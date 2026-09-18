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बेंगलुरु में मतदाता सूची में 24 लाख वोटर्स के नाम में गड़बड़ी, तेजी से सुनवाई होगी: GBA चीफ

बेंगलुरु में विशेष गहन पुनरीक्षण जारी ( ETV Bharat )

बेंगलुरु: मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बेंगलुरु में लगभग 24 लाख वोटर्स की पहचान 'नो मैपिंग' और एनोमली कैटेगरी में हुई है. 27 अक्टूबर को फाइनल रोल पब्लिकेशन के मद्देनजर अधिकारी नोटिस डिलीवरी और सुनवाई तेज कर रहे हैं. ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के चीफ कमिश्नर महेश्वर राव ने कहा कि इस काम का मकसद नाम में गड़बड़ी, उम्र में गड़बड़ी और वोटर लिस्ट की दूसरी डिटेल्स जैसी गड़बड़ियों को दूर करना था. साथ ही यह पक्का करना था कि सही वोटर रोल में बने रहें. राव ने कहा, 'करीब 24 लाख वोटर्स को नोटिस जारी किए गए हैं. 15 लाख से ज़्यादा नोटिस पहले ही सर्व किए जा चुके हैं और करीब आठ लाख वोटर्स की हियरिंग पूरी हो चुकी है. हमारा टारगेट है कि अगले 15 दिनों में बाकी हियरिंग भी पूरी कर ली जाए.' ड्राफ्ट रोल में 56.99 लाख वोटर 24 अगस्त को पब्लिश हुए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में 56,99,660 वोटर हैं. इनमें 27,69,866 पुरुष, 29,29,092 महिलाएं और 702 वोटर अन्य कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं. 24 अगस्त तक अधिकारियों ने 24,06,044 नो मैपिंग और एनॉमली केस की पहचान की थी, जिसमें 17,81,858 नो मैपिंग केस और 6,24,186 एनॉमली शामिल हैं. 17 सितंबर तक के ऑफिशियल डेटा से पता चलता है कि 24,06,681 नोटिस बनाए गए थे, जिनमें से 15,80,347 डिलीवर किए गए और 8,26,334 पेंडिंग हैं. 7,96,398 वोटर्स से जुड़ी हियरिंग हुई थी. प्रोसेस को तेज करने के लिए, 814 हियरिंग सेंटर बनाए गए हैं और 1,117 और एईआरओ नियुक्त किए गए हैं.