कुरुक्षेत्र में गूंजी गीता की ध्वनि, 21 हजार बच्चों ने किया वैश्विक पाठ, 58 देशों में लाइव प्रसारण, मुख्यमंत्री और रामदेव हुए शामिल

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र में सोमवार दोपहर एक अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला, जब 21 हजार बच्चों ने एक साथ बैठकर एक मिनट तक भगवद् गीता के श्लोकों का उच्चारण किया. यह अनोखा आयोजन कुरुक्षेत्र थीम पार्क (केशव पार्क) में हुआ, जहां बच्चों ने भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और गीता के संदेश के प्रति अपनी आस्था का अद्भुत प्रदर्शन किया. पूरे वातावरण में शांति, ऊर्जा और आध्यात्मिकता की तरंगें महसूस की गईं. वैश्विक स्तर पर गीता का संदेश: यह आयोजन केवल स्थानीय नहीं रहा, बल्कि इसका स्वरूप पूरी तरह वैश्विक था.दोपहर 12 बजे दुनिया भर में एक साथ गीता पाठ किया गया. ऑनलाइन माध्यम से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई सहित 58 देशों के लाखों लोग इस कार्यक्रम से जुड़े. यह अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य गीता के सार्वभौमिक संदेश को विश्वभर में पहुंचाना और युवाओं को इसकी शिक्षाओं से जोड़ना था. 21 हजार बच्चों ने किया वैश्विक पाठ (Etv Bharat) छात्राओं की आवाज में गीता का भाव: विजडम वर्ल्ड स्कूल की छात्रा मनस्वी ने कहा, “इस बार 21 हजार बच्चे एक साथ गीता पाठ कर रहे हैं और विदेशों से लाखों लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं. गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह आज भी जीवन में उतारने योग्य है. यह हमें सही दिशा और सकारात्मक सोच प्रदान करती है.”वहीं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा अनुष्का ने बताया कि, "जब जीवन में निराशा घेर ले, तब गीता पढ़ने से नई ऊर्जा और मार्ग मिलता है. गीता हमें सत्य के मार्ग पर चलने और नकारात्मकता से दूर रहने का संदेश देती है." मुख्यमंत्री और रामदेव हुए शामिल (Etv Bharat)