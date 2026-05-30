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22 की अकाल मौत, 14 गंभीर; यूपी में 37 दिन में 36 बिजलीकर्मियों को लगा करंट

गौर करें तो पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने वर्ष 2017 में जब उपभोक्ताओं की कुल संख्या डेढ़ करोड़ थी, उस समय तय किया था कि शहर के जो बिजली घर हैं, उन बिजलीघरों को चलाने के लिए 36 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे. इस हिसाब से कर्मचारी तैनात भी किए गए, लेकिन वर्ष 2024 के बाद पावर कार्पोरेशन प्रबंधन के निर्देश पर जितने भी डिस्कॉम हैं, उन सभी डिस्कॉम में कर्मचारियों की संख्या घटाकर एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया गया और 36 के स्थान पर सिर्फ साढ़े 18 कर्मचारियों की तैनाती करनी शुरू की गई.

पूरे यूपी भर में पिछले 37 दिनों में 36 दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें 22 की मौत हो गई है और 14 बुरी तरह घायल हैं. यह दुर्घटनाएं पूरी नहीं हैं. काफी दुर्घटनाओं का पता भी नहीं चल पाता है. दुर्घटनाओं का मुख्य कारण कर्मचारियों की कमी है.

जब संख्या थी डेढ़ करोड़ तब एक उपकेंद्र पर थे 36 कर्मचारी, अब संख्या दोगुनी हुई और कर्मचारी आधे

ऊर्जा संगठनों का आरोप है कि काम के दबाव के चलते मृत्यु हो जाने से किसी का पूरा परिवार ही उजड़ गया है. कोई करंट लगने से दिव्यांग हो गया है जिससे पूरा परिवार बड़े संकट में है, लेकिन अधिकारियों पर इसका असर नहीं पड़ रहा है.

वहीं अब इन बिजली कर्मियों के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. विभाग की तरफ से अभी तक कई परिवारों को मुआवजे तक की कोई व्यवस्था नहीं की गई है. ऐसे में अब ऊर्जा विभाग से जुड़े संगठन एक जून से 24 जून तक चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन की तैयारी के साथ ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेंगे.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों बिजली संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. आम जनता परेशान है तो जिम्मेदारों के माथे पर भी पसीना आ रहा है. बिजली संकट का यह सबब यूं ही पैदा नहीं हुआ. इसके पीछे भी अधिकारियों की रणनीति ही रही. बड़े स्तर पर प्रदेश भर में कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई, जिसके चलते कर्मचारियों पर काफी दबाव आ गया. यही कारण है कि पिछले 37 दिनों में 36 बिजली कर्मियों को बिजली के करंट ने बुरी तरह झुलसा दिया. इनमें से 22 बिजली कर्मियों की जीवन लीला ही समाप्त हो गई.

हालांकि कुछ दिनों तक पुराने कर्मचारी ही काम करते रहे, लेकिन वर्तमान समय में उन कर्मचारियों को कार्य से हटा दिया गया. मध्यांचल की बात करें, तो एक मई 2025 को सिर्फ मध्यांचल में ही 5000 आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी की गई और मई के अंत तक लगभग 4000 कर्मचारियों को 55 वर्ष का हवाला देकर निकाल दिया गया, जिनके पास कार्य का 10 से 15 साल का अनुभव था. ऐसे में जो अनुभवी कर्मचारी थे, उनको कार्य से हटा दिया गया.

पहले फीडर पर तैनात होती थी गैंग, अब सिर्फ एक कर्मचारी से चलाया जा रहा काम

बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि ये जो दुर्घटनाएं जो हो रही हैं. इसका मुख्य कारण अकुशल कर्मचारियों को भी खंभे पर चढ़ाकर कार्य कराया जाना है. 2017 के पावर कार्पोरेशन केआदेश में कहा गया था कि एक फीडर पर एक गैंग तैनात होगी. उस गैंग में एक लाइनमैन, एक पेट्रोल मैन या कुशल श्रमिक और दो अकुशल श्रमिकों को तैनात किया जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में एक फीडर पर एक कर्मचारी को तैनात कर दिया जा रहा है. वह कुशल है या अकुशल है, इससे भी कोई मतलब नहीं है. इसी वज़ह से इतने बड़े पैमाने पर दुर्घटनाएं हो रही हैं. जब तक कर्मचारियों की पूरी संख्या नहीं होगी, इन मौतों पर विराम लगना मुश्किल है.



