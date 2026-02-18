ETV Bharat / bharat

मां और भाई के सामने ही लड़की का किया अपहरण, आंखों में डाल दी थी चटनी

पुणे की घटना से लोगों में गुस्सा है, पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है.

Pune police
भिगवान पुलिस स्टेशन, पुणे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 18, 2026 at 2:23 PM IST

2 Min Read
पुणे : दिनदहाड़े 21 साल की एक लड़की का अपहरण कर लिया गया. इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना मंगलवार की है. इंदापुर तालुका के भिगवान पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों की पहचान जहीर हारून शेख और अयान हारून शेख के रूप में की गई है. दोनों आरोपी भाई हैं.

पुलिस ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार पीड़िता अपनी मां और भाई के साथ खरीदारी करने आई थी. वे तीनों एक गाड़ी पर सवार थे. इसी दौरान आरोपी बाइक से आए. उन्होंने अपनी बाइक रोकी और अचानक ही तीनों पर हमला कर दिया.

पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पीड़िता की आंखों में चटनी डाल दी. उसने पीड़िता की मां और भाई की आंखों में भी चटनी डाल दी, ताकि वे बचाव नहीं कर सकें. आरोपियों ने मां और भाई की पिटाई कर दी. इसके बाद आरोपियों ने लड़की को गाड़ी में बिठाया और वे वहां से फरार हो गए. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि घटना शाम चार बजे की है. आसपास लोग खड़े देखते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. उसने आसपास के लोगों का बयान दर्ज किया. पुणे ग्रामीण पुलिस ने लड़की की तलाश के लिए जगह-जगह नाकेबंदी की. आरोपी और लड़की की तलाश के लिए पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाई हैं. पुलिस ने बताया कि जांच जारी है. इस घटना के विरोध में परिजनों ने शाम को पुणे-सोलापुर सड़क को जाम कर दिया.

इस घटना के चलते आक्रोशित परिजनों ने भिगवान पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया. आक्रोशित ग्रामीणों ने पुणे-सोलापुर राजमार्ग में कई जगहों पर आग लगा दी और कुछ समय के लिए यातायात बाधित कर दिया. इससे कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई और पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए. पुलिस का कहना है कि उन्होंने अपहरण का मामला दर्ज किया है. पुलिस अधीक्षक गणेश बिरादर ने बताया कि लड़की की तलाश के लिए टीमें भेजी गई हैं.

