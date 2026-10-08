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अल्पसंख्यक शिक्षा की नई व्यवस्था के बाद 245 मदरसे बंद, कहां गए यहां के बच्चे? प्राधिकरण मौन

अल्पसंख्यक शिक्षा पर नई व्यवस्था लागू होने के बाद 245 मदरसे बंद ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग होने के बाद अल्पसंख्यक शिक्षा के हालातों का जो ताजा आंकड़ा सामने आया है, वह वाकई हैरानी भरा है. राज्य में पंजीकृत 452 मदरसों में से 245 मदरसे पिछले 3 महीने में बंद हो चुके हैं. परेशानी इतनी भर नहीं है, बल्कि इन 3 महीनों में बंद हुए मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या हुआ? इसका रिकॉर्ड भी फिलहाल प्राधिकरण के पास नहीं है. हालांकि इस पर अब कसरत शुरू हो चुकी है. लेकिन इन आंकड़ों ने मदरसों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं.

उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन हुए 3 महीने हो चुके हैं. इन तीन महीनों में प्राधिकरण के स्तर पर नई व्यवस्था के लिए कई प्रयास किया जा रहे हैं और अलग-अलग तरह से पूरी व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है. लेकिन 3 महीनों के दौरान अब तक के रिपोर्ट कार्ड पर नजर दौड़ाएं तो मदरसों को लेकर कुछ हैरतअंगेज आंकड़े सामने आ रहे हैं.