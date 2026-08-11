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कोलकाता में 25 स्कूली छात्राएं बीमार, स्वास्थ्य मंत्री ने किया अस्पताल का दौरा

कोलकाता में स्कूली छात्राओं के बीमार पड़ने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल का दौरा करते हुए ( ETV Bharat )

अभी तक यह कन्फर्म नहीं हुआ है कि बीमारी मिड-डे मील की वजह से हुई थी या नहीं. इसके अलावा यह भी साफ नहीं है कि स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते थे या उन्होंने वहाँ कुछ और भी खाया था. अभिभावकों से बात करते हुए हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, 'सोमवार को उन्होंने जो खाना खाया था, उसे पहले ही फेंक दिया गया है, इसलिए आज उसकी जाँच नहीं की जा सकती.'

हेल्थ मिनिस्टर के साथ बातचीत में हेडमिस्ट्रेस ने बताया कि स्टूडेंट्स में शाम 5:30 बजे से 6:00 बजे के बीच लक्षण दिखने लगे थे. उस दिन मिड-डे मील के मेन्यू में चावल, सब्जी, दाल और अंडे शामिल थे. यह खाना एक वॉलंटरी ऑर्गनाइजेशन ने सप्लाई किया था.

वहां पहुंचने पर उन्होंने स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए अस्पताल के डॉक्टरों से बात की. उन्होंने बीमार छात्रों, स्कूल की हेडमिस्ट्रेस और अधिकारियों से भी बातचीत की. इसके बाद उन्होंने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि सभी ठीक हैं और बताया कि कुछ छात्र तो तुरंत घर लौटने के लिए भी उत्सुक थे.

कोलकाता: शहर के एक स्कूल की 25 छात्राएं अचानक बीमार पड़ गई. उन्हें आनन-फानन में आरजी कर अस्पताल में भर्ती कराया गया. बाद में स्वास्थ्य मंत्री शरद्वत मुखर्जी ने सोमवार रात अस्पताल जाकर उनका हाल-चाल जाना.

हालांकि, मंगलवार से हम उनके खाने-पीने की चीजों पर नजर रखेंगे. आमतौर पर खाने से होने वाले इन्फेक्शन में दस्त (लूज मोशन) की समस्या होती है, लेकिन इस मामले में छात्रों को सिर्फ जी मिचलाने की शिकायत है. फिर भी इस मामले की जांच की जाएगी और मैं स्कूल शिक्षा मंत्री से बात करूंगा.'

अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि बीमार छात्रों में से कई में बुखार, पेट दर्द और उल्टी जैसे लक्षण दिखे. इतने सारे छात्रों के एक साथ बीमार पड़ने का असल कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने हर छात्र की जांच की और लक्षणों के आधार पर इलाज शुरू करते हुए जरूरी दवाएं दी. इसके बाद डॉक्टरों ने छात्रों को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी. वे अभी बच्चों के वार्ड (पीडियाट्रिक वार्ड) में भर्ती हैं.

खबरों के मुताबिक सोमवार दोपहर और शाम के बीच 'पार्क इंस्टीट्यूशन फॉर गर्ल्स' की कई छात्राएं बीमार पड़ गई. उन्हें दोपहर 2:00 बजे से रात 8:00 बजे के बीच अलग-अलग समय पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में लाया गया. कुल 25 छात्राओं को अस्पताल लाया गया.

इतनी सारी छात्राओं के एक साथ बीमार पड़ने की घटना से स्वाभाविक रूप से अभिभावकों में चिंता पैदा हो गई. हालांकि, स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया है. अधिकारी घटना का कारण पता लगाने के लिए डॉक्टरों की राय और उसके बाद आने वाली टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल, छात्राओं की शारीरिक स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है. घटना का असली कारण अभी पता नहीं चल पाया है.