मां और भाई के सामने ही लड़की का किया अपहरण, आंखों में डाल दी थी चटनी

भिगवान पुलिस स्टेशन, पुणे ( ETV Bharat )

पुणे : दिनदहाड़े 21 साल की एक लड़की का अपहरण कर लिया गया. इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना मंगलवार की है. इंदापुर तालुका के भिगवान पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों की पहचान जहीर हारून शेख और अयान हारून शेख के रूप में की गई है. दोनों आरोपी भाई हैं. पुलिस ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार पीड़िता अपनी मां और भाई के साथ खरीदारी करने आई थी. वे तीनों एक गाड़ी पर सवार थे. इसी दौरान आरोपी बाइक से आए. उन्होंने अपनी बाइक रोकी और अचानक ही तीनों पर हमला कर दिया. पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पीड़िता की आंखों में चटनी डाल दी. उसने पीड़िता की मां और भाई की आंखों में भी चटनी डाल दी, ताकि वे बचाव नहीं कर सकें. आरोपियों ने मां और भाई की पिटाई कर दी. इसके बाद आरोपियों ने लड़की को गाड़ी में बिठाया और वे वहां से फरार हो गए. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि घटना शाम चार बजे की है. आसपास लोग खड़े देखते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की.