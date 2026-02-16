ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद और वडोदरा के 25 स्कूलों को बम की धमकी भरे ईमेल

अहमदाबाद/वडोदरा : गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा के 25 से अधिक स्कूलों को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया. वहीं एहतियात के तौर पर स्कूल परिसरों को खाली कराने के साथ ही तलाशी अभियान चलाया गया. मामले को लेकर हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य में इस तरह की बम की धमकियों को गंभीरता से लिया जा रहा है. इस बारे में राज्य के डीजीपी को तुरंत निर्देश दिए गए हैं. पूरे मामले पर उच्च स्तर पर नजर रखी जा रही है.

अहमदाबाद के 15 से अधिक और वडोदरा के 11 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले हैं. हर्ष सांघवी ने कहा कि राज्य में इस तरह की बम की धमकियों को गंभीरता से लिया जा रहा है। इस बारे में राज्य के डीजीपी को तुरंत निर्देश दिए गए हैं. पूरे मामले पर हाई लेवल पर नजर रखी जा रही है।

सांघवी ने कहा कि अहमदाबाद और वडोदरा शहरों में मिली बम की धमकियों की तुरंत जांच शुरू कर दी गई है. दोनों शहरों के पुलिस कमिश्नरों ने अलग-अलग टीमें बनाकर जांच तेज कर दी है. स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर एंगल से जांच चल रही है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्टूडेंट्स और अभिभावक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है, किसी भी संदिग्ध तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. राज्य भर में सुरक्षा एजेंसियां ​​अलर्ट हैं और हालात पर नज़र रख रही हैं.