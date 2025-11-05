ETV Bharat / bharat

झारखंड के 25 साल के सफर में 25 हस्तियों का योगदान, अलग-अलग क्षेत्रों में बढ़ाया मान और सम्मान

7. कॉमरेड महेंद्र सिंह, भाकपा-माले - झारखंड के अग्रणी वामपंथी नेता थे. मुखर और विचारों के पक्के. सादगी इनकी पहचान थी. तीन बार विधायक रहे. साल 2005 में बगोदर सीट से चुनाव लड़ने उतरे थे. लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान माओवादियों ने सरेआम हत्या कर दी. उन्होंने दबे-कुचले और कमजोर वर्ग को आवाज दी. सरकार की ओर से बांटे जाने वाले किसी भी उपहार को उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया. वह अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जननायक थे.

6. पद्मश्री बलबीर दत्त, पत्रकार - इन्होंने झारखंड की पत्रकारिता को अलग पहचान दिलायी. सादगी, संयम और सेवा का पाठ पढ़ाया. कई प्रमुख अखबारों का संपादन किया. इनका जन्म मौजूदा पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ था. भारत विभाजन के बाद रांची को अपना ठिकाना बनाया. इन्होंने झारखंड आंदोलन और भारत विभाजन पर कई पुस्तकें लिखी.

5. पद्मश्री डॉ एस.पी. मुखर्जी, चिकित्सक - डॉ मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया. फीस के रूप में सिर्फ 10 रु. से ज्यादा नहीं लिया. गरीब मरीजों को एमआर से मिली दवाएं देकर मदद करते थे. सस्ती दवाएं लिखते थे. इन्होंने धरती के भगवान के पेशे को शिद्दत से निभाया. दूसरे डॉक्टरों को अपने संदेश में कहा कि हमदर्दी और सहानुभूति के साथ मरीजों को देखें. हर दिन कम से कम एक गरीब मरीज का जरूर मुफ्त इलाज करें. मानव सेवा के लिए इन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था.

4. पद्मश्री राम दयाल मुंडा, शिक्षाविद - शिक्षाविद, कलाकार और राजनीतिज्ञ रहे रामदयाल मुंडा ने आदिवासी लोक कला पाइका नृत्य को अंतरार्ष्ट्रीय पहचान दिलाई. तमाड़ के दिउड़ी गांव में जन्मे रामदयाल मुंडा ने शिकागो विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में पीएचडी हासिल की. रांची विश्वविद्यालय में आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना की. राज्यसभा के सांसद भी चुने गये. साल 2010 में पद्मश्री सम्मान मिला. इन्होंने आदिवासी समाज को जागृत करने में अहम भूमिका निभाई. इन्हीं की वजह से झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई.

3. डॉ के.के.सिन्हा, न्यूरो फिजिशियन - एक न्यूरो फिजिशियन के रूप में डॉ के.के. सिन्हा ने झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई. एक दौर था जब इनसे इलाज कराने के लिए दूसरे देशों से भी मरीज आते थे. इनके बरियातू स्थित आवास के बाहर मानसिक रोगियों की लंबी कतार लगी रहती थी. रात के 12 बजे तक मरीजों से मिलते थे. अप्रैल 2019 में 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने आवास पर अंतिम सांस ली.

2. महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेटर - झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का सबसे अहम योगदान है. भारत के सफल कप्तानों में से एक धोनी आईसीसी, टी-20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वन-डे वर्ल्ड कप में जीत के सूत्रधार बने. धोनी को पद्मश्री, पद्मभूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है. धोनी झारखंड का पर्याय बन चुके हैं.

1. शिबू सोरेन, राजनीतिज्ञ - शिबू सोरेन महान राजनीतिज्ञों में से एक हैं, जिन्होंने अलग झारखंड को राज्य बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई. आंदोलन को प्रखर बनाया. एक दौर था जब शिबू सोरेन के आह्वान पर एकीकृत बिहार के मौजूदा झारखंड वाले हिस्से में गाड़ियों के पहिए थम जाते थे. एकमात्र चेहरा बने जिन्हें राज्य सरकार ने भारत रत्न के लिए केंद्र को सदन से प्रस्ताव भेजा. इससे पहले इन्होंने महाजनी प्रथा के खिलाफ आदिवासी समाज को गोलबंद कर अपनी पहचान बनाई. लेकिन राजनीतिक रूप से मजबूती मिली दुमका में. आठ बार दुमका से लोकसभा का चुनाव जीते.

