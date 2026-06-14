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'28 में से 22 सांसद हमारे साथ', काकोली घोष का दावा, सोमवार को लोकसभा स्पीकर से मुलाकात

टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष ( Sansad TV )

नई दिल्ली/कोलकाता : टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने दावा किया है कि उनके पास 28 में से 22 सांसदों का समर्थन हासिल है. इससे पहले ममता बनर्जी के करीबियों का दावा था कि काकोली घोष गलत नंबर का दावा कर रही हैं. रविवार को काकोली घोष ने साफ कर दिया है कि उनके पास पर्याप्त संख्या है और वे सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगी. उन्होंने कहा कि वे स्पीकर से अलग संसदीय गुट के तौर पर मान्यता देने की अपील करेंगी. घोष ने कहा, "हम एक मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहे हैं. हमारे साथ 22 सांसद हैं. स्पीकर ने हमें समय दिया है. हम सोमवार को उनसे मिलेंगे और एक अलग गुट के तौर पर मान्यता की मांग करेंगे."हालांकि उन्होंने उन दो अतिरिक्त सांसदों के नाम नहीं बताए, लेकिन घोष दस्तीदार ने कहा कि उनके गुट में औपचारिक रूप से शामिल होने के बाद उनके नामों का खुलासा किया जाएगा. उन्होंने कहा, "जो लोग पिछले चार-पांच सालों से पश्चिम बंगाल के हालात के खिलाफ ईमानदारी से अपनी राय रखते रहे हैं, वे हमारे संपर्क में हैं. अब हमारी संख्या 22 हो गई है."बागी गुट के सूत्रों ने बताया कि गुट की मीटिंग, जो पहले कोलकाता में होनी थी, अब दिल्ली में होगी. सूत्र ने बताया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के मीटिंग में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन दीघा-शंकरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के आधिकारिक काम की वजह से उनके राष्ट्रीय राजधानी जाने की संभावना कम है.ताजा दावा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद टीएमसी में जारी उथल-पुथल के बीच आया है. पार्टी के लोकसभा सांसदों के बीच फूट इस हफ्ते की शुरुआत में तब साफ हो गई, जब बागी सांसदों ने ममता बनर्जी के नेतृत्व से सार्वजनिक रूप से अलग रुख अपना लिया. सोमवार को घोष दस्तीदार ने दावा किया था कि उन्हें लगभग 20 TMC सांसदों का समर्थन हासिल है और यह ग्रुप केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का समर्थन करना चाहता है.इसी बीच, शुक्रवार को 19 टीएमसी सांसदों के हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज सामने आया. हस्ताक्षर करने वालों में घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, बापी हलदर, शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया, असित मल, अरूप चक्रवर्ती, कालीपदा सोरेन, दीपक अधिकारी (देव), जून मालिया, पार्थ भौमिक, खलीकुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बाग और माला रॉय शामिल थे.