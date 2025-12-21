ETV Bharat / bharat

गुवाहाटी में बनेगा तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, सरकार ने 25 एकड़ जमीन आवंटित की

तिरुमला (आंध्र प्रदेश): तिरुमला के भगवान वेंकटेश्वर की महिमा को देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए असम सरकार ने भगवान वेंकटेश्वर के दिव्य मंदिर के निर्माण के लिए गुवाहाटी में जमीन देने का निर्णय लिया है.

इस संबंध में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के चेयरमैन बीआर नायडू ने शनिवार को एक बयान में बताया कि असम सरकार ने भगवान वेंकटेश्वर के दिव्य मंदिर के निर्माण के लिए गुवाहाटी में 25 एकड़ जमीन देने का फ़ैसला किया है.

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने असम के सीएम को लिखा पत्र

बता दें कि कि मंदिर बनाने के लिए पहले असम के गरचुक इलाके में जमीन दी गई थी, लेकिन, क्योंकि वहां पहले से ही भगवान का एक स्थानीय मंदिर था, इसलिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने TTD चेयरमैन के अनुरोध पर असम के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर गुवाहाटी में जमीन देने का अनुरोध किया.

नायडू ने अपने लेटर में कहा, "क्योंकि गुवाहाटी पूरे नॉर्थ-ईस्ट के लिए एक जरूरी हब है, इसलिए मैं दिव्यक्षेत्र बनाने के लिए जमीन को लगभग 25 एकड़ तक बढ़ाने की सलाह देता हूं. मैं असम सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि वह दी जाने वाली जमीन पर अलग-अलग डेवलपमेंट कामों को शुरू करने के लिए फाइनेंशियल मदद देने पर विचार करे."