रांची: 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर देश के मानचित्र पर 28वें राज्य के रूप में उभरा झारखंड अब 25 साल का हो गया है. इन 25 वर्षों में इस राज्य ने अलग-अलग क्षेत्रों में कई उतार-चढ़ाव देखे. कई मौकों पर यह राज्य सवालों में भी घिरा लेकिन इस सफर में कुछ हस्तियों ने सम्मान और सोहरत भी दिलाई. आज बात करेंगे उन 25 हस्तियों की जिन पर झारखंडवासी गर्व करते हैं.

8. पद्मश्री मुकुंद नायक, लोक गायक - पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मुकुंद नायक के गीतों के बगैर कोई भी बड़ा राजकीय कार्यक्रम अधूरा सा लगता है. सिमडेगा में जन्में मुकुंद नायक लोक गायक और संगीतकार हैं. अपनी संगीत से पारंपरिक व्यवस्था को बचाने की मुहिम चलाते हैं. झारखंड आंदोलन के वक्त नुक्कड़ नाटक कर अपने लोकगीतों के जरिए लोगों को आंदोलित करते थे. इन्होंने नागपुरी लोकनृत्य झूमर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलायी.

पद्मश्री मुकुंद नायक, लोक गायक (ईटीवी भारत)

9. पद्मश्री सिमोन उरांव, जल संरक्षक - झारखंड के जलपुरुष कहे जाते हैं. रांची के बेड़ो जैसे पिछड़े इलाके में रहते हुए इन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता के जल संरक्षण और वृक्षारोपण की मुहिम चलाई. इनको जल बाबा भी कहा जाता है. 51 गांवों को सूखा से बचाने के लिए पांच सिंचाई जलाशय और कुएं बनवाए. अंतिम समय तक पारंपरिक जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करते रहे.

पद्मश्री सिमोन उरांव, जल संरक्षक (ईटीवी भारत)

10. पद्मश्री मधु मंसूरी, लोक गायक - अलग झारखंड आंदोलन के लिए मधु मंसूरी हंसमुख ने कई गीत लिखे. "पहिले रही दादा गोरवा के धंगरवा, अबे साहेब के पानी भरवा" गीत के जरिए इन्होंने बताया कि कैसे अंग्रेजों के जाने के बाद साहबों की गुलामी करनी पड़ रही है. एक गीत ने इनको जबरदस्त शोहरत दिलाई, वो है "गांव छोड़ब नाही, जंगल छोड़ नाही, माय-माटी छोड़ब नाही, लड़ाई छोड़ब नाह, जल, जंगल, जमीन छोड़ हमीन कहां-कहां जाएं, विकास के भगवान बता दो कैसे जान बचाएं".

पद्मश्री मधु मंसूरी, लोक गायक (ईटीवी भारत)

11. हरिवंश, वरिष्ठ पत्रकार, राजनेता - एक पत्रकार से राज्यसभा के उपसभापति तक का सफर तय किया. लोकनायक जयप्रकाश नारायण के यूपी स्थित सिताबदियारा गांव में जन्में हरिवंश नारायण सिंह ने कई प्रतिष्ठित अखबारों का संपादन किया. रांची में पत्रकारिता करते हुए नई पीढ़ी को तराशने में मदद की. देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल में अतिरिक्त सूचना सलाहकार बने. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जीवनी पर अंग्रेजी में "चंद्रशेखर: द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स " नाम से किताब लिखी, जिसका लोकार्पण तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया.

हरिवंश, वरिष्ठ पत्रकार, राजनेता (ईटीवी भारत)

12. पद्मश्री दीपिका कुमारी, तीरंदाज - दीपिका का जन्म रांची के रातू स्थित ऑटो चालक शिवनारायण महतो के घर हुआ. उनकी मां नर्स हैं. दीपिका का बचपन गरीबी में बीता लेकिन लक्ष्य बड़ा रखा. एशियन गेम्स में कांस्य पदक हासिल की. राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में स्वर्ण जीता. तीरंदाजी के क्षेत्र में शानदार सफलता के लिए पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया. अपनी उपलब्धियों की बदौलत दीपिका ने झारखंड का देश और विदेश में नाम रौशन किया.

पद्मश्री दीपिका कुमारी, तीरंदाज (ईटीवी भारत)

13. पद्मश्री जमुना टुडू, लेडी टार्जन - ओडिशा के मयूरभंज में जन्मीं जमुना टुडू ने शादी होने पर चाकुलिया आते ही लकड़ी तस्करों से लोहा लेना शुरू कर दिया. जमुना ने गांव की महिलाओं को एकत्र कर जंगल बचाने की मुहिम शुरू की. कई बार जानलेवा हमले हुए लेकिन जमुना नहीं हारीं. उनको लेडी टार्जन कहा जाता है. पर्यावरण की रक्षा के लिए जमुना टुडू के संघर्ष और त्याग को सम्मान मिला साल 2019 में. उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया. प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मन की बात कार्यक्रम में उनकी सराहना की.

