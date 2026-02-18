ETV Bharat / bharat

बिहार में ₹225 रुपये छिनतई केस में 33 साल की कानूनी लड़ाई, दो आरोपियों की मौत के बाद आया फैसला

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से न्यायिक प्रक्रिया में देरी का एक चौंकाने वाला उदाहरण सामने आया है. महज 225 रुपये की छिनतई और मारपीट के एक मामले में अदालत का अंतिम फैसला आने में पूरे 33 साल लग गए.

225 रुपये की लड़ाई में 33 साल बाद फैसला: वर्ष 1992 में दर्ज यह मामला दशकों तक अदालत के गलियारों में घूमता रहा और अंततः सोमवार को इसका पटाक्षेप हुआ. सोमवार को एसीजेएम-प्रथम (पूर्वी), मुजफ्फरपुर की अदालत में न्यायिक दंडाधिकारी पंकज कुमार तिवारी ने इस लंबे समय से लंबित मामले में फैसला सुनाया. अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को संदेह से परे सिद्ध नहीं कर पाने के कारण शेष तीन आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया.

5 में से दो आरोपियों की हो चुकी है मौत: इस मामले की विडंबना यह रही कि जिन पांच लोगों पर आरोप तय किए गए थे, उनमें से दो आरोपित फैसले से पहले ही दुनिया से चल बसे. लंबी चली न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सत्यदेव चौधरी और उनके पुत्र हरिशंकर चौधरी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई समाप्त कर दी गई.

क्या था पूरा मामला?: यह मामला कुढ़नी थाना क्षेत्र के खरौना जयराम गांव से जुड़ा है. परिवादी नवल किशोर चौधरी ने 22 दिसंबर 1992 को न्यायालय में परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि 20 दिसंबर 1992 को जमीन विवाद को लेकर उनके साथ मारपीट की गई और उनकी जेब से 225 रुपये छीन लिए गए.

परिवादी के अनुसार, घटना के दिन वह अपने घर के पास दरवाजा साफ कर रहे थे, तभी आरोपी सत्यानंद चौधरी ने जमीन नहीं बेचने पर धमकी दी. इसके बाद जब वह दवा लाने के लिए साइकिल से निकले, तो रास्ते में आरोपितों ने उन्हें घेर लिया, मारपीट की, जेब से पैसे छीन लिए और करीब 10 मिनट तक हिरासत में रखकर साइकिल भी छीन ली. शोर मचाने पर ग्रामीणों के पहुंचने के बाद आरोपितों ने साइकिल वापस कर दी.