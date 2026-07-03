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हौसले को सलाम: पढ़ाई का ऐसा जज्बा कि दिहाड़ी मजदूरी कर अपने सपने को पंख दिए, जानें वल्लियाम्मल की संघर्ष की कहानी

25 साल के संघर्ष के बाद 37 साल की उम्र में वल्लियाम्मल ने 10वीं की परीक्षा पास की. उन्हें सरकारी नौकरी पाने का सपना है.

25 years of struggle; Valliammal's Educational Journey at the Age of 37
वल्लियाम्मल की संघर्ष की कहानी, पढ़ाई का जुनून है...कुछ बनने का सपना है (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 3, 2026 at 7:16 PM IST

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कोयंबटूर: लड़कियों की शिक्षा सिर्फ एक परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को ऊपर उठाने की ताकत रखती है. शिक्षा की वजह से ही महिलाएं राष्ट्रपति, राज्यपाल, आईएएस और आईपीएस जैसे कई ऊंचे पदों पर अपनी काबिलियत साबित कर पाती हैं.

लेकिन परिवार के हालात और गरीबी की वजह से बहुत से लोग पढ़ाई नहीं कर पाते. एक महिला जिसने 25 साल पहले कक्षा 7वीं में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, उसने कई लोगों को पढ़ाई के लिए अपने अटूट प्यार पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है.

25 years of struggle; Valliammal's Educational Journey at the Age of 37
वल्लियाम्मल अपनी बेटी और बेटा को शिक्षित करने के साथ-साथ खुद भी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं (ETV Bharat)

खास तौर पर, पढ़ाई की अहमियत और एक मां का अपनी बेटी के लिए संघर्ष लोगों के लिए प्रेरणा देने का काम करेगी. दिलचस्प बात यह है कि वल्लियाम्मल भी अपनी बेटी की मदद से पढ़ाई कर रही है.

गरीबी की गिरफ्त में वल्लियाम्मल
37 साल की वल्लियाम्मल इस बात का जीता-जागता उदाहरण हैं कि कैसे समय और गरीबी किसी इंसान के सपनों को कुछ समय के लिए टाल सकती है, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकती.

जिंदगी ने कड़ा इम्तिहान लिया
37 साल की वल्लियाम्मल कोयंबटूर जिले में सुलूर के पास चिन्नापुदुर गांव की रहने वाली हैं. वह एक दबे-कुचले समुदाय में पैदा हुईं. उनका परिवार घोर गरीबी की गिरफ्त में था. 25 साल पहले जब वह क्लास 7 में थी, तब उसकी पिता की मौत हो गई थी.

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दिहाड़ी मजदूरी करने वाली यह महिला शिक्षा के महत्व को बखूबी समझती हैं (ETV Bharat)

ऐसे में परिवार का बोझ छोटी लड़की वल्लियाम्मल के कंधों पर आ गया. जिन हाथों को किताबों का बैग उठाना चाहिए था, वही हाथ अब मजदूरी करने को मजबूर थीं. वल्लियाम्मल सिर्फ गरीबी से ही नहीं लड़ीं, बल्कि शादी के बाद जिंदगी ने कड़ा इम्तिहान लिया. पति के छोड़ देने के बाद, उन्होंने दिन-रात काम किया, और एक सिंगल मदर के तौर पर अपने 2 बच्चों को पालने की पूरी जिम्मेदारी उठाई.

फिर से शुरू की पढ़ाई
अपने बच्चों को अपनी तरह न बनने देने के लिए बेताब, वह अपनी बड़ी बेटी को सेलम में और छोटे बेटे को दसवीं क्लास में पढ़ा रही है. इस तरह, बच्चों के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करने वाली वल्लियाम्मल ने पढ़ाई के उस जुनून को फिर से जगाया जो उनके सीने में 25 साल से दबा हुआ था.

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वल्लियाम्मल दिहाड़ी मजदूरी कर खुद को शिक्षित कर रही हैं (ETV Bharat)

जब उन्होंने देखा कि गांव के कुछ नौजवान सरकारी नौकरी के लिए ग्रुप-4 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके अंदर भी वही आग है. दिन भर मजदूरी करने के बाद थके-हारे होने के बावजूद वह रात में जागकर पढ़ाई करती हैं.

