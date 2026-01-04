मधुबनी से लेकर राजस्थानी पेंटिंग्स तक, बेंगलुरु की सड़कों पर दिखी भारत की विरासत
साल 2003 से हर साल आयोजित होने वाला यह कला मेला अब देश के सबसे बड़े ओपन-एयर कला आयोजनों में से एक बन गया है.
बेंगलुरु: कर्नाटक चित्रकला परिषद द्वारा आयोजित 'चित्र संते' (Chitra Santhe) के 23वें संस्करण का उद्घाटन रविवार सुबह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु के कुमार कृपा रोड पर किया. इस वर्ष का संस्करण 'पर्यावरण और संरक्षण' के विषय को समर्पित है. आयोजन के थीम पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, "इससे पहले कि प्रकृति हमारी रक्षा करे, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए."
आयोजकों के अनुसार, इसमें 22 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों के 1,530 से अधिक कलाकार भाग ले रहे हैं. दिन भर में लगभग पांच लाख आगंतुकों के आने की उम्मीद है. कलाकृतियों की यह प्रदर्शनी और बिक्री जनता के लिए सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुली है.
परंपरा से लेकर कार्टून तक की शैलियां
बेंगलुरु के इस 'चित्र संते' मेले में 18 से लेकर 80 वर्ष तक की आयु के कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. यहां मैसूर, तंजावुर, राजस्थानी और मधुबनी जैसी पारंपरिक चित्रकला शैलियों के साथ-साथ कार्टून, समकालीन कला (contemporary works) और लाइव पेंटिंग का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. नामी कार्टूनिस्ट भी अपनी कृतियां प्रदर्शित कर रहे हैं, जबकि कुछ कलाकार मौके पर ही पेंसिल या ब्रश से पर्यटकों के पोर्ट्रेट बना रहे हैं.
यह आयोजन कलाकारों को अपनी कलाकृतियां सीधे बेचने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करता है, जहां चित्रों की कीमत 100 रुपये से लेकर कई लाख रुपये तक है. बुजुर्ग कलाकारों और दिव्यांगों के लिए चुनिंदा स्थानों पर विशेष सुविधाएं दी गई हैं. पर्यटकों की सुविधा के लिए परिषद परिसर के बाहर मोबाइल एटीएम की व्यवस्था भी की गई है.
पर्यावरण का संदेश
उद्घाटन के अवसर पर, मुख्यमंत्री ने एक कैनवास पर हस्ताक्षर कर 'चित्र संते' मेले का औपचारिक शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि उन्हें आठवीं बार इस कला मेले का उद्घाटन करते हुए बेहद खुशी हो रही है. इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा के शब्दों को याद करते हुए कहा कि कला किसी भी राज्य की संस्कृति का प्रतिबिंब होती है.
कर्नाटक चित्रकला परिषद के अध्यक्ष बी.एल. शंकर ने सरकार से आग्रह किया कि हर जिले में कम से कम दो आर्ट गैलरी और महानुभूतियों के संग्रहालय (Achievers' Museums) स्थापित किए जाएं. उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि उद्योगों को अपनी कम से कम 10 प्रतिशत भूमि पर पेड़ उगाने चाहिए.
एक विशेष सम्मान के रूप में, हांगल की कलाकार रानी ने मुख्यमंत्री को उनका एक पोर्ट्रेट भेंट किया, जिसे उन्होंने मात्र दो दिनों में पूरा किया था. पर्यावरण जागरूकता और देशभर के कलाकारों की व्यापक भागीदारी के साथ, इस वर्ष के 'चित्र संते' का लक्ष्य कला के माध्यम से संरक्षण के संदेश को जनता तक पहुंचाना है.
