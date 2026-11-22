दिल्ली में 22वें सामापा संगीत सम्मेलन का हुआ आयोजन: पहली बार संतूर पर गूंजा 'राग दरबारी'
कार्यक्रम में उस्ताद वसीफुद्दीन डागर ने 'ललिता गौरी' राग प्रस्तुत किया, जिसे सुनने का मौका बहुत कम मिलता है. अन्य कलाकारों ने भी मोहा मन.
Published : November 22, 2026 at 8:00 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के मंडी हाउस स्थित कमानी सभागार में चर्चित शास्त्रीय संगीत आयोजनों में गिने जाने वाले 'सामापा संगीत सम्मेलन' का इस बार 22वां संस्करण का आयोजन किया गया. बीते 22 सालों में इस महोत्सव ने शास्त्रीय संगीत की दुनिया में जो योगदान दिया है, वह बेहद शानदार और असरदार रहा है. इस मंच ने जहां एक तरफ संगीत की दुनिया को नई पीढ़ी के कई होनहार कलाकार दिए, वहीं वरिष्ठ कलाकारों ने ऐसी दुर्लभ प्रस्तुतियां दीं, जो आमतौर पर सुनने को कम ही मिलती हैं. यही खासियत सामापा को बाकी आयोजनों से अलग पहचान देती है.
प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय संतूर वादक पंडित अभय रुस्तम सोपोरी ने आयोजन को लेकर अपनी खुशी और अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि इस बार के सम्मेलन में युवा पीढ़ी के कलाकारों ने अपनी गायकी और वादन से खूब रंग जमाया. स्वाति तिवारी और गुलाम हसन खान की गायकी को श्रोताओं ने काफी पसंद किया. इसके अलावा शास्त्रीय ताल वाद्य समूह 'ताल फ्राई' की प्रस्तुति भी बेहद दिलचस्प और आकर्षक रही.
युवा प्रतिभाओं के साथ-साथ वरिष्ठ और प्रतिष्ठित कलाकारों की मौजूदगी ने महोत्सव को और खास बना दिया. पंडित रूपा कुलकर्णी और उस्ताद वसीफुद्दीन डागर जैसे दिग्गज कलाकारों की प्रस्तुतियों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. पंडित अभय सोपोरी के मुताबिक, प्रस्तुतियों के दौरान श्रोता जिस तरह से संगीत में डूब जाते हैं और शांत हो जाते हैं, उसके लिए मंत्रमुग्ध शब्द भी छोटा लगता है. आज के भागदौड़ भरे दौर में यह बेहद जरूरी है कि हमारी संस्कृति को उसके सबसे असली और शुद्ध रूप में लोगों तक पहुंचाया जाए.
संतूर पर पहली बार राग दरबारी
सम्मेलन में पंडित अभय रुस्तम सोपोरी ने भी अपनी प्रस्तुति दी. उन्होंने बताया कि इतिहास में यह पहली बार हुआ है, जब संतूर पर 'राग दरबारी' बजाया गया. इसे लेकर उन्होंने अपने पिता और गुरु पंडित भजन सोपोरी को याद किया. उनका मानना है कि यह उनके पिता और गुरु के नवाचारों और सीख का ही असर है कि वे ऐसा सोच सके और इसे मंच पर बजा सके. उनकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि लोग अच्छा संगीत सुनें और उसकी गहराई व बारीकियों को समझें.
दुर्लभ रागों ने बांधा समां
दिल्ली के सांस्कृतिक कैलेंडर में सामापा संगीत सम्मेलन की एक खास जगह बन चुकी है. संगीत प्रेमियों को साल भर इस आयोजन का इंतजार रहता है और इस बार भी दर्शकों का वही उत्साह देखने को मिला. जब उनसे पूछा गया कि राग दरबारी के अलावा और कौन-सी खास धुनें और राग इस बार पेश किए गए, तो उन्होंने बताया कि वे हमेशा सामापा के मंच पर कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी कलाकारों ने भी कमाल की प्रस्तुतियां दीं.
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उन्होंने बताया कि उस्ताद वसीफुद्दीन डागर ने 'ललिता गौरी' राग प्रस्तुत किया, जिसे सुनने का मौका बहुत कम मिलता है. वहीं, स्वाति तिवारी ने 'नारायणी' राग गाया, जो आमतौर पर कम गाया या बजाया जाता है. इस तरह सम्मेलन में शामिल हर कलाकार ने अपनी-अपनी खास शैली और दुर्लभ रागों के जरिए श्रोताओं का दिल जीता. अंततः 22वां सामापा संगीत सम्मेलन एक बार फिर शास्त्रीय संगीत के शौकीनों के लिए यादगार बन गया.
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