पद्मश्री जमुना टुडू, लेडी टार्जन (ईटीवी भारत)

14. पद्मश्री छुटनी देवी, डायन विरोधी अभियान - झारखंड में डायन प्रथा आज भी हावी है. खुद छुटनी देवी इसका शिकार हुईं. कष्ट झेले. घर और गांव से निकाल दी गईं. लेकिन छुटनी ने हिम्मत नहीं हारी. विपरीत हालात में दूसरी पीड़ित महिलाओं की आवाज बनीं. सरायकेला में छुटनी देवी का नाम सुनते ही डायन का अंधविश्वास फैलाने वाले कांपने लगते हैं. अंधविश्वास के खिलाफ उनके योगदान के लिए 2019 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया. छुटनी से प्रेरित होकर डायन प्रथा के खिलाफ कई लघु फिल्में बन चुकी हैं.

पद्मश्री छुटनी देवी, डायन विरोधी अभियान (ईटीवी भारत)

15. पद्मश्री गिरधारी राम गोंझू, नागपुरी साहित्यकार - साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार मिला. रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय भाषा विभाग के विभागाध्यक्ष थे. झारखंडी वाद्य यंत्र, नगपुरिया संस्कृति, पारंपरिक नृत्य-गीत पर कई पुस्तकें लिखी. उनकी लेखनी में मिट्टी की सुगंध आती थी. पलायन पर आधारित उनकी पुस्तक 'अखरा निंदाय गेलक' को खूब सराहा गया.

पद्मश्री गिरधारी राम गोंझू, नागपुरी साहित्यकार (ईटीवी भारत)

16. पद्मश्री महावीर नायक, नागपुरी संगीत - ठेठ नागपुरी गायकों में महावीर नायक की पहचान 'भिनसरिया कर राजा 'के रूप में होती है. इन्होंने नागपुरी संगीत को जीवन के 50 साल से ज्यादा वक्त दिए. रेडियो और टेलीविजन पर कई गाने गाये. झारखंड आंदोलन के दौरान कई गीत लिखे. साल 2025 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने पर इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रौशन किया.

पद्मश्री महावीर नायक, नागपुरी संगीत (ईटीवी भारत)

17. शिल्पा राव, गायिका - जमशेदपुर से मुंबई का सफर तय कर शिल्पा राव ने झारखंड को अपनी सुरीली आवाज से गौरवान्वित किया है. शिल्पा को फिल्म जवान का गाना 'चलेया ' के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार मिला है. पुरस्कार ग्रहण कर रांची लौटीं शिल्पा के साथ मुख्यमंत्री की पत्नी सह गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने भी उनके इस हिट गाने को गुनगुना कर अपनी शुभेच्छा प्रेषित की थी. 'घुंघरू टूट गए' से लेकर 'बेशरम रंग' तक अपनी दमदार आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाली शिल्पा ने कई पुरस्कार बटोरकर झारखंड का नाम रौशन किया है.

शिल्पा राव, गायिका (ईटीवी भारत)

18. निक्की प्रधान, हॉकी खिलाड़ी - ब्राजिल रियो ओलंपिक में खेलने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं निक्की प्रधान. कांस्टेबल पिता सोमा प्रधान की बेटी निक्की ने बांस की स्टिक बनाकर हॉकी खेलना शुरू किया. निक्की भारतीय महिला हॉकी टीम की मिडफील्डर हैं. निक्की अपने संदेश में झारखंड की जूनियर खिलाड़ियों से कहती हैं कि "किसी भी परिस्थिति में अपने खेल को न छोड़ें. कठिनाइयों के बावजूद अगर आप संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो सफलता जरूर मिलेगी. अपने सपनों और मेहनत पर भरोसा रखिए".

निक्की प्रधान, हॉकी खिलाड़ी (ईटीवी भारत)

19. सलीमा टेटे, हॉकी खिलाड़ी - निक्की प्रधान के बाद ओलंपिक में खेलने वाली झारखंड की दूसरी महिला खिलाड़ी हैं सलीमा टेटे. जबरदस्त डिफेंस के लिए मशहूर हैं. भारतीय टीम की कप्तान हैं. ब्यूनस आयर्स के 2018 के यूथ ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारतीय जूनियर टीम की कप्तान रहीं हैं. 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम को चौथे स्थान पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी. सिमडेगा के एक बेहद गरीब परिवार में जन्मी सलीमा ने हॉकी के मैदान में सोहरत की बुलंदी हासिल कर झारखंड का नाम रौशन किया.

