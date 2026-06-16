सीकर में 22 वर्षीय NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, नोट में लिखा– 'मैं बहुत दूर जा रहा हूं सॉरी..'
मृतक छात्र नवलगढ़ का निवासी था और सीकर में रहकर NEET की तैयारी कर रहा था.
Published : June 16, 2026 at 7:48 AM IST
सीकर : शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक 22 वर्षीय NEET अभ्यर्थी ने अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली. पुलिस को मौके से एक नोट भी मिला है, जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है. उद्योग नगर थाना प्रभारी राजेश कुमार बुडानिया ने बताया कि मृतक छात्र की पहचान उमेश माली के रूप में हुई है, जो नवलगढ़ क्षेत्र का निवासी था.
उमेश शहर की एक निजी रेजिडेंसी में अपने परिवार के साथ रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET की तैयारी कर रहा था. पुलिस के अनुसार उमेश के पिता मुंबई में टाइल्स ठेकेदारी का कार्य करते हैं. सीकर स्थित फ्लैट में उमेश अपनी मां, बड़ी बहन और छोटे भाई के साथ रहता था. वह इस वर्ष तीसरी बार NEET परीक्षा देने जा रहा था और उसकी परीक्षा 21 जून को निर्धारित थी.
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जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह उमेश अपनी मां को गांव छोड़कर वापस सीकर लौटा था. दोपहर में उसने आत्महत्या कर ली. जब उसकी बड़ी बहन और छोटा भाई फ्लैट पर पहुंचे तो घटना का पता चला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और बाद में परिजनों को सौंप दिया.
घटनास्थल से बरामद नोट में उमेश ने लिखा "मैं बहुत दूर जा रहा हूं, पता नहीं कहां जा रहा हूं.... सॉरी..." फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट और अन्य पहलुओं के आधार पर जांच कर रही है. अभी तक आत्महत्या के स्पष्ट कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. उद्योग नगर थाना प्रभारी राजेश कुमार बुडानिया ने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची लेकिन तब तक देर हो चुकी थी.
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इससे पहले झुंझुनू जिले के गुड्डा गौड़जी क्षेत्र के 22 वर्षीय प्रदीप मेघवाल ने आत्महत्या की थी. प्रदीप सीकर में रहकर NEET-UG की तैयारी कर रहा था और यह उसका तीसरा प्रयास था. परिजनों के अनुसार इस बार उसका परीक्षा प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था और उसे लगभग 650 अंक मिलने की उम्मीद थी. परिवार को भी उसके चयन की पूरी उम्मीद थी. लेकिन 12 मई को पेपर लीक के आरोपों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा परीक्षा रद्द किए जाने की खबर से वह गहरे मानसिक तनाव में चला गया था और उसने सीकर स्थित अपने कमरे में आत्महत्या कर ली. प्रदीप अपनी बहन के साथ सीकर रहता था.