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अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में 25 नए अटल कैंटीन शुरू, जानिए 5 रुपए वाली थाली पर क्या बोली पब्लिक ?

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू अटल कैंटीनों' का उद्घाटन करते ( ETV Bharat )

जबकि, पहली बार टोकन की लाइन में लगे जहीर अहमद ने कहा कि उन्होंने खाने की तारीफ सुनी थी, इसलिए वे यहाँ आजमाने आए हैं. वहीं, राहुल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ बैठकर सम्मानपूर्वक खाने की बेहतरीन व्यवस्था है. हालांकि, कुछ मिले-जुले सुर भी देखने को मिले. भोजन कर रहे हंसराज ने स्वाद को ठीक बताते हुए एक कमी की तरफ इशारा किया. उन्होंने कहा कि शुरुआती दिनों में जो बेहतरीन क्वालिटी और मात्रा मिलती थी, अब उसमें थोड़ी कमी आई है. फिर भी, मात्र 5 रुपए की कीमत के लिहाज से यह व्यवस्था जरूरतमंदों के लिए बड़ी राहत है.

वहीं, इस योजना की जमीनी हकीकत और लोगों का रिएक्शन जानने के लिए जब ईटीवी भारत की टीम ग्राउंड पर पहुंची, तो कैंटीन के बाहर लोगों की भारी भीड़ और लंबी कतारें देखने को मिलीं. लोग 5 रुपए देकर कूपन ले रहे थे और उसके बदले उन्हें दाल, चावल, चार रोटी, सब्जी और अचार से सजी पौष्टिक थाली मिल रही थी. कैंटीन के भीतर लोग बैठकर सुकून से भोजन का आनंद ले रहे थे. कैंटीन पहुंचे हरिशंकर और अतीक राय ने बताया कि गरीबों के लिए यह दिल्ली सरकार की बेहद शानदार योजना है. मात्र 5 रुपए में इतना स्वादिष्ट और भरपेट भोजन मिलना किसी वरदान से कम नहीं है.

"देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के मौके पर हमने यह संकल्प लिया था कि हम उनके नाम पर दिल्ली भर में 100 अटल कैंटीन खोलेंगे. इन 100 कैंटीनों के जरिए रोजाना 1,000 लोगों को खाना खिलाया जाएगा और लोग हर दिन 5 रुपये में भोजन कर सकेंगे. यह हमारा संकल्प था, जिसके ज़रिए हमारी संवेदनशील सोच दिल्ली की जनता तक पहुंची. हमारी कोशिश थी कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए. दिल्ली में ये 100 कैंटीन सुचारू रूप से चल रही हैं. यह देश के पूर्व प्रधानमंत्री के चरणों में हमारी ओर से श्रद्धा-सुमन हैं, एक श्रद्धांजलि है.''

नई दिल्ली: भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई जी की पुण्यतिथि पर रविवार को दिल्ली सरकार ने जनता को 25 नई 'अटल कैंटीनों' की एक बड़ी सौगात दी है. तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने इस विस्तार की शुरुआत की, जिसके बाद अब दिल्ली में कुल 100 अटल कैंटीन पूरी तरह सक्रिय हो चुकी हैं. इस योजना के तहत अब दिल्ली के ग रीब श्रमिकों, जरूरतमंदों और अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों को मात्र 5 रुपए में सम्मानजनक और पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है.

सफदरजंग और एम्स के बाहर भी खुला अटल कैंटीन

एम्स (AIIMS) और सफदरजंग अस्पताल के बाहर भी दिल्ली सरकार ने 'अटल कैंटीन' की शुरुआत कर दी है, जहां अब दूर-दराज से आने वाले मरीजों के परिजनों को भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. यहां उद्घाटन समारोह में पहुंचे दिल्ली के पीडब्ल्यूडी (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर सफदरजंग और एम्स (AIIMS) अस्पतालों के बाहर इस कैंटीन की शुरुआत उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि है. इन नई शाखाओं के साथ अब पूरी दिल्ली में कुल 100 अटल कैंटीन सफलतापूर्वक चालू हो चुकी हैं.

दिल्ली के पीडब्ल्यूडी (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा (ETV Bharat)

प्रवेश वर्मा ने कहा कि यहां भोजन पूरी तरह मुफ्त न रखकर मात्र ₹5 का शुल्क इसलिए रखा गया है, ताकि यहां आने वाले लोगों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे और वे सम्मान के साथ पौष्टिक व भरपेट भोजन कर सकें.

जब ग़रीब विकसित होंगे’ तभी ‘विकसित भारत का सपना पूरा होगा

वहीं, शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, ''विकसित भारत की यात्रा केवल हाईवे, और एक्सप्रेस वे से नहीं बल्कि दिल्ली की गलियों से निकलती है. विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब भारत के ग़रीब विकसित होंगे. सीएम के नेतृत्व में और पीएम के मार्गदर्शन में हमने अटल कैंटीन की शुरुआत की है.''

25 जगहों में खुली नई कैंटीन

आज उद्घाटन की गई नई अटल कैंटीनों में एम्स दिल्ली (AIIMS), सफदरजंग अस्पताल, एसआरएस कॉलोनी टिकरी खुर्द (स्वर्ण जयंती विहार), एसआरएस कॉलोनी होलंबी खुर्द, मुंसी राम जे जे क्लस्टर के पास मुखर्जी नगर तिमारपुर, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन तिमारपुर, अदरक मार्केट शेड आजादपुर मंडी के पास, किशाल भवन के पास एपीएमसी पार्क, गुरु टेक बधुर कॉलोनी, सरदार कॉलोनी, सेक्टर-16, रोहिणी के अलावा और भी कई कैंटीन शामिल हैं.

बता दें कि अटल कैंटीन की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर 25 दिसंबर 2025 को हुई थी. दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक कुल 100 अटल कैंटीन बनकर तैयार व शुरू हो चुकी हैं. इस अटल कैंटीन के माध्यम से दिल्ली में गरीबों को मात्र 5 रुपये में पौष्टिक भोजन मिलता है. अटल कैंटीन में सुबह 11:00 से लेकर दोपहर 2:00 बजे तक लोगों को भोजन प्राप्त होता है. वहीं, शाम 6:30 से लेकर रात के 9:30 बजे तक लोग भोजन प्राप्त करते हैं. दिल्ली के सभी अटल कैंटीन पर 1000 लोगों का खाना तैयार किया जाता है.

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