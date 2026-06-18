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यूपी में ट्रेनिंग के दौरान पंजाब के अग्निवीर की मौत, सदमे में परिवार

अग्निवीर जशनप्रीत सिंह बरनाला के रहने वाले थे. उनके पिता बूटा सिंह पूर्व सैनिक हैं और भाई सेना में सेवा दे रहे हैं.

22 year old Agniveer of Barnala died during training in Fatehgarh, Uttar Pradesh
अग्निवीर जशनप्रीत सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 18, 2026 at 3:57 PM IST

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बरनाला (पंजाब): बरनाला शहर में राधा रानी कॉलोनी के रहने वाले पूर्व सैनिक बूटा सिंह के परिवार में उस समय कोहराम मच गया जब उन्हें अपने छोटे बेटे 22 साल के अग्निवीर जशनप्रीत सिंह की ड्यूटी के दौरान मौत की खबर मिली. जशनप्रीत की यूपी के फतेहगढ़ में ट्रेनिंग चल रही थी.

देश सेवा के जज्बे से प्रेरित होकर जशनप्रीत सिंह 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद डेढ़ साल पहले अग्निवीर के तौर पर सेना में भर्ती हो गए थे. उनके पिता बूटा सिंह पहले 19 साल तक सेना में सेवा दे चुके थे और उनके बड़े भाई अर्शदीप सिंह अभी भी सेना में सेवा दे रहे हैं. इस तरह परिवार में तीन सैनिक हो गए.

बेटे की मौत की सूचना मिलने के बाद जशनप्रीत सिंह की मां ने कहा, "मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूं, जब भी मेरा बेटा आता था तो मुझे बताता था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कहेगा. मैं एक मां हूं, दुख है लेकिन मुझे गर्व है कि मेरा बेटा देश की सेवा कर रहा था. किसी का बेटा अपनी मां से दूर नहीं होना चाहिए."

अग्निवीर जशनप्रीत सिंह
अग्निवीर जशनप्रीत सिंह (ETV Bharat)

इस मौके पर अग्निवीर सैनिक जशनप्रीत के पिता बूटा सिंह और बड़े भाई फौजी अर्शदीप सिंह ने कहा कि 'परिवार पहले से ही देश की सेवा में लगा हुआ है. जिससे प्रेरित होकर जशनप्रीत सिंह भी सेना में शामिल हो गया. यूपी के फतेहगढ़ में ट्रेनिंग चल रही थी.

शहीद का दर्जा मांग रहा परिवार
परिवार वाले अग्निवीर जशनप्रीत सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जशनप्रीत सिंह डेढ़ साल पहले अग्निवीर के तौर पर आर्मी में शामिल हुआ था और ट्रेनिंग के दौरान उसकी मौत हो गई. फिलहाल हमें कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली है.

परिवार को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार
गौरतलब है कि इस घटना पर अभी तक सेना के अधिकारियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और न ही कोई मेडिकल रिपोर्ट आई है. मेडिकल रिपोर्ट और सेना के अधिकारियों के बयान के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी. परिवार को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है.

22 साल के जवान जशनप्रीत सिंह की मौत से पूरा परिवार सदमे हैं. अलग-अलग राजनीतिक, धार्मिक, पूर्व सैनिक और समाजसेवी संगठन भी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ दुख बांट रहे हैं.

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