सलीमा टेटे, हॉकी खिलाड़ी (ईटीवी भारत)

20. असुंता लकड़ा, हॉकी खिलाड़ी - अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा की बहन असुंता ने अपने भाई से प्रभावित होकर हॉकी को चुना. अपनी मेहनत की बदौलत भारतीय टीम की कप्तान बनी. पद्मश्री सम्मान के लिए अनुशंसा हुई है. जूनियर विश्व कप, सीनियर विश्व कप, राष्ट्रमंडल और एशिया कप से जुड़ी टीम का हिस्सा रहीं. असुंता सिमडेगा के नोनगढ़ा स्थित अपने पैतृक गांव में आज भी बच्चों को हॉकी सिखाती हैं. खेल की बदौलत असुंता ने झारखंड का गौरव बढ़ाया है.

असुंता लकड़ा, हॉकी खिलाड़ी (ईटीवी भारत)

21.अमिताभ चौधरी, आईपीएस - इंजीनियर से पुलिस अफसर और फिर क्रिकेट प्रबंधन में बड़ा मुकाम हासिल करने वाले अमिताभ चौधरी की बदौलत रांची में बने जेएससीए स्टेडियम ने झारखंड का गौरव बढ़ाया है. कहा जाता है कि एक मैच के लिए कीनन स्टेडियम नहीं मिलने पर अमिताभ चौधरी ने जेएससीए स्टेडियम बनवाने की ठानी थी. इस ग्राउंड में कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो चुके हैं. अमिताभ चौधरी जेपीएससी के चेयरमैन भी रहे. सिर्फ राजनीति में सफल नहीं हो पाए. लेकिन रांची एसएसपी के रूप में उनके कार्य को आज भी याद किया जाता है.

अमिताभ चौधरी, आईपीएस (ईटीवी भारत)

22. सौरभ तिवारी, क्रिकेटर - जमशेदपुर में जन्में सौरभ तिवारी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं. 2008 में मलेशिया में हुए अंडर-19 विश्व कप टीम का हिस्सा रहे. इनको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने का मौका मिला. आईपीएल में लंबे समय तक मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे. फिलहाल जेएससीए से जुड़े हुए हैं.

सौरभ तिवारी, क्रिकेटर (ईटीवी भारत)

23. केशव रंजन बनर्जी, धोनी के कोच - कहते हैं कि केशव रंजन बनर्जी ना होते तो शायद देश को महेंद्र सिंह धोनी जैसा क्रिकेटर नहीं मिला होता. जेवीएम, श्यामली स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर रहे केशव रंजन बनर्जी ने ही फुटबॉल प्रेमी धोनी को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया था. उन्हीं के सुझाव पर धोनी विकेटकीपर बने थे. क्रिकेट की बुलंदी हासिल कर चुके धोनी आज भी अपने इस गुरु का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं. केशव जी कहते हैं कि धोनी के मन की बात को पढ़ना आसान नहीं है. वह दूर की सोचकर फैसला लेते हैं.

केशव रंजन बनर्जी, धोनी के कोच (ईटीवी भारत)

24. डॉ गुणवंत सिंह मोंगिया, उद्योगपति - झारखंड के हर शहर और कस्बों में मोंगिया स्टील का बैनर दिखता है. डॉ गुणवंत सिंह मोंगिया आज सरिया बनाने वाली रोलिंग मील के मालिक हैं. शुरुआत स्कूटर पर कील बेचने से हुई थी. 1984 के सिख विरोधी दंगा में बहुत कुछ लुटने के बाद भी डॉ गुणवंत ने लोगों का विश्वास नहीं खोया. आज इनकी फैक्ट्री में बनी छड़ से बड़ी बड़ी इमारते खड़ी हो रहीं हैं. उद्योग जगत में करियर बनाने की चाहत रखने वाले झारखंडियों की प्रेरणा हैं.

डॉ गुणवंत सिंह मोंगिया, उद्योगपति (ईटीवी भारत)

25. आर.माधवन, अभिनेता - जमशेदपुर में जन्में आर. माधवन अब फिल्मी दुनिया के चर्चित नामों में से एक हैं. पिता रंगनाथ टाटा स्टील में अधिकारी थे. तमिल भाषी परिवार में पालन-पोषण हुआ लेकिन जमशेदपुर की मिट्टी ने इनको कई मायनों में तराशा. उसी की देन है कि माधवन अब कई भाषाओं में फिल्मी किरदार निभा चुके हैं. हुनर की बदौलत अबतक दो बार फिल्मफेयर पुरस्कार अपने नाम किया है.

आर.माधवन, अभिनेता (ईटीवी भारत)