कर्मचारियों की मौत के बाद भी नहीं मिला कई मृतकों के परिजनों को मुआवज़ा

मुआवजे की बात अगर करें, तो जो सामूहिक बीमा होता है उसमें ₹400 विभाग देता है ठेकेदार को और 105 रुपए आउट सोर्स कर्मचारी का जाता है. सब मिलकर 500 से कुछ ज्यादा रुपए जमा होता है बीमा के रूप में. यही बीमित राशि 10 लाख के रूप में मिल रही है. कहीं पर साढ़े सात लाख रुपए ही है. हालांकि 26 मई 2025 को कॉरपोरेशन ने 10 लाख रुपए का आदेश किया था, लेकिन मध्यांचल या अन्य डिस्कॉम में अधिकतर जनपदों में अभी साढ़े सात लाख रुपए ही दिया जा रहा है. अभी बहुत सारे कर्मचारियों को मुआवज़ा नहीं मिला है.

ध्यान नहीं दे रहा बिजली विभाग

इन दुर्घटनाओं के संबंध में कारपोरेशन को बार-बार पत्र लिखा है. डिटेल सहित अवगत कराया है कि किस कर्मचारी की किस वजह से कहां पर मृत्यु हुई है. हमने बार-बार मांग की है कि कर्मचारियों की संख्या 15 मई 2017 के आदेश को ध्यान में रखकर और उपभोक्ताओं, 11 केवी आउटगोइंग फीडरों, ट्रांसफार्मर और ब्रेकरों की संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है. इसको ध्यान में रखकर कर्मचारियों की तैनाती की जाए, लेकिन पावर कार्पोरेशन प्रबंधन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते इतने बड़े पैमाने पर दुर्घटनाओं में आउटसोर्स कर्मियों की मौतें हो रही हैं.

शक्ति भवन पर होगा प्रदर्शन, दी जाएगी श्रद्धांजलि

इसको लेकर संगठन 24 जून को लखनऊ स्थित शक्ति भवन पर विशाल धरना प्रदर्शन करेगा. इसी के साथ एक जून से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा. हरेक जिले में मृतक कर्मचारियों के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी.

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की भारी कमी है. जबरन कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई जिसके चलते संख्या काफी कम हो गई है और दबाव में कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है. यही कारण है कि कर्मचारी अपनी जान गंवा रहे हैं. पावर कॉरपोरेशन को चाहिए कि कर्मचारियों की संख्या पूरी करे जिससे इस तरह के दुखद हादसे न होने पाए. पहले जब उपभोक्ताओं की संख्या कम थी तो कर्मचारी ज्यादा थे. अब उपभोक्ताओं की संख्या कई गुना ज्यादा हो गई, तो कर्मचारी आधे से भी कम हो गए, तो भला बिजली व्यवस्था कैसे दुरुस्त रखी जा सकेगी. कर्मचारियों की भर्ती की जाए जिससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था पटरी पर रहे और किसी भी कर्मचारी की करंट लगने से मौत न होने पाए.

पावर प्रबंधन का दावा विद्युत दुर्घटनाओं में 31 फीसदी की आई कमी

उधर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, UPPCL ने कर्मचारियों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया UW. साथ ही ये दावा किया है कि प्रबंधन के गंभीर प्रयासों के कारण विद्युत दुर्घटनाओं में 31 प्रतिशत की कमी आई है.

हाल ही में कुछ संगठन के के प्रतिनिधियों द्वारा फैलाए गए बयानों का कड़ा संज्ञान लेते हुए, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पारेशन लिमिटेड (UPPCL) ने स्पष्ट रूप से दोहराया है कि मानवीय जीवन और फील्ड सुरक्षा निगम की सर्वाेच्च प्राथमिकताएं हैं.

