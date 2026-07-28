शरीर में छिपाकर ला रही थी गोल्ड, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुई चेकिंग...निकला 35 लाख का सोना
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 244 ग्राम 24 कैरेट सोना जब्त किया गया है. खबर के मुताबिक, महिला शरीर में सोना छिपाकर लाते हुए पकड़ी गई.
Published : July 28, 2026 at 6:45 PM IST
अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोना तस्करी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है. विभाग के अधिकारियों ने उसके पास से करीब 35 लाख रुपये का सोना जब्त किया है.
राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) से मिली खास जानकारी के आधार पर, एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) और अहमदाबाद कस्टम्स (सीमा शुल्क विभाग) के अधिकारियों ने दुबई से 28 जुलाई 2026 को अहमदाबाद पहुंची एक महिला यात्री की बारीकी से जांच की.
यह महिला फ्लाइट नंबर FZ-437 से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंची थी. वह पहले से ही शक के घेरे में थी. जांच के दौरान पता चला कि उसने चालाकी से सोना पेस्ट को अपने शरीर में छिपाकर भारत लाने की कोशिश की थी. कस्टम्स अधिकारियों ने जरूरी कार्रवाई करते हुए उसके पास से 270 ग्राम सोना पेस्ट जब्त किया.
एक तकनीकी प्रक्रिया से इस सोना पेस्ट को शुद्ध करने के बाद, 244.16 ग्राम 24 कैरेट सोने की टीटी बार मिलीं. कस्टम्स विभाग के अनुसार, ज़ब्त किए गए सोने की बाज़ार कीमत लगभग 35 लाख 84 हजार 269 रुपये आंकी गई है.
यह सोना कस्टम्स एक्ट, 1962 के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया है. अधिकारियों का मानना है कि तस्कर आजकल सोना तस्करी के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं, जिनमें शरीर में सोना पेस्ट छिपाकर लाना भी शामिल है.
कुछ समय से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सोना तस्करी की कोशिशें बढ़ गई हैं. कस्टम्स और DRI दुबई समेत खाड़ी देशों से आने वाली उड़ानों पर लगातार नजर रख रहे हैं. इस मामले में भी, एआईयू अहमदाबाद ने डीआरआई से मिली जानकारी के आधार पर सफलतापूर्वक कार्रवाई की और तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया.
सीमा शुल्क विभाग ने पूरे मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है. महिला यह सोना किसके लिए ला रही थी और क्या इसके पीछे कोई संगठित तस्करी नेटवर्क है, इसकी जांच की जा रही है.
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