बेंगलुरु में मतदाता सूची में 24 लाख वोटर्स के नाम में गड़बड़ी, तेजी से सुनवाई होगी: GBA चीफ
15.8 लाख से ज़्यादा नोटिस भेजे गए, करीब 8 लाख सुनवाई हुई, दावे और आपत्तियां 23 सितंबर तक खुली रहेंगी.
Published : September 18, 2026 at 8:55 AM IST
बेंगलुरु: मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बेंगलुरु में लगभग 24 लाख वोटर्स की पहचान 'नो मैपिंग' और एनोमली कैटेगरी में हुई है. 27 अक्टूबर को फाइनल रोल पब्लिकेशन के मद्देनजर अधिकारी नोटिस डिलीवरी और सुनवाई तेज कर रहे हैं.
ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के चीफ कमिश्नर महेश्वर राव ने कहा कि इस काम का मकसद नाम में गड़बड़ी, उम्र में गड़बड़ी और वोटर लिस्ट की दूसरी डिटेल्स जैसी गड़बड़ियों को दूर करना था. साथ ही यह पक्का करना था कि सही वोटर रोल में बने रहें.
राव ने कहा, 'करीब 24 लाख वोटर्स को नोटिस जारी किए गए हैं. 15 लाख से ज़्यादा नोटिस पहले ही सर्व किए जा चुके हैं और करीब आठ लाख वोटर्स की हियरिंग पूरी हो चुकी है. हमारा टारगेट है कि अगले 15 दिनों में बाकी हियरिंग भी पूरी कर ली जाए.'
ड्राफ्ट रोल में 56.99 लाख वोटर
24 अगस्त को पब्लिश हुए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में 56,99,660 वोटर हैं. इनमें 27,69,866 पुरुष, 29,29,092 महिलाएं और 702 वोटर अन्य कैटेगरी में रजिस्टर्ड हैं. 24 अगस्त तक अधिकारियों ने 24,06,044 नो मैपिंग और एनॉमली केस की पहचान की थी, जिसमें 17,81,858 नो मैपिंग केस और 6,24,186 एनॉमली शामिल हैं.
17 सितंबर तक के ऑफिशियल डेटा से पता चलता है कि 24,06,681 नोटिस बनाए गए थे, जिनमें से 15,80,347 डिलीवर किए गए और 8,26,334 पेंडिंग हैं. 7,96,398 वोटर्स से जुड़ी हियरिंग हुई थी. प्रोसेस को तेज करने के लिए, 814 हियरिंग सेंटर बनाए गए हैं और 1,117 और एईआरओ नियुक्त किए गए हैं.
राव ने कहा, 'शनिवार और रविवार को खास इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि वोटर सुनवाई में शामिल हो सकें और बिना किसी मुश्किल के अपनी दिक्कतें सुलझा सकें.'
नए रजिस्ट्रेशन, सुधार और शिफ्टेड वोटर
राव ने कहा कि दो लाख से ज़्यादा लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 6 जमा किया है. जिन्हें सुधार या अपडेट चाहिए, वे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या अपने लोकल ब्लॉक लेवल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं.
उन्होंने कहा, 'एएसडी कैटेगरी में शिफ्ट हुए वोटर भी री-एनरोलमेंट के लिए सीधे फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं. अगर किसी को अपना बीएलओ नहीं मिल रहा है या उसे कोई जानकारी चाहिए, तो वह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 1950 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकता है.'
19 और 20 सितंबर को स्पेशल वोटर रजिस्ट्रेशन कैंपेन चलाए जाएंगे, जिसमें योग्य नागरिकों से कहा गया है कि वे अपने पोलिंग स्टेशन पर जाएं और जरूरी फॉर्मैलिटीज पूरी करें. क्लेम और ऑब्जेक्शन का टाइम 23 सितंबर तक खुला रहेगा, जबकि उनका डिस्पोजल और एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग 22 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी. फाइनल इलेक्टोरल रोल 27 अक्टूबर को आने हैं.
राव ने कहा, 'मकसद डुप्लीकेट और गलत एंट्री को हटाना है, साथ ही यह पक्का करना है कि हर योग्य नागरिक का नाम सही तरीके से शामिल हो.' उन्होंने यह भी कहा कि बदला हुआ वोटर लिस्ट भविष्य की नागरिक गतिविधियों के लिए एक जरूरी बुनियादी रिकॉर्ड का काम करेगा.