प्रबंधन ने आउटसोर्स कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में लापरवाही या उनकी मनमानी छंटनी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, और उन्हें तथ्यात्मक रूप से आधारहीन, दुर्भावनापूर्ण और जनता के विश्वास को तोड़ने वाला बताया है.

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के निदेशक प्रबंधन एवं प्रशासन डॉक्टर जान मथाई ने बताया है कि सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिष्चित करने के लिए, UPPCL ने अत्याधुनिक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPE) और सुरक्षा उपकरणों की खरीद और वितरण पर ₹28.30 करोड़ का व्यय किया हैं. यह वितरण पूरे राज्य में सब-स्टेशन ऑपरेटरों और फ्रंटलाइन लाइन-रखरखाव टीमों, दोनों को पूरी तरह से कवर करता है.

उन्होंने कहाकि सभी आउटसोर्स कर्मियों के लिए अनिवार्य और कठोर सुरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ-साथ इन संस्थागत उपायों से विद्युत दुर्घटना रोकने में प्रभावी सफलता मिली है. पिछले वित्तीय वर्ष में ही दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में 31% से अधिक की कमी आई है, जिससे पिछले वित्तीय वर्श की तुलना में आउटसोर्स कर्मियों की 32 कीमती जानें प्रभावी रूप से बचाई जा सकी हैं.

UPPCL का कहना है कि 11 KV लाइनों, ट्रांसफॉर्मर और सब-स्टेशनों के रखरखाव के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) केवल दिशानिर्देश नहीं हैं, बल्कि सख्ती से लागू किए जाने वाले आदेश हैं. ज़मीनी स्तर पर पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वितरण कम्पनियाँ (Discoms) स्पष्ट और स्थायी आदेशों के तहत काम करती हैं, जो H.T./L.T. लाइनों पर किसी भी उच्च-जोखिम वाले रखरखाव को सख्ती से प्रतिबंधित करते हैं, जब तक कि कुशल कर्मियों की एक टीम अनिवार्य रूप से दिन और रात की शिफ्ट में काम न कर रही हो.

सभी फील्ड इंजीनियरों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि ‘Line Shutdown’ प्रक्रिया के बिना कोई भी मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है. इस सुरक्षा प्रोटोकॉल से किसी भी स्थानीय विचलन के मामले में ‘Zero Tolerance’ की नीति अपनाई जाती है.

जिन मामलों में बिजली से संबंधित दुर्घटनाएं होती हैं, वहां UPPCL तत्काल और गहन तकनीकी जांच शुरू करता है. जहां भी पर्यवेक्षणीय चूक या परिचालन सम्बन्धी लापरवाही का पता चलता है, वहां त्वरित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है. इसमें संबंधित अधिकारियों का तत्काल निलंबन शामिल है.

इसके साथ ही प्रबंधन ने यह स्पष्ट किया है कि UPPCL के भीतर आउटसोर्स कर्मियों की कोई भी सामूहिक छंटनी या मनमानी बर्खास्तगी नहीं हुई है. आउटसोर्स किए गए कर्मियों की ऑनबोर्डिंग, रोटेशन और तैनाती का प्रबंधन पारदर्शी टेंडर प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है, जो अलग-अलग डिवीजनों की वास्तविक समय की परिचालन मांगों के साथ पूरी तरह से मेल खाती हैं.

इस प्रकार, कर्मचारियों की संख्या पूरी तरह से नियमित अनुबंध नवीनीकरण और संरचनात्मक समायोजनों को दर्शाती है. ये अनुकूलन परिचालन की दृश्टि से आवश्यक हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सक्रिय हाई-वोल्टेज लाइनों पर केवल सत्यापित, शारीरिक रूप से फिट और योग्य आउटसोर्स कर्मियों को ही तैनात किया जाए, जिससे ग्रिड और मानव जीवन दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.