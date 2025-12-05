ETV Bharat / bharat

दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की सभी डोमेस्टिक फ्लाइट रद्द, यात्री परेशान, पैसेंजर एडवाइजरी जारी

देश भर में एयरलाइन ऑपरेशन में लगातार रुकावटों के बीच, 500 से ज़्यादा इंडिगो फ्लाइट्स में देरी हुई है या उन्हें कैंसिल कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है. लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. यात्री हंगामा कर रहे हैं. दूसरे ट्रैवल ऑप्शन इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं कि लोगों का पसीना छूट रहा है. उन्हें लग रहा है कि ये आपदा जैसे हालात हैं.

एक ऑफिशियल एडवाइजरी में दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा, "5 दिसंबर 2025 को दिल्ली एयरपोर्ट से जाने वाली इंडिगो की डोमेस्टिक फ्लाइट्स आज आधी रात (रात 23:59 बजे तक) तक कैंसिल हैं. बाकी सभी एयरलाइंस का ऑपरेशन तय समय के मुताबिक जारी रहेगा. हमारी डेडिकेटेड ऑन-ग्राउंड टीमें सभी पार्टनर्स के साथ मिलकर इस रुकावट को कम करने और यात्रियों को आरामदायक अनुभव देने के लिए पूरी मेहनत से काम कर रही हैं.

उधर दिल्ली एयरपोर्ट की एडवाइजरी में बताया गया है कि शुक्रवार को दिल्ली एयरपोर्ट से जाने वाली सभी इंडिगो फ्लाइट्स को आधी रात तक कैंसिल कर दिया गया है, जबकि दूसरी एयरलाइंस का ऑपरेशन तय समय के मुताबिक जारी रहेगा.

फिलहाल यह साफ नहीं है कि डॉमेस्टिक फ्लाइट्स का ऑपरेशन कब तक सामान्य होगा. दूसरी ओर डोमेस्टिक फ्लाइट कैंसिल होने के कारण यात्री काफी परेशान है. सिंगापुर से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे शोएब ने बताया कि उन्हें इंडिगो की फ्लाइट से पटना जाना था लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई है ऐसे में वह अब नोएडा में रहने वाले एक रिश्तेदार घर जा रहे हैं. उनके अलावा कुवैत से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे रोहित ने बताया कि दिल्ली से उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट हैदराबाद के लिए थी लेकिन इंडिगो कि उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट रद्द हो गई है. ऐसे में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि सुबह से ही वह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इधर-उधर भटकते रहे.

नई दिल्ली: सस्ते और आसान हवाई सफर के लिए मशहूर इंडिगो एयरलाइंस इस वक्त भीषण संकट से जूझ रहा है. देशभर में इंडिगो की फ्लाइट्स ने लोगों को हाहाकार करने पर मजबूर कर दिया है. नेटवर्क और ऑपरेशन में तकनीकी खामी के कारण इंडिगो एयरलाइंस की सभी डोमेस्टिक फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं. ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से जल्द ही फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य करने की बात कही गई है, लेकिन पिछले दो दिनों से चल रही यह समस्या शुक्रवार को बढ़ गई.

दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की पैसेंजर एडवाइजरी: इंडिगो की ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट ने शुक्रवार को एक पैसेंजर एडवाइजरी जारी की और यात्रियों को कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर असर डालने वाली ऑपरेशनल चुनौतियों के बारे में अलर्ट किया, जिसकी वजह से फ्लाइट्स लेट हो रही हैं. साथ ही, कैंसिल भी की जा रही हैं. एयरपोर्ट ने भरोसा दिलाया कि डेडिकेटेड ऑन-ग्राउंड टीमें एयरलाइन पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि दिक्कत कम हो और यात्रियों को आरामदायक अनुभव मिल सके. एडवाइजरी में आगे लिखा था, "हम आपके धैर्य और सहयोग की सराहना करते हैं."

ऑपरेशनल चुनौतियों की वजह से फ्लाइट्स में देरी : जारी एडवाइजरी में, दिल्ली एयरपोर्ट ने कहा, "कृपया ध्यान दें कि कुछ डोमेस्टिक सर्विस पर असर डालने वाली ऑपरेशनल चुनौतियों की वजह से फ्लाइट्स में देरी और कैंसलेशन हो रही हैं. हमारी डेडिकेटेड ऑन-ग्राउंड टीमें सभी पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि दिक्कत कम हो और यात्रियों को आरामदायक अनुभव मिल सके."

अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर ही घर से निकलें यात्री : यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी-अपनी एयरलाइन से रेगुलर अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करें और परेशानी से बचने के लिए उसी के हिसाब से प्लान बनाएं. इसके अलावा, दिल्ली एयरपोर्ट ने कन्फर्म किया है कि सुबह से राजधानी के हब से इंडिगो की 225 फ्लाइट्स, जिनमें आने और जाने वाली दोनों फ्लाइट्स शामिल हैं, कैंसिल कर दी गई हैं, जिससे काफी संख्या में यात्रियों पर असर पड़ा है. लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार को इंडिगो की 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं.

दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री दिख रहे काफी परेशान: एयरपोर्ट्स पर लोग 24-24 घंटे से फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं. सीढ़ियों और कुर्सियों पर बैठकर रात गुजारने को मजबूर हैं. दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री ने बताया कि एयरपोर्ट पर आने पर पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है. इसके पहले ना कोई मेल आया, न ही मैसेज.

A320 के लिए टेम्पररी ऑपरेशनल छूट की मांग : डायरेक्टर जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने एक बयान में कहा कि इंडिगो, जिसके ऑपरेशनल दिक्कतें और कैंसिलेशन हो रही हैं, ने अपने A320 फ्लीट के लिए 10 फरवरी, 2026 तक कुछ फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) प्रोविज़न से टेम्पररी ऑपरेशनल छूट मांगी है, और भरोसा दिलाया है कि उस तारीख तक ऑपरेशनल स्टेबिलिटी ठीक हो जाएगी.इंडिगो में कैंसलेशन में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, जो हर दिन लगभग 170-200 फ्लाइट्स तक पहुंच गई है, जो नॉर्मल से काफी ज़्यादा है.

गुरुवार DGCA की चेयरमैनशिप में हुई डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग : गुरुवार को इंडिगो के सीनियर लीडरशिप के साथ DGCA की चेयरमैनशिप में हुई एक डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग के बाद, रेगुलेटर ने कहा, "पैसेंजर की परेशानी कम करने और सेफ्टी मार्जिन बनाए रखने के लिए, इंडिगो ने DGCA को भरोसा दिलाया है कि सुधार के एक्शन लिए जा रहे हैं और 10 फरवरी, 2026 तक नॉर्मल और स्टेबल ऑपरेशन पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे."

