 वर्षों के राजनीतिक सफर में यह पहला मौका था जब इतने तादात में एक साथ पार्टी की विधायक और सांसद 1 मंच पर मौजूद दिखे. 2005 विधानसभा चुनाव में पार्टी के 29 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के कारण विधानसभा भंग हुआ और फिर से नवंबर में दोबारा चुनाव करना पड़ा जिसमें पार्टी को हार का सामना करना पड़ा.

"इस बार का स्थापना दिवस समारोह बहुत ही खास था. पार्टी का स्थापना दिवस हर वर्ष मनाया जा रहा है, लेकिन इस वर्ष इसलिए खास था क्योंकि 2005 के बाद पहली बार 19 विधायक और बिहार सरकार के दो मंत्री के साथ पार्टी के सांसद मौजूद रहे."- राजू तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, लोजपा (आर)

स्थापना दिवस पर मंच पर मौजूद सांसद और विधायक (ो)

'राष्ट्रीय पार्टी बनने का लक्ष्य' : पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष और जमुई के सांसद अरुण भारती का कहना था कि आज उनकी पार्टी 25 साल की हो गई है. स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जिन उद्देश्यों को लेकर पार्टी की स्थापना की थी उस उद्देश्य को पूरा करने में चिराग पासवान ने पूरी मेहनत और ताकत लगा दी. पार्टी को और अधिक मजबूत करने के लिए कैसे बिहार के साथ-साथ बाहर भी पार्टी मजबूत हो इसको लेकर नया रोड मैप बनाया जा रहा है. पार्टी को राजनीति में शिर्ष पर ले जाना हम लोगों का उद्देश्य है.

''पार्टी का उद्देश्य अब बिहार के बाहर अन्य प्रदेशों में भी संगठन को मजबूत करना है. पार्टी के संगठन को अन्य राज्यों में बढ़ाने और मजबूत करने के लिए उनके नेता चिराग पासवान लगातार काम कर रहे हैं. पार्टी का प्रतिनिधित्व अन्य राज्यों में कैसे बढ़े इसको लेकर सभी कार्यकर्ता और नेता लगे हुए हैं, ताकि अन्य प्रदेशों में भी पार्टी का संगठन और मजबूत हो सके."- अरुण भारती, जमुई सांसद, लोजपा (आर)

LJPR नेताओं का बयान (ETV Bharat)

जानकारों की राय : वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का मानना है कि 25 साल पहले रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन इस राजनीतिक दल को फलदाई वृक्ष के रूप में बनाने का काम चिराग पासवान ने किया. रामविलास पासवान की भी यही इच्छा थी कि पार्टी मजबूत हो. संसदीय व्यवस्था में पहली बार पार्टी के इतने विधायक और लोकसभा के सदस्य विधानसभा और लोकसभा में बैठ रहे हैं. चिराग पासवान राजनीति में आगे की सोचते हैं यही कारण है कि वह कई बार कह चुके हैं कि उनको दिल्ली की राजनीति अच्छी नहीं लगती है. बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का उनका विजन है इसका संकेत स्पष्ट है.

'युवाओं और महिलाओं पर फोकस' : युवाओं और महिलाओं को लेकर पार्टी ने विशेष फोकस किया है. अरुण भारती ने कहा कि युवाओं और महिलाओं को लेकर हम लोग लगातार विजन डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं. राजनीति में भी युवाओं एवं महिलाओं की भागीदारी हो इसको लेकर हमारी पार्टी लगातार काम करती आ रही है. हमारे संस्थापक अध्यक्ष यह कहा करते थे कि हम उसे घर में दिया चलाने जा रहे हैं जहां पर अभी अंधेरा है. हम राजनीति में भी सभी वर्गों को समान रूप से प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे.

कार्यकर्ताओं में जोश : मधुबनी से आए पार्टी के कार्यकर्ता अनिल मिंज का कहना है कि चिराग पासवान बिहार के युवाओं के आइकॉन हैं. उनके बारे में यह प्रचारित किया जा रहा है कि वह पासवान के बड़े नेता हैं जबकि हकीकत यह है कि वह राजनीति में जात-पात नहीं देखते. उनका बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन है यह दिखाता है कि उनके मन में बिहार के युवाओं के लिए कितना पॉजिटिव सोच है.

'भारत फर्स्ट भारतीय फर्स्ट का विजन' : सासाराम से आए लोग जनशक्ति पार्टी के प्रखंड प्रमुख शिव पासवान का कहना है कि चिराग पासवान सभी बिहारी के दिल में बसते हैं. अभी वह बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन आने वाले समय में भारत फर्स्ट भारतीय फर्स्ट का विजन देखने को मिलेगा.

संपादक की पसंद

