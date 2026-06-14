'28 में से 22 सांसद हमारे साथ', काकोली घोष का दावा, सोमवार को लोकसभा स्पीकर से मुलाकात
ममता बनर्जी का साथ छोड़कर 22 सांसदों ने अपनाई अलग राह. मोदी सरकार का करेंगे समर्थन.
Published : June 14, 2026 at 4:58 PM IST
नई दिल्ली/कोलकाता : टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि उनके पास 28 में से 22 सांसदों का समर्थन हासिल है. इससे पहले ममता बनर्जी के करीबियों का दावा था कि काकोली घोष गलत नंबर का दावा कर रही हैं. रविवार को काकोली घोष ने साफ कर दिया है कि उनके पास पर्याप्त संख्या है और वे सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगी. उन्होंने कहा कि वे स्पीकर से अलग संसदीय गुट के तौर पर मान्यता देने की अपील करेंगी.
घोष ने कहा, "हम एक मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहे हैं. हमारे साथ 22 सांसद हैं. स्पीकर ने हमें समय दिया है. हम सोमवार को उनसे मिलेंगे और एक अलग गुट के तौर पर मान्यता की मांग करेंगे."हालांकि उन्होंने उन दो अतिरिक्त सांसदों के नाम नहीं बताए, लेकिन घोष दस्तीदार ने कहा कि उनके गुट में औपचारिक रूप से शामिल होने के बाद उनके नामों का खुलासा किया जाएगा.
उन्होंने कहा, "जो लोग पिछले चार-पांच सालों से पश्चिम बंगाल के हालात के खिलाफ ईमानदारी से अपनी राय रखते रहे हैं, वे हमारे संपर्क में हैं. अब हमारी संख्या 22 हो गई है."बागी गुट के सूत्रों ने बताया कि गुट की मीटिंग, जो पहले कोलकाता में होनी थी, अब दिल्ली में होगी. सूत्र ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के मीटिंग में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन दीघा-शंकरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के आधिकारिक काम की वजह से उनके राष्ट्रीय राजधानी जाने की संभावना कम है.ताजा दावा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद टीएमसी में जारी उथल-पुथल के बीच आया है. पार्टी के लोकसभा सांसदों के बीच फूट इस हफ्ते की शुरुआत में तब साफ हो गई, जब बागी सांसदों ने ममता बनर्जी के नेतृत्व से सार्वजनिक रूप से अलग रुख अपना लिया.
सोमवार को घोष दस्तीदार ने दावा किया था कि उन्हें लगभग 20 TMC सांसदों का समर्थन हासिल है और यह ग्रुप केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का समर्थन करना चाहता है.इसी बीच, शुक्रवार को 19 टीएमसी सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज सामने आया.
हस्ताक्षर करने वालों में घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, बापी हलदर, शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया, असित मल, अरूप चक्रवर्ती, कालीपदा सोरेन, दीपक अधिकारी (देव), जून मालिया, पार्थ भौमिक, खलीकुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग और माला रॉय शामिल थे.
दस्तावेज पर रचना बनर्जी और सायनी घोष के अलग-अलग हस्ताक्षर भी थे. सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखकर घोष दस्तीदार के नेतृत्व में एक अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग की है.हालांकि, स्पीकर के सचिवालय की ओर से इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि पत्र मिला है या नहीं.
इस गुट ने पहले ही संकेत दिया था कि उसने केंद्र में एनडीए सरकार का समर्थन करने का फैसला किया है.शनिवार को नई दिल्ली में वरिष्ठ टीएमसी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के बीच हुई मुलाकात ने पार्टी के भीतर चल रही उथल-पुथल के बीच नई राजनीतिक अटकलों को जन्म दिया. इससे यह सवाल उठने लगे कि क्या अनुभवी सांसद उस बागी गुट में शामिल हो सकते हैं जो एक अलग संसदीय गुट के तौर पर मान्यता चाहता है.जिन टीएमसी सांसदों के हस्ताक्षर दस्तावेज पर नहीं थे, उनमें अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, सौगत रॉय, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आज़ाद, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रतिमा मंडल और सजदा अहमद शामिल थे.
सस्पेंड किए गए TMC नेता रिजु दत्ता ने कहा, "बागी सांसद आज दिल्ली जा रहे हैं. काकोली घोष ने सुबह बात की थी और संभावना है कि दो और सांसद उनके साथ जुड़ेंगे, जिससे संख्या 20 से बढ़कर 22 हो जाएगी. सोमवार को सभी बागी सांसद स्पीकर से मिलेंगे और विधानसभा में वे विपक्ष का अलग नेता बनाने का प्रस्ताव रख सकते हैं. मैंने उनमें से कुछ से व्यक्तिगत रूप से बात की है, उन्होंने कहा कि वे NDA का समर्थन करेंगे."
बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा, "पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, वह वहां की जनता की भावना के अनुरूप है. इन टीएमसी सांसदों को समझ आ गया है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है. जनता का मूड पूरी तरह से ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ है. इसीलिए आप देख रहे हैं कि कई टीएमसी नेताओं के लिए जनता के बीच जाना मुश्किल हो रहा है. जनता की इस भावना को समझते हुए सांसदों ने स्वतंत्र रूप से अपना फैसला लिया है. अगर उनका इरादा बीजेपी या एनडीए में शामिल होने का है, और अगर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हैं - जैसा कि देश भर के लोग करते हैं - तो यह एक सकारात्मक घटनाक्रम है."
ये भी पढ़ें : अभिषेक बनर्जी को लेकर कल्याण बनर्जी के बदले सुर, कहा- वह मेरे बेटे जैसा, पिता का काम है माफ करना