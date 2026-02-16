ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद और वडोदरा के 25 स्कूलों को बम की धमकी भरे ईमेल

सरकार ने कहा है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Gujarat Deputy CM Harsh Sanghvi
गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 16, 2026 at 1:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद/वडोदरा : गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा के 25 से अधिक स्कूलों को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया. वहीं एहतियात के तौर पर स्कूल परिसरों को खाली कराने के साथ ही तलाशी अभियान चलाया गया. मामले को लेकर हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य में इस तरह की बम की धमकियों को गंभीरता से लिया जा रहा है. इस बारे में राज्य के डीजीपी को तुरंत निर्देश दिए गए हैं. पूरे मामले पर उच्च स्तर पर नजर रखी जा रही है.

अहमदाबाद के 15 से अधिक और वडोदरा के 11 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले हैं. हर्ष सांघवी ने कहा कि राज्य में इस तरह की बम की धमकियों को गंभीरता से लिया जा रहा है। इस बारे में राज्य के डीजीपी को तुरंत निर्देश दिए गए हैं. पूरे मामले पर हाई लेवल पर नजर रखी जा रही है।

सांघवी ने कहा कि अहमदाबाद और वडोदरा शहरों में मिली बम की धमकियों की तुरंत जांच शुरू कर दी गई है. दोनों शहरों के पुलिस कमिश्नरों ने अलग-अलग टीमें बनाकर जांच तेज कर दी है. स्कूलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर एंगल से जांच चल रही है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्टूडेंट्स और अभिभावक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है, किसी भी संदिग्ध तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. राज्य भर में सुरक्षा एजेंसियां ​​अलर्ट हैं और हालात पर नज़र रख रही हैं.

बम की धमकियों को लेकर सरकार गंभीर - रीवाबा जडेजा
अहमदाबाद और वडोदरा के स्कूलों को ईमेल से बम की धमकियां दिए जाने के बारे में गुजरात की शिक्षा मंत्री रीवाबा जडेजा ने कहा, "सरकार बम की धमकियों को लेकर गंभीर है. स्कूलों और दूसरी जगहों को मिली सभी धमकियों को गंभीरता से लिया जा रहा हैय राज्य सरकार बम की धमकियों की जांच कर रही है."

इन स्कूलों को मिलीं बम की धमकियां
अहमदाबाद: डीएवी इंटरनेशनल स्कूल (मकरबा), एशिया स्कूल (वस्त्रपुर), ए वन स्कूल (सैटेलाइट), अंकुर इंटरनेशनल स्कूल (कृष्णानगर), संत कबीर (नवरंगपुरा), सिल्वर बेल स्कूल (बापूनगर) आदि.

वडोदरा: डी.आर. अमीन (वासना रोड), उर्मी (समसावली), नालंदा (वाघोडिया रोड), बड़ौदा हाई स्कूल (बागीखाना), नवयुग (समा), जीवन साधना (नाघरवाड़ा), एडब्ल्यूएस (डभोई), शानेन (खोडियारनगर) आदि शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- एमएस धोनी के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस खंगाल रही ईमेल की हर परत

TAGGED:

GOVERNMENT SERIOUS BOMB THREATS
VADODARA BOMB THREAT EMAILS
BOMB THREAT AHMEDABAD
BOMB THREAT EMAILS GUJARAT SCHOOLS
BOMB THREAT GUJARAT SCHOOLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.