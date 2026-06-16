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सीकर में 22 वर्षीय NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, नोट में लिखा– 'मैं बहुत दूर जा रहा हूं सॉरी..'

उद्योग नगर थाना ( फोटो ईटीवी भारत सीकर )

सीकर : शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक 22 वर्षीय NEET अभ्यर्थी ने अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली. पुलिस को मौके से एक नोट भी मिला है, जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है. उद्योग नगर थाना प्रभारी राजेश कुमार बुडानिया ने बताया कि मृतक छात्र की पहचान उमेश माली के रूप में हुई है, जो नवलगढ़ क्षेत्र का निवासी था. उमेश शहर की एक निजी रेजिडेंसी में अपने परिवार के साथ रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET की तैयारी कर रहा था. पुलिस के अनुसार उमेश के पिता मुंबई में टाइल्स ठेकेदारी का कार्य करते हैं. सीकर स्थित फ्लैट में उमेश अपनी मां, बड़ी बहन और छोटे भाई के साथ रहता था. वह इस वर्ष तीसरी बार NEET परीक्षा देने जा रहा था और उसकी परीक्षा 21 जून को निर्धारित थी. इसे भी पढे़ं: सीकर: NEET पेपर लीक के बीच छात्र ने की आत्महत्या, पिता बोले- अच्छा गया था पेपर, धरने पर बैठे परिजन जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह उमेश अपनी मां को गांव छोड़कर वापस सीकर लौटा था. दोपहर में उसने आत्महत्या कर ली. जब उसकी बड़ी बहन और छोटा भाई फ्लैट पर पहुंचे तो घटना का पता चला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और बाद में परिजनों को सौंप दिया.