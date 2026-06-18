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यूपी में ट्रेनिंग के दौरान पंजाब के अग्निवीर की मौत, सदमे में परिवार

अग्निवीर जशनप्रीत सिंह ( ETV Bharat )

बरनाला (पंजाब): बरनाला शहर में राधा रानी कॉलोनी के रहने वाले पूर्व सैनिक बूटा सिंह के परिवार में उस समय कोहराम मच गया जब उन्हें अपने छोटे बेटे 22 साल के अग्निवीर जशनप्रीत सिंह की ड्यूटी के दौरान मौत की खबर मिली. जशनप्रीत की यूपी के फतेहगढ़ में ट्रेनिंग चल रही थी. देश सेवा के जज्बे से प्रेरित होकर जशनप्रीत सिंह 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद डेढ़ साल पहले अग्निवीर के तौर पर सेना में भर्ती हो गए थे. उनके पिता बूटा सिंह पहले 19 साल तक सेना में सेवा दे चुके थे और उनके बड़े भाई अर्शदीप सिंह अभी भी सेना में सेवा दे रहे हैं. इस तरह परिवार में तीन सैनिक हो गए. बेटे की मौत की सूचना मिलने के बाद जशनप्रीत सिंह की मां ने कहा, "मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूं, जब भी मेरा बेटा आता था तो मुझे बताता था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कहेगा. मैं एक मां हूं, दुख है लेकिन मुझे गर्व है कि मेरा बेटा देश की सेवा कर रहा था. किसी का बेटा अपनी मां से दूर नहीं होना चाहिए." अग्निवीर जशनप्रीत सिंह (ETV Bharat)