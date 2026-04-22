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बंगाल विधानसभा चुनाव में 23 प्रतिशत प्रत्याशी आपराधिक मामले वाले: एडीआर की रिपोर्ट

अलीपुरदुआर में एक बुजुर्ग महिला ने घर बैठे मतदान सुविधा के माध्यम से अपना वोट डाला. ( IANS )

By PTI 5 Min Read

नई दिल्ली : चुनाव सुधार के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में 129 ‘‘रेड अलर्ट’’ निर्वाचन क्षेत्र हैं, जो 2021 के चुनावों की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि है. ‘‘रेड अलर्ट’’ निर्वाचन क्षेत्र ऐसी सीट को कहा जाता है, जहां तीन या उससे अधिक उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा की हो. एडीआर ने 2026 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे 2,920 उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण किया और यह जानकारी दी कि कुल प्रत्याशियों में से एक चौथाई से कुछ कम, यानी 683 (23 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जबकि 589 (20 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है. पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव (2021) में, 2,130 उम्मीदवारों में से 528 (25 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की थी, जबकि 431 (20 प्रतिशत) उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की थी. रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा के ऐसे सबसे अधिक उम्मीदवार हैं - विश्लेषण किये गए 293 उम्मीदवारों में से 208 (71 प्रतिशत) - जिन्होंने अपने हलफनामों में आपराधिक मामलों की घोषणा की है. कांग्रेस के 293 उम्मीदवारों में से 76 (26 प्रतिशत), तृणमूल कांग्रेस के 290 उम्मीदवारों में से 112 (39 प्रतिशत) और माकपा के 198 उम्मीदवारों में से 94 (47 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है. प्रमुख पार्टियों में से, भाजपा के 293 उम्मीदवारों में से 188 (64 प्रतिशत), कांग्रेस के 293 उम्मीदवारों में से 63 (22 प्रतिशत), तृणमूल के 290 उम्मीदवारों में से 90 (31 प्रतिशत), माकपा के 198 उम्मीदवारों में से 78 (39 प्रतिशत), ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के 23 उम्मीदवारों में से 5 (22 प्रतिशत) और भाकपा के 17 उम्मीदवारों में से 2 (12 प्रतिशत) ने चुनावी हलफनामों में अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 192 उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले होने की चुनावी हलफनामे में जानकारी दी, जिनमें से आठ ने बलात्कार के मामलों की जानकारी दी. वहीं, 35 उम्मीदवारों ने हत्या के मामले और 185 उम्मीदवारों ने हत्या के प्रयास के मामले होने की जानकारी दी. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 294 निर्वाचन क्षेत्रों में से 129 (44 प्रतिशत) निर्वाचन क्षेत्र ‘‘रेड अलर्ट’’ वाले हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में ऐसे 78 (27 प्रतिशत) निर्वाचन क्षेत्र थे. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 294 निर्वाचन क्षेत्रों में से 129 (44 प्रतिशत) निर्वाचन क्षेत्र ‘‘रेड अलर्ट’’ वाले हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में ऐसे 78 (27 प्रतिशत) निर्वाचन क्षेत्र थे.