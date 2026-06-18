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तेलंगाना : पानी पुरी खाने से 24 बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती

तेलंगाना में खराब पानी पुरी खाने के बाद बीमार हुए 24 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

Children fell ill after eating Pani Puri.
पानी पुरी खाने से बच्चे हुए बीमार. (प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 1:54 PM IST

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राजन्ना सिरसिला (तेलंगाना) : तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला में कथित रूप से खराब पानी पुरी खाने से बीमार हुए बच्चों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है. स्वास्थ्य अधिकारियों ने मेडिकल मॉनिटरिंग के साथ-साथ साफ-सफाई के उपाय तेज कर दिए हैं.

डॉक्टरों ने कन्फर्म किया है कि सभी प्रभावित बच्चों की हालत स्थित है और अगले 24 घंटों में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. यह घटना तब सामने आई जब सोमवार शाम को केसीआर नगर के करीब 20 बच्चों ने पानी पुरी खा ली. मंगलवार को उन्हें पेट दर्द, उल्टी और दस्त होने लगे और उन्हें इलाज के लिए सिरसिला के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. बुधवार को चार और बच्चों में ऐसे ही लक्षण दिखे. बच्चों के डॉक्टर डॉ. नवीन के मुताबिक, नए प्रभावित बच्चों में से एक केसीआर नगर का है, जबकि बाकी तीन अंकुशपुर गांव के हैं. उन्होंने कहा कि शक है कि यह बीमारी पानी पुरी बनाने में इस्तेमाल किए गए गंदे पानी की वजह से हुई है.

हालांकि, उन्होंने भरोसा दिलाया कि कोई भी बच्चा गंभीर स्थिति में नहीं है और सभी पर इलाज का अच्छा असर हो रहा है. रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉ. प्रवीण ने कहा कि प्रभावित बच्चों के स्टूल सैंपल को विश्लेषण के लिए लैब में भेज दिया गया है. टेस्ट के नतीजे दो दिन में आने की उम्मीद है और इससे बीमारी का सही कारण पता लगाने में मदद मिलेगी.

इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को केसीआर नगर में एक विशेष मेडिकल कैंप लगाया. आशा वर्कर्स और मेडिकल टीमों ने घर-घर जाकर स्वास्थ्य सर्वे किया और लोगों को ओआरएस पैकेट और जरूरी दवाइयां बांटीं.

उप जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एंजेला अल्फ्रेड, डॉ. नागेंद्र बाबू और पीएचसी चिकित्सा अधिकारी डॉ. स्नेहा ने इलाके में सफाई की स्थिति और पीने के पानी के स्रोतों का निरीक्षण किया. लोगों को सिर्फ साफ पानी पीने की सलाह दी गई साथ ही स्थानीय लोगों को आगे के मामलों को रोकने के लिए साफ-सफाई के तरीकों को मजबूत करने के निर्देश दिए गए. वहीं बीआरएए के कार्यकारी अध्यक्ष और स्थानीय विधायक केटी. रामा राव (KTR) ने स्थानीय नेताओं से फोन पर बात करके प्रभावित बच्चों की सेहत के बारे में जानकारी ली.

उन्होंने जिला अध्यक्ष थोटा अगैया को हालात पर करीब से नजर रखने को कहा और बाद में बच्चों से मिलने और डॉक्टरों से बातचीत करने के लिए सरकारी अस्पताल भी गए. वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्रीनिवास ने भी अस्पताल का दौरा किया और मेडिकल स्टाफ से बच्चों की हालत के बारे में जानकारी ली.

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