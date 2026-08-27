ETV Bharat / bharat

नेपाल बाढ़, पश्चिम बंगाल में प्रभावित परिवारों की मदद को लेकर 24 घंटे कंट्रोल रूम बनाया गया

कंट्रोल रूम का मकसद प्रभावित परिवारों को प्रशासन से जल्दी संपर्क करने में मदद करना है. खासकर उनके लिए जिनसे संपर्क टूट गया है.

flash flood situation of nepal
नेपाल बाढ़ को लेकर पश्चिम बंगाल में भवानी भवन में 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम बनाया गया (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 9:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: नेपाल में आई भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण वहां मौजूद पश्चिम बंगाल के निवासियों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. सरकार ने इस संकट के समय राज्य के लोगों की मदद के लिए एक विशेष पहल की है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निर्देश पर भवानी भवन में 24 घंटे काम करने वाला एक विशेष कंट्रोल रूम खोला गया है. संपर्क नंबर 033-24793311 और 9147890181 हैं.

राज्य पुलिस के एडीजी रैंक के एक अधिकारी ने बताया, 'यह कंट्रोल रूम एक खास पहल के तौर पर शुरू किया गया है. यह राज्य भर के सभी पुलिस स्टेशनों के साथ तालमेल बिठा रहा है.' नेपाल के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर होने के कारण संचार माध्यम ठप हो गए हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

बंगाल के उन परिवारों को चिंता सता रही है जिनके सदस्य घूमने, काम-काज या किसी और मकसद से नेपाल गए थे. इस पहल का मकसद परिवारों को प्रशासन से जल्दी संपर्क करने में मदद करना है, खासकर उन लोगों के मामले में जिनसे लगातार बातचीत करना नामुमकिन हो गया है.

पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि भवानी भवन कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे काम करेगा. अगर नेपाल में कोई रिश्तेदार खतरे में है, किसी इलाके में फंसा हुआ है या उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो परिवार के सदस्य सीधे कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं. परिवारों से मिली जानकारी के आधार पर, संबंधित अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर जरूरी मदद का इंतजाम किया जाएगा.

इस हेल्पलाइन पर न सिर्फ लापता या फंसे हुए लोगों की जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है, बल्कि तब भी संपर्क किया जा सकता है जब परिवार नेपाल में अपने रिश्तेदारों के ठिकाने का पता नहीं लगा पा रहे हों. व्यक्ति का नाम, उम्र, नेपाल में गंतव्य, आखिरी बार संपर्क का समय और कोई भी अन्य जरूरी जानकारी देने से प्रशासन को तेजी से कार्रवाई करने में आसानी होगी.

राज्य पुलिस ने घोषणा की कि यह स्पेशल कंट्रोल रूम नेपाल में फँसे पश्चिम बंगाल के निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा और उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए जरूरी मदद देगा. हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन के अलग-अलग स्तरों पर तालमेल बिठाकर ऑपरेशन चलाए जाएँगे.

परिवारों की चिंता को समझते हुए यह सेवा दिन-रात उपलब्ध है, ताकि मुश्किलों का सामना कर रहे परिवार के सदस्य किसी भी समय संपर्क कर सकें. नेपाल में आई आपदा के बीच राज्य पुलिस की इस पहल को एक अहम कदम माना जा रहा है.

प्रशासन ने यह संदेश दिया है कि इस संकट के समय नेपाल में मौजूद बंगाल का कोई भी निवासी या उनका परिवार अकेला नहीं है. जरूरत पड़ने पर सीधे कंट्रोल रूम से संपर्क करके मदद ली जा सकती है.

ये भी पढ़ें- नेपाल में अचानक आई बाढ़ से तबाही, 157 लोगों की मौत, विदेशियों समेत 400 लोग लापता

TAGGED:

MONITOR SITUATION
24 HOUR CONTROL ROOM
BHABANI BHAWAN CONTROL ROOM
NEPAL FLASH FLOOD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.