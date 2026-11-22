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दिल्ली में 22वें सामापा संगीत सम्मेलन का हुआ आयोजन: पहली बार संतूर पर गूंजा 'राग दरबारी'

सामापा संगीत सम्मेलन का दीप प्रज्वलन कर की गई शुरुआत ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के मंडी हाउस स्थित कमानी सभागार में चर्चित शास्त्रीय संगीत आयोजनों में गिने जाने वाले 'सामापा संगीत सम्मेलन' का इस बार 22वां संस्करण का आयोजन किया गया. बीते 22 सालों में इस महोत्सव ने शास्त्रीय संगीत की दुनिया में जो योगदान दिया है, वह बेहद शानदार और असरदार रहा है. इस मंच ने जहां एक तरफ संगीत की दुनिया को नई पीढ़ी के कई होनहार कलाकार दिए, वहीं वरिष्ठ कलाकारों ने ऐसी दुर्लभ प्रस्तुतियां दीं, जो आमतौर पर सुनने को कम ही मिलती हैं. यही खासियत सामापा को बाकी आयोजनों से अलग पहचान देती है.

प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय संतूर वादक पंडित अभय रुस्तम सोपोरी ने आयोजन को लेकर अपनी खुशी और अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि इस बार के सम्मेलन में युवा पीढ़ी के कलाकारों ने अपनी गायकी और वादन से खूब रंग जमाया. स्वाति तिवारी और गुलाम हसन खान की गायकी को श्रोताओं ने काफी पसंद किया. इसके अलावा शास्त्रीय ताल वाद्य समूह 'ताल फ्राई' की प्रस्तुति भी बेहद दिलचस्प और आकर्षक रही.