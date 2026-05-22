तेलंगाना में भीषण गर्मी का कहर, एक ही दिन में हीट स्ट्रोक से 22 लोगों की मौत
तेलंगाना में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने से एक ही दिन में हीट स्ट्रोक से मरने वालों का आंकड़ा 22 तक पहुंच गया.
Published : May 22, 2026 at 3:14 PM IST
हैदराबाद: तेलंगाना में भीषण गर्मी का कहर जारी है, और गुरुवार को ही पूरे राज्य में बढ़ते तापमान की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई. गर्मी की तेजी ने कई जिलों को भट्टियों में बदल दिया है, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों और लोगों में काफी चिंता फैल गई है.
पहले के वारंगल जिले के इलाके में हालात खास तौर पर चिंताजनक थे, जहां एक ही दिन में हीटस्ट्रोक से जुड़ी बीमारियों की वजह से नौ लोगों की मौत हो गई.
महबूबाबाद जिले में, पीड़ितों में बयाराम मंडल में कोठा इरसुलपुरम गांव की केसा लचम्मा (89), नेल्लीकुदुर मंडल में हनुमान नगर थांडा की महिला किसान गुगुलोथु अमृता (54) और केसमुद्रम मंडल में कलवाला गांव की गडे कोमुरम्मा (95) शामिल हैं.
वारंगल क्षेत्र से हुई अन्य मौतों में हनमकोंडा जिले के एलकथुर्थी मंडल के केशवपुर गांव से गन्नोज अनिल (25), भूपलपल्ली जिले के चित्याला मंडल के चल्लागरीगे गांव से दुदापाका पोचय्या (60), मुलुगु जिले के एतुरुनगरम से मदारी लक्ष्मी (85), मुलुगु बस स्टैंड क्षेत्र के पास लगभग 55 वर्षीय एक अज्ञात महिला, मोगुल्लापल्ली मंडल के पोथुगल गांव से कृषि मजदूर नामपल्ली सक्कम्मा (58) और रेगोंडा मंडल के बागिरथिपेटा गांव से याकूब पाशा (45) शामिल हैं.
अन्य जिलों में, हीटस्ट्रोक से मरने वालों में सूर्यापेट जिले के नादिगुडेम मंडल के सिरिपुरम से इंटरमीडिएट के छात्र बोम्मिडी वेंकटेश(17), थुंगाथुर्थी में अनाज खरीद केंद्र में कुली चेरलापल्ली सोमय्या (65) और नलगोंडा जिले के मुनुगोडे मंडल के चीमातिमामिडी गांव से बीड़ीमडला रामुलु (70) शामिल हैं.
इसी प्रकार यदाद्री भुवनगिरी, मंचेरियल, जोगुलम्बा गडवाल, मेडक, जगतियाल, रामागुंडम, करीमनगर और खम्मम जिलों से अतिरिक्त मौतें हुईं.
ज़्यादातर पीड़ित बुज़ुर्ग, मजदूर, किसान या ऐसे लोग थे जो दिन के ज़्यादा तापमान में लंबे समय तक बाहर रहते थे. स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे दोपहर में बाहर न निकलें, खूब पानी पिएं, और डिहाइड्रेशन और धूप में निकलने से बचें क्योंकि पूरे राज्य में तापमान खतरनाक रूप से ज़्यादा बना हुआ है.
ये भी पढ़ें- भारत को मौसम की दोहरी मार: उत्तर में 48° डिग्री सेल्सियस व भीषण गर्मी, 14 राज्यों में आंधी-तूफान का अलर्ट