सर्टिफिकेट नहीं... तपस्या का फल
गरीबी के बावजूद, उन्होंने 37 साल की उम्र में दसवीं की बोर्ड परीक्षा दी. गरीबी, उम्र और परिवार का बोझ उनकी पढ़ाई की इच्छा को कम नहीं कर पाया. दसवीं की परीक्षा पास करने की उनकी पहली कोशिश सिर्फ पढ़ाई का सर्टिफिकेट नहीं थी, एक कामकाजी महिला की 25 साल की मेहनत का नतीजा था. जब उनसे इस बारे में पूछा गया, तो वल्लियाम्मल ने कहा, "मेरी पढ़ाई का सफर यहीं खत्म नहीं होगा. मेरी मेहनत तब तक नहीं रुकेगी जब तक मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती."

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वल्लियाम्मल और उनकी बेटी धन्याश्री (ETV Bharat)

अपनी बेटी की मदद से कर रही पढ़ाई
उनकी बेटी धन्याश्री ने कहा, "मेरी मां ने बचपन से ही बहुत मुश्किलों का सामना किया है. भले ही वह पढ़ नहीं सकती थीं, लेकिन उन्होंने हमें अच्छी तरह से पढ़ाने की ठान ली थी. इसलिए वह मजदूरी करने चली गईं और हमें पढ़ाया.

बेटी ने कहा, "आज मैं लॉ स्कूल के दूसरे साल में हूं. मेरा छोटा भाई दसवीं में पढ़ रहा है. ऐसे में, आस-पड़ोस के लोगों को सरकारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते देखकर मेरी मां ने कहा कि, वह भी पढ़ना चाहती हैं." ऐसे में बेटी ने आस-पास के लोगों की मदद से उसे पढ़ाना शुरू कर दिया."

अपनी कोशिशों की पहली कामयाबी में, वल्लियाम्मल, जिन्होंने पिछले साल आठवीं क्लास का एग्जाम पास किया था, इस साल दसवीं क्लास के पब्लिक एग्जाम में सफल हुई हैं. शुरू में, क्या बुढ़ापे में यह सब ज़रूरी है? उसने लोगों को चुप भी करा दिया है.

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वल्लियाम्मल (ETV Bharat)

मां को पढ़ाने पर गर्व
बेटी धन्याश्री ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि मेरी मां 10वीं की परीक्षा पास कर ली है. वह आगे कक्षा 12वीं और ग्रेजुएशन करना चाहती हैं. इसके बाद, वह सरकारी नौकरी पाने की कोशिश कर रही है. धन्याश्री ने कहा "आमतौर पर, माता-पिता ही बच्चे को पढ़ाते हैं. लेकिन, हमारे घर में थोड़ा अलग है, हमें अपनी मां को पढ़ना सिखाने पर गर्व है. इसके अलावा, वह मज़दूरी करने जाती है और शाम को पढ़ाई करती है."

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चिन्नापुदुर गांव (ETV Bharat)

पक्का इरादा और जोश
वल्लियाम्मल को इंग्लिश पढ़ाने वाले पड़ोसी विजय भूपति ने कहा, "जब उसने हमें प्रतियोगी परीक्षाकी तैयारी करते देखा, तो वह भी पढ़ना चाहती थी और उसने उससे मदद करने को कहा. अब उसने अच्छी पढ़ाई की है और पहली ही कोशिश में 10वीं कक्षा पास कर लिया है.

अगर पढ़ाई में एक साल का गैप हो जाए, तो उसे ठीक करना मुश्किल होता है. लेकिन 25 साल बाद, वह दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करने लगी और रात में सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई की और पहली ही कोशिश में 8वीं और 10वीं की परीक्षा पास कर ली.

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धन्याश्री, वल्लियाम्मल की बेटी (ETV Bharat)

विजय भूपति ने कहा, "पढ़ाई के लिए पक्का इरादा और जुनून होने पर ही कोई आसानी से पढ़ सकता है. उसके लिए यह बहुत बड़ी बात है. जल्द ही वह प्रतियोगी परीक्षा भी पास कर लेगी. हम उसके लिए हर जरूरी मदद करेंगे." वल्लियाम्मल का कहना है कि, उनका सपना सरकारी नौकरी पाना है. इसमें कोई शक नहीं कि वल्लियाम्मल की कोशिश उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो गरीबी को श्राप मानते हैं और जो अपनी उम्र की वजह से पढ़ाई करने से हिचकिचाते हैं.

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