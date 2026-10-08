अल्पसंख्यक शिक्षा की नई व्यवस्था के बाद 245 मदरसे बंद, कहां गए यहां के बच्चे? प्राधिकरण मौन
उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनने के 3 महीने में 245 मदरसे बंद. इन बच्चों का क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं. रिपोर्ट-नवीन उनियाल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 8, 2026 at 5:24 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग होने के बाद अल्पसंख्यक शिक्षा के हालातों का जो ताजा आंकड़ा सामने आया है, वह वाकई हैरानी भरा है. राज्य में पंजीकृत 452 मदरसों में से 245 मदरसे पिछले 3 महीने में बंद हो चुके हैं. परेशानी इतनी भर नहीं है, बल्कि इन 3 महीनों में बंद हुए मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या हुआ? इसका रिकॉर्ड भी फिलहाल प्राधिकरण के पास नहीं है. हालांकि इस पर अब कसरत शुरू हो चुकी है. लेकिन इन आंकड़ों ने मदरसों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं.
उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन हुए 3 महीने हो चुके हैं. इन तीन महीनों में प्राधिकरण के स्तर पर नई व्यवस्था के लिए कई प्रयास किया जा रहे हैं और अलग-अलग तरह से पूरी व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है. लेकिन 3 महीनों के दौरान अब तक के रिपोर्ट कार्ड पर नजर दौड़ाएं तो मदरसों को लेकर कुछ हैरतअंगेज आंकड़े सामने आ रहे हैं.
दरअसल, पिछले 3 महीने के भीतर अल्पसंख्यक शिक्षा को लेकर नई व्यवस्था के दौरान बड़ी संख्या में मदरसे बंद हो चुके हैं. आंकड़ों के रूप में देखें तो प्रदेश में इस नई व्यवस्था के लागू होने से पहले 452 मदरसे रजिस्टर्ड थे. जिसमें 3 महीने के अंदर 245 मदरसे बंद हो चुके हैं.
टोटल 245 मदरसे बंद: 245 में से राज्य में 227 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने खुद ही मदरसे बंद करने का फैसला लिया है. जबकि 17 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें नियमों का पालन नहीं करने के कारण जिला प्रशासन की तरफ से सीज किया गया है. इसी तरह एक मदरसा स्वामी ने आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन के लिए कोई आवेदन ही नहीं किया है.
33 मदरसे रजिस्टर्ड: राज्य में अभी उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में 33 मदरसे पंजीकृत हो चुके हैं. जबकि दो अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान पंजीकृत किए गए हैं. इस तरह तीन महीने में कुल 35 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान पंजीकृत हो पाए हैं.
2 मदरसे पहले रजिस्टर्ड फिर सीज: राज्य में करीब 170 मदरसे ऐसे हैं जिनके द्वारा शिक्षा विभाग में आवेदन कर पंजीकरण करने की इच्छा जताई गई है लेकिन शिक्षा विभाग की लेटलतीफी के कारण इनका पंजीकरण लंबे समय बाद भी नहीं हो पाया. उधर, शिक्षा विभाग द्वारा पंजीकृत किए गए 2 मदरसे ऐसे भी हैं, जिन्हें मानकों के अनुरूप ना होने के कारण सीज कर दिया गया. अब शिक्षा विभाग द्वारा इन्हें पंजीकृत किए जाने की प्रक्रिया सवालों के घेरे में हैं.
प्राधिकरण के पास कोई रिकॉर्ड नहीं: इस सबके बीच सबसे ज्यादा चिंता उन बच्चों को लेकर है, जो मदरसों में पढ़ते थे, लेकिन मदरसों के बंद होने के बाद इनका क्या हुआ? इसका कोई रिकॉर्ड प्राधिकरण के पास नहीं है. हालांकि पहले ही प्राधिकरण जिलों में चिट्ठी लिखकर ऐसे बच्चों को दूसरे विद्यालयों में शामिल करने के लिए लिख चुका है, लेकिन फिलहाल प्राधिकरण के पास यह रिकॉर्ड नहीं है कि किसी मदरसे में कितने बच्चे थे और बंद होने के बाद इन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है?
बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, बल्कि प्राधिकरण के गठन के बाद अब तक का ढांचा तक तैयार नहीं हो पाया है. हालांकि इस पर प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत गांधी कहते हैं कि,
प्राधिकरण के ढांचे की प्रक्रिया का काम शासन स्तर पर चल रहा है. उम्मीद है कि जल्द ही इसके ढांचे को अंतिम अनुमति दे दी जाएगी.
-डॉ. सुरजीत गांधी, अध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण-
उधर, दूसरी तरफ मदरसा बोर्ड भंग होने के बाद इसमें काम करने वाले कर्मचारियों के भविष्य पर भी समस्या के बादल मंडरा रहे हैं. ऐसे तमाम कर्मचारियों को अब तक शासन स्तर से समायोजन का अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है. यही कारण है कि ऐसे कर्मचारियों के वेतन पर भी संकट मंडरा रहा है.
इस मामले में अल्पसंख्यक समाज से जुड़े आजाद अली कहते हैं,
प्राधिकरण का गठन होने के बाद अब तक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को लेकर क्या कदम उठाया गया? इसकी स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए और जो मदरसे बंद हुए हैं, वहां पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बचाने के लिए क्या प्रयास किया गया? इस पर भी सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए.
-आजाद अली, अल्पसंख्यक समाज-