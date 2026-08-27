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नेपाल बाढ़, पश्चिम बंगाल में प्रभावित परिवारों की मदद को लेकर 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाया गया

नेपाल बाढ़ को लेकर पश्चिम बंगाल में भवानी भवन में 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम बनाया गया ( IANS )

कोलकाता: नेपाल में आई भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण वहां मौजूद पश्चिम बंगाल के निवासियों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. सरकार ने इस संकट के समय राज्य के लोगों की मदद के लिए एक विशेष पहल की है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निर्देश पर भवानी भवन में 24 घंटे काम करने वाला एक विशेष कंट्रोल रूम खोला गया है. संपर्क नंबर 033-24793311 और 9147890181 हैं. राज्य पुलिस के एडीजी रैंक के एक अधिकारी ने बताया, 'यह कंट्रोल रूम एक खास पहल के तौर पर शुरू किया गया है. यह राज्य भर के सभी पुलिस स्टेशनों के साथ तालमेल बिठा रहा है.' नेपाल के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर होने के कारण संचार माध्यम ठप हो गए हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. बंगाल के उन परिवारों को चिंता सता रही है जिनके सदस्य घूमने, काम-काज या किसी और मकसद से नेपाल गए थे. इस पहल का मकसद परिवारों को प्रशासन से जल्दी संपर्क करने में मदद करना है, खासकर उन लोगों के मामले में जिनसे लगातार बातचीत करना नामुमकिन हो गया है. पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि भवानी भवन कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे काम करेगा. अगर नेपाल में कोई रिश्तेदार खतरे में है, किसी इलाके में फंसा हुआ है या उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो परिवार के सदस्य सीधे कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं. परिवारों से मिली जानकारी के आधार पर, संबंधित अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर जरूरी मदद का इंतजाम किया जाएगा.